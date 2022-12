Fairer Echtschmuck und zeitloses Design. BRUNA: The Label wurde 2019 von Helena Milchrahm und Simon Rupp gegründet und steht für verantwortungsvollen Schmuck. Alle Designs sind aus recycelten Gold und Silber und mit Liebe zum Detail gefertigt. Wir stellen euch das österreichische Fine Jewelry Label vor, das hohe Qualität, Handwerkskunst und eine Produktion nach ethischen und verantwortungsvollen Prinzipien miteinander verbindet. Seid gespannt, denn die Designerin und Gründern stellt uns ihre Bruna Must-haves vor.

Firmenname: BRUNA THE LABEL

BRUNA THE LABEL Gründer: Simon Rupp und Helena Milchrahm

Simon Rupp und Helena Milchrahm Gründungsjahr: 2019

2019 Firmensitz: BRUNA ist ein österreichisches Unternehmen, aus der Steiermark

Die Gründung von BRUNA: The Label - Inspiration auf einer Weltreise

Nach ihrem Master Abschluss machten Helena und Simon eine gemeinsame Weltreise bei der sie auf Tahiti, einer kleinen Südsee Insel in Französisch-Polynesien, einen Markt entdeckten, auf dem ein paar Frauen mit kleinen unförmigen Perlen, auch genannt Keshiperlen, Schmuckstücke kreierten.

Normalerweise werden die Perlen aussortiert und oftmals sogar wieder zurück ins Meer geworfen, weil sie zu klein oder zu unförmig sind und einfach nicht der angestrebten "perfekten" Norm entsprechen. Der Gedanke, dass aus einem „quasi Abfallprodukt“, also aus diesen unperfekten Perlen, etwas so Wunderschönes und Einzigartiges entstehen kann, gefiel den beiden und inspirierte zur Gründung von BRUNA: The Label.

Vom kleinen Start-up zum international gefragten Schmucklabel

BRUNA startete 2019 als Start-up mit der Vison eine nachhaltige Schmuckmarke aufzubauen - und das mit großem Erfolg! Mittlerweile tragen internationale Stars wie US-Schauspielern Reese Witherspoon oder Supermodels wie Emily Ratajkowski den Schmuck des österreichischen Labels. Ja richtig gehört: Österreich! Als Female Founder zeigt uns Helena Milchrahm, dass wir mehr Frauen brauchen, die mutig sind neue Unternehmen zu gründen. Auf einigen Netzwerken teilen Frauen ihre Erfolgsstories und ermutigen so andere den Schritt ins Unternehmertum zu wagen. Wir Frauen sind oft viel zu selbstkritisch - das müssen wir ändern! Denn laut den Statistiken der WKO sind Frauen zunehmend auf Erfolgskurs, wenn es um Startups geht. Fast jedes zweite Unternehmen in Österreich wird mittlerweile von einer Frau gegründet und mehr als ein Drittel werden von Frauen geführt. We love that.

Liebe zum Detail - bei BRUNA: The Label ist jedes Schmuckstück einzigartig

Jedes Schmuckstück wird bei BRUNA: The Label mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail gefertigt. Die Unregelmäßige Form der Perlen macht den Schmuck aus. Muscheln, Perlen und Edelsteine von lokalen Kunsthandwerkern in Italien und Thailand sind neben Materialien wie 100% recyceltem Gold und Silber die essenziellen Bestandteile der Schmuckstücke. In der Perlenindustrie entsprechen sie nicht der gesuchten Norm, verleihen aber so jedem Schmuckstück eine individuelle und besondere Form.

Das Verantwortungsbewusste Label ist klimaneutral

Bei der Schmuck Herstellung achtet BRUNA: The Label auf eine umweltfreundliche Beschaffung der Rohstoffe sowie auf eine verantwortungsvolle Verarbeitung. Das Label möchte seinen ökologischen Fußabdruck unter anderem durch die Verpflichtung zur CO₂-Neutralität minimieren und ist zertifiziert klimaneutral. Als Mitglied der Organisation 1% For The Planet, wird ein Prozent des Umsatzes von BRUNA: The Label an Umweltorganisationen zum Schutz von Mutter Natur gespendet. Produziert wird bei BRUNA in kleinen, ethisch geführten Familien Betrieben.

(c)Bruna

Die Must-haves der Designerin – Helena Milchrahm

Die Co-Founderin und Designerin von BRUNA: The Label, Helena Milchrahm, stellt uns ihre Must-haves vor. Sie erzählt, dass sich hinter jedem Schmuckstück eine besondere Geschichte verbirgt:

(c)Bruna

Lumiere Hoops: "In unserer neuen “Love Letters-“ Kollektion haben wir erstmalig mit laborgezüchteten Diamanten gearbeitet. Unsere “Lumiere Hoops” sind ein edles Add-on für jeden Looks und können perfekt einzeln getragen oder kombiniert werden. Ein glänzender Auftritt ist damit gewiss!



Rosemary Ring: "Unser “Rosemary Ring” bedeutet mir sehr viel, denn ich habe diesen für meine Mama entworfen. Ich habe monatelang an diesem Design gearbeitet und den Ring nach ihr benannt. Als Kind schenkte sie mir ein allererstes Paar Perlenohrringe, die ich heute noch besitze. Meine Vision war es, ein einzigartiges (Lieblings-)Schmuckstück zu kreieren, welches sich im Alltag als auch für besondere Anlässe kombinieren lässt, für meine Mama und alle weiteren TrägerInnen".

Lille Necklace & Letter Charms: Solid Gold Pieces sind zeitlose Klassiker, die für immer einen ganz besonderen Platz in jeder persönlichen Schmucksammlung einnehmen und von Generation an Generation weitergetragen werden können. Und das macht es für mich aus: Besondere Designs, die eine persönliche Geschichte voller Emotionen tragen. Unsere aus 14k recyceltem Gelbgold gefertigte “Lille” Kette trage ich Tag für Tag, kombiniert mit einem Diamond Letter Charm in “H” und einem Pearl Letter Charm in “S”.



Reve Ring: "Das Design des “Reve Rings” ist für mich der Inbegriff von moderner Eleganz und ein ganz besonderes Stück. In 14k Gelbgold gefasst, ziehen die laborgezüchteten Diamanten dieses Schmuckstücks alle Blicke auf sich und strahlen mit ihren TrägerInnen".

Auf der offiziellen Website von Bruna: The Label findet ihr die besonderen Schmuckstücke.

(c)Bruna

BRUNA: The Label Schmucktrends für das Frühjahr 2023

Das neue Jahr steht vor der Tür und BRUNA: The Label verrät uns die Schmucktrends für 2023:

» Timless chic with a fashion-forward attitude. «

Mutig sein: Die letzten Jahre waren bestimmt durch feinen und zarten Goldschmuck. Die Modebranche bewegt sich gerne in Extremen und so wird es 2023 genau das Gegenteil geben: Schluss mit zarten Schmuck und her mit ausgefallenen, maximalistischen und asymmetrischen Designs. Sie verleihen jedem Outfit einen raffinierten Touch. So konnte auch Stylight`s Fashion Recap 2022 einen 16% Anstieg für Statement Schmuck feststellen.

Perlen sind zeitlose Klassiker: Ob für besondere Anlässe oder All-zeit-liebling. Sie passen perfekt mit anderen Schmuckstücken, wie bunten

Perlen oder eleganteren Diamant Designs zusammen.

Retro Schmuckstücke und Choker: mit auffälligen Anhängern sind ein Muss für experimentierfreudige Modeliebhaber:innen.

Fußkettchen: Das It-Piece ist nicht nur im Hochsommer ein Trendteil. Schon mal darüber nachgedacht, ein Perlen-Fußkettchen mit etwas gehobener Strumpfhosen und Absätzen zu tragen?

Es ist wichtig, dass der allgemeine Trend zu einer verantwortungsvollen Schmuckproduktion und einem bewussten Schmuckkonsum geht. Genau das macht BRUNA: The Label so besonders, jedes Schmuckstück wird hochwertig gefertigt und erzählt eine persönliche Geschichte.