Aperitivo, Prosecco und La Dolce Vita...

Aperitivo – das ist der Moment, in dem die Italiener nach ihrem Arbeitstag genussvoll in den Feierabend hinübergleiten.

Diese frühen Abendstunden sind vielleicht der schönste Augenblick des Tages in Italien. Ein Augenblick, der für ein unvergleichlich entspanntes Lebensgefühl steht. Denn dann zelebrieren die Italiener auf ihre zurückhaltend-elegante Art das, was sie meisterlich beherrschen: La Dolce Vita und die Ars Vivendi, die Kunst, das Leben zu genießen. Und was könnte besser zum Dolce Vita Lebensgefühl passen, als ein prickelnder, eisgekühlter Mionetto Prosecco?