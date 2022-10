Carolin Kebekus wurde 1980 geboren und ist vor allem als deutsche Komikerin, Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin bekannt. Sie prangert auf satirische Weise regelmäßig verschiedene Missstände an und bezeichnet sich selbst als Feministin.

Steckbrief: Name: Carolin Kebekus

Carolin Kebekus Geburtstag: 09. Mai 1980

09. Mai 1980 Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Bergisch Gladbach, Deutschland

Bergisch Gladbach, Deutschland Wohnort: Köln, Nordrhein-Westfalen

Köln, Nordrhein-Westfalen Beruf: Komikerin, Sängerin, Schauspielerin

Komikerin, Sängerin, Schauspielerin Ehepartner: unbekannt

unbekannt Kinder: unbekannt

Das macht die Komikerin Carolin Kebekus aus

Carolin Kebekus ist keine Frau leiser Worte sondern ist gerne mit einem vulgären Wortschatz unterwegs. Auf der Bühne nimmt sie kaum ein Blatt vor den Mund und spricht auch sensitive Themen an. Mit ihrer Art und Weise legt sie den Fokus auf gesellschaftskritische Themen, die in den Köpfen ihrer Fans und der Zuschauer allgemein hängen bleiben.

In Interviews oder Auftritten im Fernsehen weit ab ihrer Show präsentiert sie sich als Durchschnittsperson, die weniger provoziert und ohne vulgäre Umgangsformen auskommt. Auf der Bühne kann sie sich als vulgäre Frau von nebenan austoben und zeigen, dass auch Frauen ein solches Verhalten an den Tag legen können und dürfen.

In ihren Programmen schlüpft sie häufig in fremde Rollen und redet aus deren Sichtweise. Darauf angesprochen, ob es ihr schwer falle, sich in andere Rollen zu begeben, sagt sie in einem Interview mit der Welt: "Die Themen, über die ich spreche, bewegen mich wirklich. Man muss authentisch sein."

Deshalb falle es ihr nicht schwer, aus einer anderen Perspektive zu spielen. Carolin Kebekus eckt gerne an, benimmt sich rüpelhaft, vulgär und greift unbequeme Themen auf. Diese Mischung macht sie zu der beliebtesten deutschen Komikerinnen.

Caroline Kebekus: Ihr Werdegang vom Fernsehen bis auf die große Bühne

Nach dem Abitur wollte sie Theaterwissenschaften studieren, doch landete sie zunächst beim Fernsehen. Bei der Sendung "RTL Freitag Nacht News" war sie zunächst als Praktikantin angestellt. Das Glück spielte ihr in die Hände, als Schauspieler nicht rechtzeitig ans Set kommen konnten und sie als Ersatz einspringen durfte.

Insbesondere Mitproduzent Hugo Egon Balder war von ihrem Auftritt so begeistert, dass er ihr Schauspielunterricht ans Herz legte. Sie nahm seinen Rat an und wurde zeitgleich zu einem festen Teil der Sendung. Nach Ende der Zusammenarbeit fand sie schnell in der Sendung "Was guckst du?!" von Kaya Yanar ein neues Zuhause und besiegelte damit ihre Zugehörigkeit zur deutschen Comedy-Szene.

2007 drehte sie ihren ersten Kinofilm, dem noch weitere Filmauftritte folgten. Als Dieter Nuhr im Jahre 2018 die Moderation für den Deutschen Fernsehpreis abgab, wurde Kebekus für diese Rolle angefragt. Bis heute führt sie humorvoll und gewohnt bissig durch die Preisverleihung.

Ihr erstes Soloprogramm und dessen Erfolg

Ihr Hauptthema fand Carolin Kebekus, die sich selbst als Feministin bezeichnet, schnell in der Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Diese Thematik ist Teil ihrer inzwischen drei Bühnenprogramme. Der Erfolg des ersten namens "PussyTerror" aus dem Jahre 2011 hat gezeigt, dass Kebekus den Nerv der Zeit trifft.

Auf ihren Social Media Accounts und unter ihren Videos bei YouTube ist immer wieder zu lesen, dass sie vielen Menschen aus der Seele spricht. Sie begeisterte bereits hundert tausende Menschen auf der Bühne und die ausverkauften Hallen geben ihr Recht.

Da Carolin Kebekus neben eigener Tour mit ihrem Programm, Schauspielerei und Moderation noch nicht ausgelastet genug ist, arbeitet sie regelmäßig als Synchronsprecherin und spricht Hörbücher ein. Ihre wohl bekannteste Synchronrolle war die der bösen Scarlett Overkill, welche die Hauptrolle des Films "Minions" darstellt. Hier zeigt Kebekus, dass sie auch ohne vulgäre Sprache ein Talent für Stimme und Witz hat.

Nach dem großen Erfolg ihres ersten Bühnenprogramms bot der Sender WDR ihr eine eigene Sendung an. Diese trägt den Namen "PussyTerror TV" und begeistert die Zuschauer vor allem durch ihre bissigen Kommentare zum aktuellen Weltgeschehen. 2019 erhält sie für ihre Sendung den Deutschen Comedypreis für die beste Comedyshow und den Grimme-Preis.

Kampf mit dem WDR um religiöses Satire-Video

Immer wieder greift Carolin Kebekus Tabuthemen auf und beleuchtet diese satirisch. Doch mit einem Vorfall stand sie lange im Fokus der Presse. Dabei handelt es sich um ein Video mit einem Lied, in dem der Missbrauch der katholischen Kirche aufgegriffen wird. Obwohl das Video dazu, in dem Kebekus als Nonne zu sehen ist, bereits vom Sender WDR abgesegnet ist, wird es aus der Sendung "Kebekus!" gestrichen.

Als Begründung wird eine Szene genannt, in der Kebekus das Kreuz ableckt und somit der Respekt gegenüber der Religion nicht mehr gewahrt ist. Aus dem Vorfall entbrannte eine Diskussion darüber, wie weit Satire gehen darf und ab wann die Gefühle von Gläubigen verletzt werden.

Jedoch sind die Anschuldigungen in dem Video nicht erfunden und das Video resultiert aus den immer mehr öffentlich gewordenen Anschuldigungen gegen die katholische Kirche. Carolin Kebekus selbst tritt als gläubige Katholikin aufgrund der Missbrauchsskandale aus der Kirche aus. Sie bezeichnet sich jedoch weiterhin als gläubig, möchte die Kirche an sich aber nicht weiter unterstützen.

Das macht Carolin Kebekus abseits der Bühne

Wie ist Carolin Kebekus abseits der Bühne und dem Fernsehen? Dazu sind nur wenige Informationen verfügbar denn sie hält alles abseits der Bühne geheim und ist eine Meisterin des Versteckens. Im Juli 2022 startete sie mit ihrem Bruder den Podcast "Kebekus – was warum wie war".

In diesem erzählen die beiden Geschwister Geschichten aus jedem der 36 Jahre, die sie bisher miteinander verbringen durften. Im Zuge dessen werden sicher einige interessante Details über Kebekus an die Öffentlichkeit geraten, die sie sonst geheim zu halten versucht.

Darüber hinaus ist jedoch bekannt, dass Kebekus als echtes kölsches Mädel, das bisher ihr gesamtes Leben in Köln verbracht hat, dem Karneval zugetan ist. Sie ist Präsidentin der alternativen Kölner Karnevalssitzung "Deine Sitzung". Zum Karneval sagt sie in einem Interview vom Stern: "Es hat mir den Zugang zum Humor ermöglicht, dass ich das als kleines Kind schon mitbekommen habe."

Demnach hatte ihre Herkunft aus Köln einen großen Einfluss auf ihre humoristischen Fähigkeiten. Weiterhin hat sie die Band "Beer Bitches" mit zwei weiteren Frauen gegründet. Dabei greifen sie weltweit bekannte Lieder auf und verwandeln diese in einen lustigen Text mit kölschem Mix. Ein Album ist bisher entstanden und eine Tour abgespielt.

Für ihr Privatleben kämpft Carolin Kebekus wie eine Löwin

Über das Privatleben von Kebekus ist nahezu nichts bekannt. Sie versucht dieses, so gut wie möglich vor der Öffentlichkeit geheim zu halten und scheut auch nicht davor zurück, gegen Zeitungen und Journalisten zu klagen, die ihr eine Beziehung andichten möchten. Hartnäckig halten sich seit Jahren die Gerüchte, sie sei mit Komiker-Kollege Serdar Somuncu liiert und inzwischen sogar mit ihm verheiratet.

Sie wuchs in Köln mit ihrem vier Jahre jüngeren Bruder David und ihren Eltern auf. Ihr Bruder ist ebenfalls als Komedian und Autor aktiv. Sie selbst sagte im Interview mit wort.lu, dass sie sich jedes Jahr vornimmt, mehr Zeit für die Familie zu haben. Doch die vielen Projekte bewirken stets genau das Gegenteil.