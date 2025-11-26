Logo

WOMAN Adventkalender Tür 1: Entspannung im 4* Superior Thermenresort Laa

Therme Laa

©Marek Gavlak
Ruheoasen, Thermal- und Saunawelten sowie regionale Kulinarik: All das erwartet Sie im Thermenresort Laa, einem Resort der VAMED Vitality World.

Gewinnen Sie jetzt eine Nächtigung für 2 Personen im 4* Superior Hotel inklusive Halbpension und genießen Sie schon bald eine Auszeit für alle Sinne inmitten des malerischen Weinviertels.

Kein Türchen mehr verpassen - von 1. bis 24. Dezember bekommen Sie von uns jeden Tag Weihnachtspost per E-Mail. Melden Sie sich gleich für unseren Newsletter an.

Einsendeschluss: 01.12.2025 23:59 Uhr

