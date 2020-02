Das Datingleben ist verdammt anstrengend. Nennen wir das Kind doch einfach mal beim Namen. Facebook, Instagram, Tinder und Co helfen dabei nämlich auch nicht gerade. Lasst uns ein Bild zeichnen: Ihr habt jemanden kennengelernt, ihr habt euch ein paar Mal getroffen, vielleicht ein bisserl geschmust oder hattet sogar Sex.

Aber so recht scheint es trotzdem nicht zu laufen. Du findest ihn zwar ganz super. Aber er? Er meldet sich wenn überhaupt nur alle paar Tage, zeigt nicht wirkliches Interesse und auf das nächste Treffen wartest du eigentlich auch schon ein paar Tage ZU lange ... Ist das nur Hinhaltetechnik? Ein Spielchen? Ist er vielleicht einfach schüchtern? Hat er grade viel zu tun? Oder ist gar sein geliebtes Haustier gestorben? Sorry, wir sagen es nur ungern, aber: Vermutlich steht er einfach nicht so auf dich...

26 Anzeichen, die genau das untermauern:

26 Anzeichen, dass er einfach nicht so in dich verliebt ist...

1. Er ist immer beschäftigt.

2. Er meldet sich nur, wenn er getrunken hat.

3. Er nimmt sich keine Zeit für dich.

4. Er trifft dich nie alleine, sondern immer nur mit Freunden oder auf Partys. Gemeinsamen Abenden, Nachmittagen oder Aktivitäten zu zweit geht er aus dem Weg.

5. Er meldet sich nur selten von sich aus.

6. Er stellt keine Fragen und zeigt nur wenig Interesse daran, wie es DIR geht.

7. Ihr schreibt quasi nur noch, weil DU die Konversation aufrechterhältst.

8. Ihr macht euch lose ein Treffen aus und DU musst dauernd nachhaken, ob das Date heute noch steht.

9. Du analysierst plötzlich dein eigenes Verhalten, OB IRGENDETWAS VIELLEICHT DOCH KOMISCH WAR.

10. Er will nur schreiben und sich nie treffen.

11. Du redest dir die Sache schön.

12. Deine Freundinnen fragen dich: "Wie rennt’s?" Und du merkst sofort, dass die Intuition schreit: "ES RENNT NICHT!"

13. Zwischen euren Nachrichten vergehen TAGE.

14. Er hat dir noch nie seine Freunde vorgestellt.

15. Auch deine Freunde kennen ihn nicht.

16. Ihr trefft euch nur, wenn es für ihn gerade gut passt.

17. Er wirkt bei Treffen eher abgelenkt.

18. Bei eurer "Beziehung" geht es nur um Sex.

19. Du überlegst, ob deine Gefühle ZU VIEL sind.

20. Er sagt Treffen immer wieder ab.

21. Er spielt Heiß/Kalt.

22. Dir fällt nichts wirklich Nettes ein, dass er je für dich gemacht hat.

23. Du weißt in Wahrheit eigentlich gar nichts über ihn.

24. Er hat nebenbei erwähnt, dass er gerade nicht auf der Suche nach einer Beziehung ist.

25. Du weißt es eigentlich eh.

26. Best Case: Er sagt es dir direkt ins Gesicht.

Kurz gesagt: Unser Bauchgefühl täuscht uns nur selten. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas nicht passt , dich ständig hinterfragst oder das Gefühl hast, deine Verliebtheits-Gefühle im Zaum halten zu müssen, um ihn nicht zu überfordern, solltest du die Sache besser auslaufen lassen. Wenn dich jemand wirklich will, ist es am Ende des Tages nämlich völlig wurscht, wer sich zuerst gemeldet hat, ob du schon am zweiten Tag "Ich liebe dich" gesagt oder dich beim dritten Date zum Vollhonk gemacht hast. Liebe ist irrational und lässt sich nicht so einfach analysieren. Also: Ois wird guad. – und schreib dem Deppen einfach nicht mehr auf seine halbherzig formulierten SMS zurück.

