Du suchst einen Adventkalender? Wir haben die perfekte Auswahl!

Gefühlt war eben noch Sommer – und mittlerweile sind wir (fast) in Weihnachtsstimmung! Am Weg ins Büro dürfen wir schon die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bewundern und die ersten Maroni- und Punschstände stehen auch bereit.

Jetzt ist also die perfekte Gelegenheit, sich auf die Suche nach dem perfekten Adventkalender zu machen! Die Zeit vergeht wie im Flug und schon steht der Dezember vor der Tür. Beschenk dich einfach selbst oder mach deinen Liebsten eine Freude. Womit könnten wir uns besser auf die bevorstehende Zeit einstimmen? Wir haben reichlich Ideen gesammelt – da ist garantiert für jede/n der passende Kalender dabei!

Beauty Avdentkalender

Lush

Der Lush Avdentkalender ist gefüllt mit 25 veganen Produkten, die nur darauf warten, die Vorweihnachtszeit zu versüßen. Mit dabei sind auch zwei Produkte, die exklusiv im Lush Adventkalender erhältlich sind. Das Design wurde übrigens von der Wohltätigkeitsorganisation ARTHOUSE Unlimited entworfen. In den Stores ab 21. September 2022.

(c) Lush

Rituals

Der Adventkalender von Rituals ist wie immer etwas ganz Besonders. In diesem Jahr zelebriert Rituals die Weihnachtszeit sogar mit drei Versionen des beliebten Adventskalenders in den Farben Dunkelblau und Gold. Er sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch mit 24 Geschenken gefüllt, die Körper und Seele verwöhnen.

(c) Rituals

L’Oréal Paris

Entdecke Produkte für Haare, Augen, Teint und Lippen, die nicht nur an Heiligabend dein perfektes Styling sicherstellen. Lass dir von 24 Beauty-Überraschungen die Vorweihnachtszeit verschönern!

Kiehl's

Tauche ein in die Winterwelt von Kiehl's: Hinter jedem Türchen vesteckt sich einer der Kund:innenlieblinge aus dem breiten Hautpflegesortiment der Kultmarke.

Avant Skincare

Bei Avant Skincare gibt's sogar drei unterschiedliche Adventkalender: 12 Days of Beauty: Renew & Rejuvenate, Soothe & Calm oder Hydrate & Replenish. Erhältlich ab 3. Oktober 2022.

(c) Avant Skincare

Junglück

Die deutsche Naturkosmetikmarke legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Im Kalender sind Produkte für eine ganzheitliche Hautroutine von morgens bis abends zum Ausprobieren enthalten, darunter vier Bestseller in Originalgröße sowie zwei exklusive Überraschungen, die es nur im Adventkalender gibt.

Schmuck

Purelei

Hinter den 24 Türchen findest du Schmuck fürs ganze Jahr. Der Adventkalender ist in den drei Fraben silber, gold und rosegold zu haben. Außerdem gibt es zum ersten Mal auch einen Adventkalender für Kinder (3-6 Jahre) bei Purelei. Richtig cool ist das Design, denn du kannst die Verpackung danach als Schmuckkästchen weiterverwenden - cool oder? Der Schmuckkalender kostet 159,90€

Bruna The Label

Die 24 Türchen sind prall gefüllt mit luxuriösen und vor allem nachhaltigen Überraschungen! Gemeinsam mit einigen ihrer absoluten Lieblingsmarken (zum Beispiel Susanne Kaufmann, Diptyque Paris, Motel a Miio) hat das österreichische Trend-Schmucklabel Bruna den ultimativen Adventskalender im Wert von 1500€ kreiert - in streng limitierter Stückzahl. Neben 14 Bestsellerprodukten der Partnermarken findest du 13 neue und exklusive Schmuckstücke, die du nur im Kalender bekommst. In Gold und Silber erhältlich.

24 Türchen voll mit Healthy Foods

Foodspring

"Weiße Weihnachten? Gerne! Weißer Zucker? Nein danke!" Das ist das Motto des Fitness Food-Herstellers Foodspring. Aus diesem Grund haben sie zwei Adventkalender entwickelt, die Schlemmen ohne schlechtes Gewissen möglich machen. Nicht, dass wir eins haben müssten, aber ihr wisst schon ... Die Kalender sind vollgepackt mit proteinreichen Goodies. Shoppe hier die klassische Version und hier die vegane Variante!

KoRo

Viele kennen KoRo wahrscheinlich aufgrund ihrer hochwertigen Superfood-Snacks. Hinter den 24 Türchen erwarten dich eine Reihe an süßen, salzigen, knusprigen, cremigen, nussigen sowie fruchtigen Leckerbissen. Shoppe hier die klassische Version und hier die vegane Variante!

KoRo hat sich außerdem noch etwas besonders Tolles überlegt: Im "KoRo & Friends" Adventkalender findet man nicht nur Goodies von KoRo, sondern auch von 23 anderen ausgewählten Food-Brands, die ein ähnliches Konzept verfolgen.

Just Spices

Mit ihren kunstvollen bunten Dosen haben sie unser Gewürzregal revolutioniert. Die Just Spices-Produkte sehen aber nicht nur schön aus - mit ihren vielfältigen Gewürzen macht das Kochen echt Spaß. Den Just Spices-Adventkalender gibt es in zwei Größen.

Adventkalender für Kinder

Playmobil

Der liebevoll gestaltete Adventkalender von Playmobil erhält viele verschiedene Figuren, Tiere und anderes Zubehör. Hat man alle Türchen geöffnet, ergibt er eine süße Weihnachtskrippe mit integrierter Beleuchtung. Ab 4 Jahren.

Rätsel lösen mit den drei !!!

Die drei Detektivinnen Kim, Franzi und Marie ermitteln hinter den Kulissen bei einem Filmset. Jeden Tag muss ein Rätsel gelöst werden, um das nächste Türchen zu finden. Ab 8 Jahren.

Foodloose

Der Bio Kids-Adventkalender von Foodloose enthält 24 leckere Snacks. Hier shoppen!

Außergewöhnliche Adventkalender

Harry Potter

Begleite Harry, Ron und Hermine in die weihnachtliche Zauberwelt von Hogwarts. Tag für Tag gibt es neue magische Überraschungen: zauberhafte Postkarten, Sticker, ein Notizbuch, Schlüsselanhänger und vieles mehr. Außerdem gewähren spannende Booklets Einblicke in die Welt der Harry-Potter-Filme.

Apropos Harry Potter - hier verraten wir dir viele spannende Fakten zu den Büchern und Filmen, die du als echter Potterhead einfach wissen musst!

Invisibobble

Das Label mit den coolen Haar-Accessoires hat dieses Jahr erstmals einen Adventkalender im Sortiment! Freu dich über 24 stylische Geschenke.

Happy Socks

Dieser Adventkalender im supersüßen weihnachtlichen Design wird dich den ganzen Winter über happy machen! Er enthält einen bunten Mix aus Weihnachtssocken, klassischeren Modellen und den Bestsellern der Saison.

Amorelie

Unter dem Motto "Ein neues Ja" beinhaltet der beliebte Amorelie-Adventkalender auch dieses Jahr wieder einige Überraschungen. "Das Original" ist für Paare geeignet, die noch nicht so viel Erfahrung mit Sextoys gesammelt haben, während der "Adventure" schon für in diesem Bereich erfahrenere Paare gedacht ist. Shoppe hier den "Original" und hier den "Adventure"!

Tee

Der in stilvollem Dunkelrot gehaltene Kalender von Paper & Tea enthält 24 Teebeutel, die zum Genießen einladen. Lass dich jeden Tag von einer anderen Sorte überraschen! Hier shoppen!

Bier

In enger Zusammenarbeit mit regionalen Brauereien wird jedes Jahr rechtzeitig zur Weihnachtszeit der Kalea Bier-Adventkalender befüllt. 24 verschiedene Bierspezialitäten aus kleinen familiengeführten Brauereien zum Durchkosten. Hier shoppen!

Gin Tonic

Für alle Gin-Liebhaber:innen ist das wohl der perfekte Adventkalender! Zwölf verschiedene Hochwertige Gin-Sorten sowie zwölf verschiedene Tonic Water aus aller Welt laden zum Probieren ein. Neben bekannten Marken wie Marken wie Bombay, Hendricks, Beefeater und Co. sind auch einige weniger bekannte Überraschungen dabei. Hier shoppen!

24 Mal Süßigkeiten und Snacks

Schokolade

Dieser Adventkalender des spanischen Traditions-Chocolatiers Simon Cóll ist sehr stilvoll gehalten und enthält elf verschiedene weihnachtliche Motive aus Vollmilchschokolade. Die kleinen Figuren sind hohl und zeigen zum Beispiel Sterne, Weihnachtsbäume und Lebkuchenmännchen. Hier shoppen!

Cewe

Nicht nur das Deckbild des CEWE Adventskalenders sondern auch die Innentürchen lassen sich in wenigen Klicks mit persönlichen Fotomotiven schmücken und verleihen ihm so eine besondere, individuelle Note. Gefüllt sind die Kalender, je nach Wahl, entweder mit verschiedenen Produkten von Kinder Schokolade (zum Beispiel Schoko Bons, Kinder Bueno mini) oder Ferrero Pralinen (zum Beispiel Raffaello, Ferrero Rocher). Hier shoppen!

Pechkeks

Nicht jeder ist ein Weihnachtsfan und solltest du zur Grinch-Fraktion gehören, haben wir hier den passenden Adventkalender für dich! Ganz nach dem Motto "Grausige Weihnachten" ist dieser Kalender mit 24 Unglückskeksen gefüllt. Ja, richtig gelesen! Auch wenn wir Weihnachtsfans sind, finden wir diese Idee trotzdem echt witzig. Hier shoppen!