Kulturevents 2022

5.9. Internationales Brucknerfest Linz 2022. Linz, Brucknerhaus, bis 11.10.



5.9. Mathea. Die Chartstürmerin bringt Hits wie "2x" und viel neues Songmaterial. Salzburg, Szene



5.9. Sasha Grammel. Der deutsche Comedian, Puppenspieler und Bauchredner präsentiert seine neue Show "Fast fertig!" Innsbruck, Olympiahalle



6.9. Pussy Riot - Riot Days. Wien, Porgy & Bess



6.9. Sascha Grammel. Das neue Programm "Fast fertig!" des Puppet Comedy-Königs entführt auf eine kunterbunte Trauminsel. Salzburg, Salzburgarena



7.9. Marco Pogo - Gschichtldrucker. Der Präsidentschaftskandidat in spe und Frontman von Turbobier erzählt Spaßiges aus seinem Alltag. Wien, Orpheum



7.9. Sasha Grammel. Der deutsche Comedian, Puppenspieler und Bauchredner präsentiert seine neue Show "Fast fertig!" Wien, Stadthalle



7.9. Sandra Pires & Ensemble - "Back to the Future. Celebrating 30 years". Musikalisches crossover durch drei Jahrzehnte. Wien, Theater Spittelberg



7.9. Ars Electronica 2022. Linz, Campus der Johannes Kepler Universität Linz / Kunstuniversität Linz / LENTOS Kunstmuseum / Francisco Carolinum / OK Linz / Anton Bruckner Privatuniversität / Atelierhaus Salzamt / Stadtwerkstatt / Tabakfabrik / Ars Electronica Center, bis 11.9.



7.9. Galápagos. Bernie Wagner stürzt sich in seiner neuen Show mit allen erdenklichen Mitteln auf Sexualität, Religion, Natur und die Geschichte des Lebens. Linz, Brucknerhaus



7.9. Girls Like Us! Angelika Teufl, Mel Mayr und Pilmaiquién zeigen die bunte Vielfalt der weiblichen Salzburger Liedermacherinnen-Szene. Salzburg, Rockhouse



8.9. Windkraft. Die Kapelle für neue Musik eröffnet das Festival Klangspuren. Schwaz, Silbersaal



8.9. FRIEDL mit der leeren Tasche. Das alpine Erfolgsstück von Lawine Torrèn - Wandertheater von Vent 1900 m zum Niederjochferner 2600 m. Vent / Ötztal / Tirol, bis 18.9.



8.9. DIE ÄRZTE: BUFFALO BILL IN ROM - TOUR 2022 (Open Air). Graz, Messe Graz



8.9. AKNE KID JOE (DE): 99% Punk - Tour. Wien, B72



8.9. Tocotronic - The Hamburg Years. Bei der ersten Show performt die Band ausschließlich Songs aus ihrer Hamburger Zeit von 1993 bis einschließlich 2003. Wien, Arena



8.9. Tocotronic - The Berlin Years. Bei der zweiten Show wird der Phase 2 der Band von 2004, über die berühmte Berlin-Trilogie bis in die Gegenwart, gehuldigt. Wien, Arena



8.9. Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof (Sonderausstellung). Wien, Waschsalon im Karl-Marx-Hof, bis 17.12.2023



8.9. BASQUIAT OF SYMBOLS AND SIGNS (Ausstellung). Wien, Albertina, bis 8.1.2023



8.9. WAVES Festival. Musikalische Drehscheibe zwischen Ost- und West, Schwerpunktthema 2022: Diversity. Wien, WUK, bis 10.9.



9.9. Kaleidoskop der Leidenschaft. Rita Luksch präsentiert ihr neues - sehr persönliches - Programm. Wien, Gleis 21



9.9. Musicalkonzert. Orchester der Bühne Baden unter Andjelko Igrec, Dorina Garuci, Maya Hakvoort, Lukas Perman, Thomas Smolej präsentieren Hits und Songs aus beliebten Musicals. Baden, Stadttheater



9.9. Nadja Maleh: Best of Kabarett. Horn, Kultur im Tonkeller



9.9. Sasha Grammel. Der deutsche Comedian, Puppenspieler und Bauchredner präsentiert seine neue Show "Fast fertig!" Linz, TipsArena



9.9. Akne Kid Joe - 99% Punk Tour. Linz, Posthof



9.9. CHRISTIANE POTT: Delirious City - Vernissage. Gmunden, Hipp-Halle



9.9. Dame. Der Rapper & Singer/Songwriter auf "Auf die guten alten Zeiten" Anniversary Tour. Salzburg, Szene



9.9. Shakespeare im Pool: Golden Lads & Girls. Die Irrungen und Wirrungen der Figuren des Dichters in einem Stück zusammengefasst. Salzburg, Paracelsus Bad



9.9. 20 JAHRE SPRACHSALZ: DIE JUBILÄUMSAUSGABE. Hörens- und Lesenswertes von der südkoreanischen Autorin Kim Hye-Jin, der deutschen Filmemacherin und Schriftstellerin Doris Dörrie, dem kolumbianischen Erzähler Tomás González u.a. Hall, Parkhotel. bis 11.9.



10.9. Al Cook & His Original Al Cook Bluesband - Can't Get Rid Of The Blues. Wien, Porgy & Bess



10.9. Jade MacRae - live mit Band. Wien, Reigen



10.9. Michael Schade / Karl Markovics. Gemeinsam interpretieren die beiden Künstler Lieder, Melodramen und Texte aus den 100 Jahren zwischen 1820 und 1920. Wien, Konzerthaus



10.9. Rock Anthems. Österreichs Top Classic-Tribute-Band bringt Hits von den 60ern bis in die 80er. Wien, Orpheum



10.9. Julia Lachersdorfer/Alicia Edelweiss. Doppelabend mit dem Solo-Projekt "Spinnerin" der singenden Violinistin und der stimmgewaltigen österreichisch-britischen Musikerin. Wien, Sargfabrik



10.9. Karen Kilimnik: 1. Solo-Ausstellung in Wien ... Wien, Galerie Eva Presenhuber, bis 29.10.



10.9. Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht. Kabarett Klaus Eckel. Tulln, Donaubühne



10.9. Linzer Klangwolke. Regisseur Pierre Audi inszeniert "Mother Gilgamesch" mit Sound, Licht, Pyrotechnik und spannendem Bühnendesign. Linz, Donaupark



10.9. Musicalpremiere: ANASTASIA. Linz, Großer Saal Musiktheater



10.9. Hautevolé. Deutschsprachige Erstaufführung von Josiane Balaskos Komödie um französische Steuerflüchtlinge im Schweizer Luxusskiort Gstaad. Salzburg, Schauspielhaus



10.9. Tangenten. Robert Pfaller, Vortrag und Gespräch: Zwei Enthüllungen über die Scham. Feldkirch, Theater am Saumarkt



11.9. HERBSTGOLD-FESTIVAL mit Julian Rachlin, Juan Diego Florez u.a. Eisenstadt, bis 25.9.



11.9. Praterbühne Jazz & Blues Festival. A Swinging Bigband Night with Viktor Gernot & The Big Dream Band. Wien, Praterbühne



11.9. Passenger. Der britische Singer-Songwriter Mike Rosenberg ist mit seiner Gitarre auf Tournee. Wien, Globe



11.9. Katja Krasavice. Der provokante Multimedia-Star ist mit dem Album "Eure Mami" auf Pussy Power Tour. Wien, Gasometer



11.9. United Fortress of Europe (Koproduktion mit der Physical Theater Company SIDE EFFECT). Wien, Odeon Theater



11.9. The Baseballs. Live Party für Fans von Pettycoat und Tolle. Linz Posthof



11.9. GREAT VOICES. JOYCE DIDONATO & ENSEMBLE IL POMO D’ORO: "EDEN". Linz, Musiktheater



12.9. The Baseballs. Live Party für Fans von Pettycoat und Tolle. Wien, SIMM City



13.9. JUNE IN OCTOBER. Kontrabassistin und Komponistin Judith Ferstl stellt Debüt-Album vor. Wien, Sargfabrik



13.9. SEX, LÜGEN & ODYSSEUS (Lyrikperformance mit Musik). Wien, Odeon Theater / Kulturraum Spitzer



13.9. LITERATURSALON IM GEMEINDEBAU. MANUEL RUBEY: Der will nur spielen (Buchpräsentation). Wien, Rabenhof Theater



14.9. Paul Lamb & the King Snakes. Wien, Reigen



14.9. The Cleveland Orchestra. Franz Welser-Möst dirigiert Berg und Bruckner. Wien, Musikverein



14.9. Falten. Textilien, Papierarbeiten, Möbel, Malerei: Die MAK-Sammlung Asien entschlüsselt die Vielschichtigkeit des Phänomens "Falten". Wien, MAK, bis 15.1.



14.9. Großstadtgeflüster. Das Berliner Electropunk-Trio auf Tour. Graz, Orpheum



15.9. Siegfried. Zweiter Teil des Bühnenfestspiels von Wagners "Der Ring des Nibelungen". Klagenfurt, Stadttheater



15.9. HERBSTGOLD-FESTIVAL. Konzert mit Chamber Orchestra of Europe & Julian Rachlin. Eisenstadt, Schloss Estzerházy



15.9. STERZINGER. Der musikalische Grenzgänger präsentiert das neue Album "Leise im Kreise" in memoriam der Dichterin Elfriede Gerstl. Wien, Sargfabrik



15.9. UNSEEN PLACES - Ausstellung Gregor Sailer. Wien, Kunst Haus Wien, bis 19.2.2023



15.9. Puttin’ on the Ritz. Cirque Rouge präsentiert eine brandneue Show mit glamourösen Burlesque-Tänzerinnen, atemberaubenden Artist:innen und humorvollen Showeinlagen. Wien, Vindobona



15.9. Johann König. Der deutsche Comedy-Poet, bekannt aus TV-Sendungen wie "NightWash" und "Quatsch Comedy Club" präsentiert sein neues Programm "Jubel, Trubel, Heiterkeit". Wien Globe



15.9. Großstadtgeflüster. Das Berliner Electropunk-Trio auf Tour. Linz, Posthof



15.9. Gregor Seberg & Band - Seberg off Music. Linz, Posthof



15.9. Michael Buchinger - Jubel Trubel Heiterkeit GMBH. In seinem zweiten Bühnenprogramm heizt der Influencer und Entertainer seinem Publikum mit brandneuem Hass ein. Graz Orpheum



15.9. IN THE Ä TONIGHT: DIE ÄRZTE live beim Sound & Snow. Bad Hofgastein, Talstation Schlossalmbahn



16.9. BIFFY CLYRO. Wien, Gasometer



16.9. Großstadtgeflüster. Das Berliner Electropunk-Trio auf Tour. Wien, Arena



16.9. Adam Rafferty / IMP DA DIMP. Wien, Reigen



16.9. Buntwäsche. Viktor Gernot und Thomas Stipsits durchmengen ihre Best-Ofs und Solo-Programme. Wien, Praterbühne



16.9. Wer nichts weiß, muss alles glauben. TV-Vorpremiere des neuen Programms der Schience Busters. Wien, Orpheum



16.9. Asterix und es kupfane Reindl. Ernst Molden bringt den dritten von ihm ins Wienerisch übersetzten Band mit Lukas Resetarits und Gerald Votava. Wien, Stadtsaal



16.9. Severin Groebner. Der Kabarettist präsentiert sein neues Programm "Nehmen Sie Haltung an!" erstmals in Österreich. Wien, Niedermair



16.9. Mozart und Salieri. Szenische Lesung aus den Stücken von Alexander Puschkin und Peter Shaffer mit Joseph Lorenz und Julian Valerio Rehrl. Wien, Vindobona



16.9. HAGENBUND. Die Künstlerplattform um Oskar Kokoschka, Anton Faistauer, Anton Kolig, Albert Paris Gütersloh und Egon Schiele brachte die Wende von der gemäßigten zur radikalen Moderne. Wien, Leopold Museum, bis 6.2.2022



16.9. Jennifer Tee. Die niederländische Künstlerin zeigt Collagen aus gepressten Tulpenblättern nach Motiven, die auf zeremoniellen Stoffen basieren. Wien, Secession, bis 6.11.



16.9. Anna Daučíková. Video-Installationen der Pionierin feministisch-queerer Kunst. Wien, Secession, bis 6.11.



16.9. ART VIENNA ▷ SCHÖNBRUNN. International Art Fair. Schönbrunn, Orangerie und Pflanzenorangerie, bis 18.9.



16.9. HERBSTGOLD-FESTIVAL. Konzert mit Juan Diego Flórez. Eisenstadt, Schloss Estzerházy



16.9. Herbst-Ausstellung. Im Rahmen der Jubiläumsausstellung "50 Jahre Landesgalerie Burgenland" ist dem Künstler Feri Zotter eine Sonderausstellung gewidmet ... Neuhaus am Klausenbach, Kunsthalle vor Schloss Tabor



16.9. Die Wunderübung. Das vom Publikum gewählte Lieblingsstück zum 20-jährigen Jubiläum des Hauses. Villach, neuebuehnevillach



16.9. Johann König - Jubel, Trubel, Heiserkeit (Kabarett). Linz, Posthof



16.9. EDMUND - FEINSTE LEIWAND TOUR 2022. Gmunden, Sporthalle



16.9. Schallwende-Porträtkonzerte 2022: Renald Deppe. Feldkirch, Theater am Saumarkt



17.9. onQ Festival für Jazz & Neue Musik. onQ x Jazzorchester Vorarlberg feat. Maria Hofstätter & Wolfgang Puschnig. Wien, Porgy & Bess



17.9. Meena Cryle & Chris Fillmore Sextett. "Down To The Bone" - southern Soul, Blues & Country von Österreichs Top-Exporten. Wien, Theater Spittelberg



17.9. LE GRAND TANGO. Wien, Odeon Theater



17.9. Internationaler Fritz Kreisler Violinwettbewerb. Wien, Musikverein und Künstlerhaus, bis 25.9.



17.9. Hamlet - One Man Show. Stefano Bernardin spielt Hubsi Kramars Fassung von Shakespeares Drama. Wien, Akzent



17.9. Lulu. Cecilia Pérez in der Rolle von Wedekinds männermordenden Kindfrau, lustvoll inszeniert von Fanny Brunner. Linz, Schauspielhaus



17.9. Der Watzmann ruft. Das Rustical zum allerletzten Mal in der Originalbesetzung Wolfgang Ambros, Klaus Eberhartinger, Joesi Prokopetz & Christoph Fälbl. Gmunden, Sporthalle



17.9. Reigen. Gastspiel des Landestheaters NÖ: Franz-Xaver Mayr erforscht das Schnitzler-Thema in Zeiten von #metoo und fluider Geschlechtlichkeit. Mit Dorothee Hartinger. Gmunden, Stadttheater



17.9. Lieder- und Arienabend mit Jakob Pejcic - Tenor. Bad Ischl, Trinkhalle



17.9. Frankenstein. Jérôme Junods neue Bühnenfassung des Romans von Mary Shelley. Salzburg, Schauspielhaus



17.9. Terry Baixa. Tanzstück von Enrique Gasa Valga nach dem gleichnamigen Theaterstück von Àngel Guimerà. Innsbruck, Kammerspiele



17.9. Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Bérénice Hebenstreit inszeniert Brechts Stück im Kontext zu der Fleischverarbeitungsindustrie Europas. Bregenz, Vorarlberger Landestheater



17.9. Schallwende-Porträtkonzerte 2022: Raphael Lins & Roozbeh Nafisi. Feldkirch, Theater am Saumarkt



17.9. MUSIK & WORTE. Operette nach Maß - eine Liebeserklärung! Taggenbrunn, Burg



18.9. Ajeet - Blooming Tour. Wien, Odeon Theater



18.9. Eva Menasse. Die Autorin liest aus ihrem neu erschienenen Roman "Dunkelblum", Günter Kaindlstorfer spricht mit ihr darüber. Wien, Konzerthaus



18.9. Peter Cornelius. Der Singer-Songwriter und Lead-Gitarrist präsentiert Lieder aus 45 Karriere-Jahren. St. Pölten, VAZ



19.9. Middle Management of Hapiness. Eine Büroarbeit über Systemrelevanz, Bullshitjob und Inflation. Wien, Theater Drachengasse



19.9. Colosseum - The Return Of A Legend (GB). Wien, Porgy & Bess



19.9. Cari Cari. Das österreichische Indie-Rock-Duo mit Didgeridoo-Einlagen auf Tour. Wien, Arena



20.9. Chanda Rule & Sweet Emma Band (USA/A/CZ). Wien, Porgy & Bess



20.9. Meine Preise. Claus Peymann liest Thomas Bernhard. Wien, Kammerspiele



20.9. Ana Moura. Durch lebendige Rhythmen, Tanzbarkeit und zeitgemäße Instrumentierungen öffnete die Sängerin den Fado der Moderne. Wien, Konzerthaus



20.9. Österreich writing Stars. Stermann und Grissemann lesen die Autobiografien österreichischer Promis, von Leo Hillinger über Ursula Stenzel bis zu Marika Lichter, das Publikum entscheidet, wer in die nächste Runde kommt. Moderation: Michael Ostrowski. Wien, Rabenhof



20.9. Idole und Rivalen - Künstler im Wettstreit. Rivalisierende Werke von Künstlern wie Da Vinci, Michelangelo, Tizian, Dürer, Rubens u.a., von der Antike bis 1800 einander gegenübergestellt. Wien, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, bis 8.1.



20.9. Wladigeroff Brothers & Friends. Alexander und Konstantin Wladigeroff widmen sich auf ihrer neuen CD dem Werk Rilkes. Sprecherin: Gerti Drassl. Klagenfurt, Stadttheater



21.9. LITERATURSALON IM GEMEINDEBAU. Der Hai im System - Buchpräsentation mit Kurt Palm, Gregor Seberg und Anna Mabo (Live-Musik). Wien, Rabenhof Theater



21.9. Clueso. Der Urban-Popper ist auf Tour mit seinem neunten Longplayer "Album". Wien, Gasometer



21.9. Cirque du soleil. Der kanadische Kultzirkus bringt den gefeierten Publikumserfolg "Corteo" in große Hallen. Wien, Stadthalle



21.9. Nicole Beutler & Die Wiener Theatermusiker. Liebeserklärung an das französische/deutsche Chanson von Greta Keller bis Juliette Gréco. Wien, Theater Spittelberg



21.9. Amsterdam. In Maya Arad Yasurs Stück setzt sich eine junge Musikerin mit Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in einer angeblich freien Gesellschaft auseinander. Wien, Hamakom



21.9. Wiederaufnahme der Welturaufführung von DIE UNHEIMLICHE BIBLIOTHEK des Autors Haruki Murakami. Wien, Odeon Theater



21.9. Feminismus in Spanien: vierte Welle? Vortrag von Paloma Rodríguez-Amblés (Politikwissenschaftlerin und Juristin), Moderation: Andrea Strutzmann. Wien, Frauenbildungsstätte Frauenhetz



21.9. Der Watzmann ruft. Das Rustical zum allerletzten Mal in der Originalbesetzung Wolfgang Ambros, Klaus Eberhartinger, Joesi Prokopetz & Christoph Fälbl. Salzburg, Salzburgarena



22.9. Das Tier in Dir - Kreaturen aus (und außerhalb) der mumok Sammlung. Wien, MQ, bis 26.2.2023



22.9. The ROBOTIC GARDEN - Chris Janka & Loiuse Rath. Wien, Odeon Theater / Kulturraum Spitzer, bis 22.10.



22.9. Ein Volksfeind. Regisseur David Bösch eröffnet seine politische Ibsen-Trilogie mit Roman Schmelzer, Günter Franzmeier und Martina Ebm. Wien, Theater in der Josefstadt



22.9. The Power of the Fucking Rainbow. Vier Menschen thematisieren das rote, das jüdische und auch das queere Wien der Vergangenheit. Uraufführung von Piercèd Heart, Inszenierung: Tania Golden. Wien, Werk X Petersplatz



22.9. Mariana - Ein Liederzyklus wegen Maria. Birgit Radeschnig begibt sich in ihrem ersten Liederzyklus - mit Musikstücken in Mundarttexten - auf die Spuren einer traumatisierten Großelterngeneration. Wien, Off Theater



22.9. Oktoberfest in der Bundeshauptstadt. Wien, Kaiser Wiesn im Prater, bis 9.10.



22.9. Saisoneröffnungsshow. Wien, Schubert Theater



22.9. Rebecca. Romantischer Musical-Thriller von Michael Kunze nach dem Roman von Daphne du Maurier mit Nienk Latten, Mark Seibert und Ana Milva Gomes. Wien, Raimund Theater



22.9. Die kleine Schwester von Nett. Josef Nöchl fragt sich in seinem neuen Kabarett: Wenn nett sein so toll ist, warum steht es dann in keiner Stellenausschreibung? Wien, Niedermair



22.9. Der Watzmann ruft. Das Rustical zum allerletzten Mal in der Originalbesetzung Wolfgang Ambros, Klaus Eberhartinger, Joesi Prokopetz & Christoph Fälbl. St. Pölten VAZ



22.9. Musiktheater - Daniela Dett & Henry Mason: Down With Love. Reloaded. Linz, Posthof



22.9. Cristina Miguel Martínez & Marcel·lí Bayer (Saxofone) plus: Magali Sare (Vocals) & Manel Fortià (Bass). Bad Ischl, Kalvarienbergkirche



22.9. Faking The Real - Kunst der Verführung. Schnittstellen zwischen Grafikdesign, Medienbild und Kunst seit 1971, mit Arbeiten u. a. von Rosemarie Trockel, Gerwald Rockenschaub bis Signe Pierce. Graz, Kunsthaus, bis 8.1.



22.9. Animal Spirits. Digital und analog ineinandergreifende Installation der deutsche Künstlerin Dokumentarfilmerin Hito Steyerl im dunklen Kuppelraum des Space01. Graz, Kunsthaus, bis 8.1.



22.9. Querbeat. Das kreative 13-People-Kollektiv auf „Radikal Positiv“ Tour. Graz, P.P.C.



22.9. Cristina Miguel Martínez & Marcel·lí Bayer (ES) - Cristina Miguel Martínez: tenor and alto saxophone / Marcel·lí Bayer: baritone and alto saxophone, Magali Sare & Manel Fortià (ES), Magali Sare: vocals / Manel Fortià; bass. Bad Ischl, Kalvarienbergkirche



22.9. 5/8erl in Ehren. Die Wiener Soul-Band bringt das Album "Yeah Yeah Yeah" live. Salzburg, Rockhouse



22.9. Leon Koudelak - Konzert mit Gitarre. Feldkirch, Theater am Saumarkt



23.9. Monkeys. Rona Pondicks Hybridwesen mit menschlichen Körperteilen stürmen den Carlone-Saal. Wien, Oberes Belvedere, bis 8.1.



23.9. Grow. Der Baum in der Kunst - Ausstellung durch alle Stile und Epochen. Wien, Unteres Belvedere, bis 8.1.



23.9. Hollywood in Vienna. A celebration of Disney Classics. Wien, Konzerthaus



23.9. Karl Maria Brandauer. Lesung. Wien, Burgtheater



23.9. DIE WELT IST EIN WÜRSTELSTAND. Wien, Schubert Theater



23.9. GLOBAL 2000 Geburtstagsfest mit FOLKSHILFE & THE Z. Wien, Ottakringer Brauerei



23.9. Stefan Gwildis. Wien, Porgy & Bess



23.9. Bunbury - Ernst sein is evereything! Claudia Bossard inszeniert Oscar Wildes berühmte Komödie über gesellschaftliche Doppelmoral. Graz, Schauspielhaus



23.9. Der Prozess. Franz Kafkas Geschichte eines Mannes, der einem undurchsichtigen System ausgeliefert ist. Linz, Schauspielhaus



23.9. Der Watzmann ruft. Das Rustical zum allerletzten Mal in der Originalbesetzung Wolfgang Ambros, Klaus Eberhartinger, Joesi Prokopetz & Christoph Fälbl. Linz, TipsArena



23.9. Konzert - Chrisoula Kompotis und Hartmut Ometzberger (Violine), Christine Lechner (Querflöte), Fritz Altrichter (Klavier) spielen Werke von Johann Strauss und Johannes Brahms. Bad Ischl, Evangelische Kirche



23.9. Biografie: Ein Spiel. Max Frisch schickt seinen Protagonisten Kürmann in einen gewagten Selbstversuch: Der Verhaltensforscher kann seine Biographie nachträglich korrigieren. Salzburg, Oval im Europapark



23.9. Konzert. Edmund Piskaty Trio: Back to the Roots! Feldkirch, Theater am Saumarkt



24.9. PENNY AND SPARROW (US): Olly Olly World Tour. Wien, B72



24.9. CIRCUS DER TRÄUME (Puppentheaterkunst). Wien, Schubert Theater



24.9. Beziehungen: erotisch bis sachlich. Barbara Wussow und Albert Fortell lesen aus 2000 Jahren beziehungsreicher Literatur. Wien, Vindobona



24.9. Faust. Kai Voges verwandelt bei Goethes Tragödie den Bühnenraum zum Lichtraum und zur Dunkelkammer gleichermaßen. Wien, Volkstheater



24.9. Heilbutt & Rosen. Theresia Haiger und Helmuth Vavra berichten in ihrem neuen Programm "Und wie geht’s Ihnen so?" über Lockdown-Schäden. Wien, Stadtsaal



24.9. Attwenger live mit aktuellem Album "drum". Bad Vöslau, Hob i Raum



24.9. Scottish Folk. HECLA + HANNAH RARITY - Scottish Colours Tour 2022. Horn, Kultur im Tonkeller



24.9. Musiktheater: Daniela Dett & Henry Mason - Down With Love. Reloaded. Linz, Posthof



24.9. Querbeat - Radikal Positiv Tour 2022. Linz, Posthof



24.9. War Requiem. Benjamin Brittens Schlüsselwerk über den Krieg nach Texten des Lyrikers und Soldaten Wilfred Owen. Graz, Oper



24.9. Der Weg zurück. Österreichische Erstaufführung von Dennis Kellys Gedankenexperiment über fünf Generationen. Graz Schauspielhaus



24.9. Die tote Stadt. Erich Wolfgang Korngolds Oper nach dem Drama Das Wunder von Georges Rodenbach nach Rodenbachs Roman Das tote Brügge. Linz, Musiktheater



24.9. Querbeat. Das kreative 13-People-Kollektiv auf "Radikal Positiv" Tour. Linz, Posthof



25.9. Vorstell-Bar. Die offene Bühne für alle, die etwas zu sagen haben oder zeigen wollen, was sie können. Wien, Kasino



25.9. Andreas Schaerer & Hildegard lernt fliegen - "The Waves Are Rising, Dear!" (CH). Wien, Porgy & Bess



25.9. DIE GESICHTER DER HEDY LAMARR. Wien, Schubert Theater



25.9. Teil vier der Reihe NAMENSGEBERINNEN der SEESTADT (Matinée). Barbara Prammer (1954 - 2014) war eine auch frauenpolitisch engagierte Politikerin. Ihr über Parteigrenzen hinweg anerkannte Persönlichkeit wird vorgestellt von Barbara Hofmann (Karl-Renner-Institut). Moderation: Birge Krondorfer. Wien, Seestadt, Yella Yella!



25.9. La Tragédie de Carmen. Österreichische Erstaufführung des Musiktheaters Von Peter Brook und Marius Constant nach Georges Bizets Oper. Linz, BlackBox



25.9. Die Niere. Stefan Vögels Kult-Komödie um auf die Probe gestellte Liebe und Freundschaft. Innsbruck, Kammerspiele



26.9. Billy Idol. Der Punkrock-Pionier meldet sich mit der neuen EP "The Roadside" und seiner Band um Lead-Gitarrist Steve Stevens zurück. Wien, Gasometer



26.9. Engel - Schlaf - Träume. Sopranistin Monika Medek, Pianistin Christine David und Klarinettist Karl Strohriegl interpretieren Wesendonck-Lieder von Richard Wagner. Wien, Palais Pálffy



26.9. OACHKATZLSCHWOAF (Polit-Satire). Wien, Schubert Theater



26.9. LITERATURSALON IM GEMEINDEBAU. Ja okay, aber ... Lesung mit PeterLicht und Bene Filleböck (Piano). Wien, Rabenhof Theater



27.9. Brahms: Ein deutsches Requiem mit Wiener Symphoniker / Wiener Singakademie / Karg / Goerne ... Wien, Konzerthaus



27.9. Zärtlichkeit. Die neue Show von Christoph Fritz erzählt von seiner verzweifelten Suche nach Nähe. Wien, Stadtsaal



27.9. Studio Dan "Ausgang in Fahrtrichtung - Eine kleine Weltuntergangsmusik". Wien, Porgy & Bess



27.9. Farewell To All We Know - Matt Elliott (Konzert). Wien, Odeon Theater / Kulturraum Spitzer



27.9. SOFI TUKKER (US): "The Wet Tennis World Tour 2022". Wien, WUK



27.9. DAVE HAUSE. Wien, Arena



27.9. Dr. Eckart von Hirschhausen - Endlich! Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich der Doktor der Nation dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit! Salzburg, Salzburgarena



28.9. PROVINZ. Wien, Gasometer



28.9. Foreign Affairs. Dhafer Youssef "Inanimate Notes" feat. Wolfgang Muthspiel (TUN/A). Wien, Porgy & Bess



28.9. Balldini’s Night. Barbara Balldini bringt das Schärfste aus vier Jahren. Wien, Casanova



28.9. Literatur. Heilgard Bertel, Lyrikprojekt: Ti apoménei - das, was bleibt. Feldkirch, Theater am Saumarkt



29.9. Von der Liebe Tod. Musiktheaterabend unter Dirigent Lorenzo Viotti verbindet zwei Schlüsselwerke Gustav Mahlers: die Märchenkantate "Das klagende Lied" und "Kindertotenlieder". Es singen: Vera-Lotte Boecker, Tanja Ariane Baumgartner, Florian Boesch, Daniel Jenz. Wien, Staatsoper



29.9. Mahlzeit. Ausstellung zum Thema "Essen und Trinken, Sinnlichkeit und Genuss". Wien, Dom Museum Wien, bis 27.8.2023



29.9. Basis.Kunstmesse. Werke aus Malerei, Grafik, Druck, Fotografie und Skulptur in der Volkshalle ... Wien, Rathaus, bis 1.10.



29.9. Pepi Hopf: Alles bleibt anders. Der Fels in der Zeitgeistbrandung über inflationäre Krisen & Co. Wien, Niedermair



29.9. Unser Planet - live in Concert. Wien, Stadthalle



29.9. Chinesischer Nationalcircus - China Girl. Amstetten, Pölz-Halle



29.9. Gesangskapelle Hermann. Steyr, Akku



29.9. Die Leonhardsberger & Schmid Show ... Linz, Posthof



29.9. SONS OF THE EAST. Salzburg, Rockhouse



29.9. Literatur. micdrop - U20 Poetry Slam. Feldkirch, Theater am Saumarkt



30.9. Nouvelle Vague's 15th Anniversary (F). Wien, Porgy & Bess



30.9. LA NOTTE ITALIANA. Wien, Stadthalle



30.9. Tom Odell. Der Singer-Songwriter und Pianist verarbeitet in seinem Album "Monsters" persönliche Krisen. Wien, Simm City



30.9. AnotherR - Tanz Performance von und mit Desi Bonato & Leonie Wahl. Wien, Off Theater



30.9. Tonkünstler Orchester Niederösterreich. COLIN CURRIE (Schlagwerk) & YUTAKA SADO (Dirigent) bringen Werke von Bruno Mantovani und Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Wien, Musikverein



30.9. Neue Wiener Concertschrammeln. Bei dem Programm "i häng an meiner Weanastadt" übernimmt Tini Kainrath an Stelle des verstorbenen Willi Resetarits das Mikrophon. Wien, Akzent



30.9. I wanna go home - Was geschah am 24. Februar 2022? Pavlo Arie, Elena Astaseva, Natalia Blok, Oksana Savchenko, Lyudmila Tymoshenko, Natalia Vorozhbyt u.a. ukrainische Autor:innen verarbeiten ihre Verzweiflung, Trauer und Emotionen. St. Pölten, Landestheater

30.9. Marlene Streeruwitz: "Handbuch gegen den Krieg". Lesung und Signierstunde anlässlich "Langer Tag der Flucht/UNHCR". Krems, Arnulf Rainer Museum



30.9. Herbert & Joella Bayer. Die Ausstellung beleuchtet erstmals das gemeinsame Wirken des Universalkünstlers mit seiner Frau. Linz, Lentos, bis 8.1.



30.9. Echsoterik von und mit Michael Hatzius (D) ... Linz, Posthof



30.9. Kabarett. Soso Mugiraneza: Kinky Hair (Stand-up Comedy). Feldkirch, Theater am Saumarkt



30.9. Cari Cari. Das österreichische Indie-Rock-Duo mit Didgeridoo-Einlagen auf Tour. Dornbirn, Conrad Sohm



1.10. Space Quads Roller Disco 2022. Bunter Abend mit Rollschuhen, Disco Kugel und gute Musik. Graz, Helmut List Halle



1.10. Literatur. ORF Lange Nacht der Museen: Veronika Schubert (Filmemacherin und bildende Künstlerin) / 20 Jahre Feldkircher Lyrikpreis 2022. Feldkirch, Theater am Saumarkt



1.10. Provinz - Zu spät um umzudrehen Tour 2022. Linz, Posthof



1.10. Cari Cari. Das österreichische Indie-Rock-Duo mit Didgeridoo-Einlagen auf Tour. Kufstein, Kultur Quartier



1.10. Helene Fischer live beim Sound & Snow Gastein. Support: Melissa Naschenweng. Bad Hofgastein, Freigelände Schlossalmbahn



1.10. PIPPO POLLINA - CANZONI SEGRETE. Braunau,Veranstaltungszentrum



1.10. PROVINZ auf Zorn & Liebe Tour 2022 ... Linz, Posthof



1.10. EDMUND - FEINSTE LEIWAND TOUR 2022. St. Pölten, VAZ



1.10. Gesangskapelle Hermann. Langenlois, Arkadensaal



1.10. Berge. Marianne Neumann und Rocco Horn auf "Das Heiligste der Welt – Akustik Tour 2022". Graz, Dom im Berg



1.10. Tonkünstler Orchester Niederösterreich. COLIN CURRIE (Schlagwerk) & YUTAKA SADO (Dirigent) bringen Werke von Bruno Mantovani und Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Grafenegg, Auditorium



1.10. Endspiel. Kai Voges inszeniert Samuel Becketts Dialog zweier Überlebender einer finalen Katastrophe. Wien, Volkstheater



1.10. Özcan Cosar. Der deutsche Comedian mit seinem neuen Programm "Corsar nostra - Organisierte Comedy". Wien, Globe



1.10. Subway To Sally. Die Folk-Metal-Band aus Potsdam auf Tour mit dem gefeierten Album "HEY!". Wien, Simm City



1.10. Ladies Comedy Club. Aida Loos, Eva D., Eva Maria Marold und Petra Kreuzer mit Gags, Glam und Gaude. Wien, Akzent



1.10. Onkel Wanja. Arturas Valudskis inszeniert Tschechow mit einem Augenzwinkern. Wien, Das Tag



1.10. Wien im Rosenstolz. Festivaleröffnung (1.-31.10.) mit Tini Kainrath. Wien, Theater am Spittelberg



1.10. Julia Hülsmann Quartet (D). Wien, Porgy & Bess



1.10. OPEN - Führung durch die Ausstellung. Wien, Heidi Horten Collection



2.10. Meute live 2022. Die erfolgreiche Techno Marching Band aus Hamburg erfüllt mit elf Schlagzeugern und Bläsern den Job eines DJs. Wien, Konzerthaus



2.10. Berge. Marianne Neumann und Rocco Horn auf "Das Heiligste der Welt – Akustik Tour 2022". Wien, WUK



2.10. Florian Klenk & Florian Scheuba: "Sag Du Florian - was ist jetzt schon wieder?!". Der Investigativ-Journalist und der Investigativ-Kabarettist über die politische Realität unseres Landes. Wien, Stadtsaal



3.10. Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet. Der italienische Liedermacher auf "Canzoni Segrete" Tour. Wien, Stadtsaal



3.10. Alex Kristan. Der Kabarettist nannte sein neues Programm nach dem runden Geburtstag "50 Shades of Schmäh". Wien, Orpheum



3.10. Wagner & Co - alles Impro! Die IchDuErSieEs Show ... Linz, Posthof



4.10. Ladies Night. Die erfolgreiche Eigenproduktion der Festspiele Berndorf in der Hauptstadt. Wien, Vindobona



4.10. Pippa. Die Singer-Songwriterin bringt ihr Album "Idiotenparadies" live. Wien, Konzerthaus



4.10. Sanja Iveković. Works of Heart. Ausstellung von frühen feministischen Arbeiten der Künstlerin bis zu späteren politischen Werken. Wien, Kunsthalle, bis 12.3.



4.10. Reigen. Schnitzlers Kultstück als Gastspiel des Landestheaters Niederösterreich. Baden, Bühne Baden



4.10. Berge. Marianne Neumann und Rocco Horn auf "Das Heiligste der Welt - Akustik Tour 2022". Salzburg, Rockhouse



5.10. La fonte musica. Michele Pasottis Ensemble interpretiert die außergewöhnliche musikalische Übergangszeit zwischen dem Mittelalter und dem humanistischen Zeitalter. Wien, Konzerthaus



5.10. Gunkl & Georg Breinschmid. Gepflegter musikalisch wortgewandter Irrsinn für Stimme und zwei Bässe. Wien, Theater am Spittelberg



5.10. Hauenschild Ritter - Muntean Rosenblum. Ausstellung über zwei Künstler:innenkollektive in Österreich. Wien, Albertina, bis 15.1.



5.10. The Chippendales. Die neue Show der Männer-Strip-Truppe. Wien, Stadthalle



5.10. Jelena Popržan Quartet (SRB/A). Wien, Porgy & Bess



5.10. BAND OF FRIENDS - celebrating Rory Gallagher. Wien, Reigen



5.10. CHRIS LOHNER. BAZOOKA UND DIE VIER IM JEEP - Die Show zum Buch "Ich bin ein Kind der Stadt - Wienerin seit 1943". Oberwaltersdorf, Bettfedernfabrik



5.10. Ein Abend zu dritt. Ulli Bäer, Matthias Kempf & Andy Baum präsentieren Austropop. Horn, Kultur im Tonkeller



5.10. Cari Cari. Das österreichische Indie-Rock-Duo mit Didgeridoo-Einlagen auf Tour. Linz, Posthof



5.10. Berge. Marianne Neumann und Rocco Horn auf "Das Heiligste der Welt – Akustik Tour 2022". Linz, Posthof, mittlerer Saal



6.10. Yerma. Die spanische Regisseurin Alia Luque inszeniert In Federico García Lorcas tragische Dichtung. Klagenfurt, Stadttheater



6.10. Cari Cari. Das österreichische Indie-Rock-Duo mit Didgeridoo-Einlagen auf Tour. Graz, Orpheum



6.10. Heartbeat. Nanae Mimura (Percussion), David Panzl (Percussion), Eduard & Johannes Kutrowatz (Klavier) bringen Werke von Pärt, Glass u.a. Raiding, Lisztzentrum Raiding



6.10. Wallis Bird auf Hands Tour 2022 ... Linz, Posthof



6.10. Zeitgenosse aus Leidenschaft. Kabarett Thomas Maurer. Linz, Posthof



6.10. La liberazione. Oper von Francesca Caccini, der ersten Frau, die sich als Berufskomponistin durchsetzte und der Opernwelt bedeutende Werke hinterließ. Wien, Kammeroper



6.10. De große Diktator. Bühnen-Uraufführung von von Charlie Chaplins erstem Tonfilm mit Alexander Pschill in der Doppelrolle des Diktators und des jüdischen Barbiers. Wien, Kammerspiele



6.10. Benedikt Mitmannsbruber. Der Comedian Shooting Star zeigt in seinem neuen Programm "Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber" das Schicksal eines jungen Antihelden. Wien, Niedermair



6.10. Heil - eine energetische Reinigung. Stefanie Sargnagel begibt sich in die Welt der Schamanen, Energetiker und Nippies. Wien, Rabenhof



6.10. ANASTACIA. Wien, Stadthalle



6.10. Yerma. Die spanische Regisseurin Alia Luque inszeniert Federico García Lorcas tragische Dichtung. Klagenfurt, Stadttheater



7.10. Wallis Bird. Die Sängerin kämpft mit Irish Folk, Rock, Pop und Soul für Frauen- und Transsexuellenrechte und gegen Rassismus und Ungerechtigkeit. Wien, PPC



7.10. Tini Trampler & die Playbackdolls. Auf ihrem fünften Album "Chansons 2084" spannt die Band Netze zwischen lokalen und internationalen Klangwelten. Wien, Sargfabrik



7.10. EDMUND - FEINSTE LEIWAND TOUR 2022. Weiz, Kunsthaus



7.10. Jakob Busch - Gedankenland. Judenburg



7.10. Sittenstrolch. Kabarett Mathias Tretter (D). Linz, Posthof



7.10. Folk-Rock. Versengold: Was kost die Welt Tour 2022. Support: Von Grambusch. Linz, Posthof



7.10. Electronics/Dance. Pierre Henry / Posthof-DJ-Team: BrucknerBeats - Die Jagd nach dem Meteor. Linz, Tabakfabrik



7.10.Eine posthumane Geschichte. Pat To Yan, Dramatiker aus Hongkong, verwebt die chinesische Literatur mit Elementen des Buddhismus und ethischen Fragen nach einem Leben mit künstlicher Intelligenz. Linz, Schauspielhaus



7.10. rudi schöller | programm: es gibt nur einen. Steyr, Kulturverein Röda



7.10. Tonkünstler Orchester Niederösterreich. AMIA JANICKI (Violine) & TOBIAS WÖGERER (Dirigent) bringen Werke von Franz Schubert, Sergej Prokofjew und Robert Schumann. Baden, Congress Center



7.10. Vlaemsch (chez moi). Erster Teil des neuen Diptychons des belgischen Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui. St. Pölten, Festspielhaus



7.10. The Chippendales. Die neue Show der Männer-Strip-Truppe. St. Pölten, VAZ



7.10. Klavierkonzert mit Claire Huangci. Raiding, Lisztzentrum Raiding



7.10. Mavi Phoenix - Marlon. Innsbruck, Treibhaus



8.10. mumok: Emília Rigová. Who will play for me? Wien, MQ, bis 5.2.23



8.10. Nick Simper (Deep Purple-Gründungs-Mitglied) & Nasty Habits. Wien, Reigen



8.10. Mehr als alles auf der Welt.Uraufführung: Das neueste Familienstück der britischen Theatergruppe 1927 über die Fanatsieabenteuer einer Dreizehnjährigen. Wien, Akademietheater



8.10. Der Glöckner von Notre Dame. Musical nach dem weltbekannten Film in der aufwändigen und Inszenierung von Scott Schwartz. Wien, Ronacher

8.10. Tocotronic. Die Hamburger Rockband bringt das neue Album "Nie wieder Krieg" live. Wien, Arena



8.10. Wallis Bird. Die Sängerin skämpft mit Irish Folk, Rock, Pop und Soul für Frauen- und Transsexuellenrechte und gegen Rassismus und Ungerechtigkeit. Wien, WUK



8.10. Hans Söllner. Solokonzert des bayerischen Singer-Songwriters. Wien, Orpheum



8.10. Die Ärzte. Die beste Band der Welt auf "Buffalo Bill in Rom"-Tour. Graz, Messe



8.10. Give Peace A Chance. John-Lennon-Tribute mit Louie Austen, Andy Baum, Erwin Steinhauer u.v.a. Graz, Schauspielhaus



8.10. Josh. Der Publikumsliebling live mit dem Album "Teilzeitromantik" auf Tour. Wolfsberg, Eventhalle



8.10. Zärtlichkeit. Kabarett Christoph Fritz. Linz, Posthof



8.10. Der Hagestolz von Adalbert Stifter. Musikalische Lesung mit Philipp Hochmair & Die Österreichischen Salonisten. Linz, Posthof



8.10. 29th Rockhouse Birthday Party: Camo & Krooked (AT), Mavi Phoenix (AT), Skinny B (AT/PT), Elsa (AT), The Vintage Cinema Club (AT) u.a. Salzburg, Rockhouse



8.10. EDMUND - FEINSTE LEIWAND TOUR 2022. Salzburg, Arena



8.10. The Chippendales. Die neue Show der Männer-Strip-Truppe. Salzburg, Sporthalle Alpenstraße



8.10. MUSIK & WORTE. Der Mond in der Mitte des Himmels mit Anika Vavic und Michael Dangl. Taggenbrunn, Burg



9.10. Jenůfa. Wiederaufnahme von Leoš Janáčeks Erlösungsoper, in der die Protagonistin zur menschlichen Heroine reift - mit Asmik Grigorian in der Titelrolle. Wien, Staatsoper



9.10. Jolanthe und der Nussknacker. Musiktheater nach der Oper und dem Ballett von Peter Iljitsch Tschaikowski. Wien, Volksoper



10.10. WINTERREISE. Naked Lunch-Frontman trifft Klassik-Pianistin zu einem euphorisierenden Grenzgang - Oliver Welters und Clara Frühstück interpretieren das Werk von Franz Schubert und Wilhelm Müller neu. Graz, Minoritensaal



10.10. Lukas Resetarits: "Über Leben". Der Kabarettist wendet sich in seinem neuen Prpgramm wieder lustvoll den Banalitäten des Lebens zu. Wien, Stadtsaal



10.10. Alan Walker. Einer der meistgestreamten DJs der Welt auf "Walkerverse"-Tour. Wien, Gasometer



10.10. BERANGER (DE). Wien, Chelsea



10.10. Schwerer als das Licht - Tanja Raich im LiteraturSalon zu Gast. Linz, Posthof



11.10. Tonkünstler Orchester Niederösterreich. AMIA JANICKI (Violine) & TOBIAS WÖGERER (Dirigent) bringen Werke von Franz Schubert, Sergej Prokofjew und Robert Schumann. Wiener Neustadt, Kasematten



11.10. Cari Cari. Das österreichische Indie-Rock-Duo mit Didgeridoo-Einlagen auf Tour. Salzburg, Rockhouse



11.10. Effie Briest. Lisa Fertners Solo als Fontanes tragische Frauenfigur. Salzburg, Oval im Europapark



11.10. Michael Mittermeier. Der Godfather der Deutschen Stand Up serviert das Programm "Jetzt schlägt´s #13".. Bregenz, Festspielhaus



12.10. Zusammenbraut. Die erste Solo-Show des "Nachwuchs-Komikers" Dirk Stermann. Wien, Rabenhof



12.10. Gesangskapelle Hermann. Die Volksmusik-Boygroup im Packl mit dem Wienerlied-Duo Koschelu/Hojsa. Wien, Theater am Spittelberg



12.10. Bilderbuchkunst. Eine Auswahl von Bilderbüchern der 1960er Jahre bis heute, etwa von Sonia Delaunay, Bruno Munari, Olaf Nicolai, Niki de Saint Phalle und Lawrence Weiner. Wien, MAK, bis 5.3.



12.10. Querbeat. Das kreative 13-People-Kollektiv auf "Radikal Positiv" Tour. Wien, WUK



12.10. King Kong Vivienne. Fanny Brunner inszeniert ein emanzipatorisches Abenteuer zwischen Essstörung und Rape Culture, zwischen männlicher Machtpose und dem Willen zur Selbstbefreiung. Bregenz, Landestheater Vorarlberg



12.10. Michael Mittermeier. Der Godfather der Deutschen Stand Up serviert das Programm "Jetzt schlägt´s #13". Innsbruck, Congress



13.10. WE LOVE OUR CUSTOMERS - Ausstellung Stefanie Moshammer. Wien, Kunst Haus Wien, bis 19.2.2023



13.10. Felix PASTORIUS & Hipster Assassins. Wien, Reigen



13.10. Der Wald. Alexander Ostrowskij stellt in seiner Komödie zwei zerlumpten russischen Provinzschauspielern eine reiche, hedonistische Gesellschaft gegenüber. Mit Andrea Jonasson, Herbert Föttinger und Robert Meyer. Wien, Theater in der Josefstadt



13.10. Science Busters. Die Kelly Family der Naturwissenschaften bringt die neue Show "Planet B". Wien, Stadtsaal



13.10. Tobias Beck. Der Bestsellerautor und Speaker zeigt in "Der Weltuntergang fällt aus", wie die Prinzipien des Erfolges und der Motivationspsychologie funktionieren. Wien, Globe



13.10. Storno. Kabarettistin Maria Muhar über substanzielle Fragen wie: Wie geht Elternschaft in der Apokalypse? Warum ist Red Bull ein linkes Getränk? Wien, Odeon Theater / Kulturraum Spitzer



13.10. Attwenger live mit aktuellem Album "drum". Wolkersdorf, Gosh!art



13.10. Wilhelmine. Die Berliner Sängerin bringt "Selbsterkundungs-Lieder". Wien, Grelle Forelle



13.10. Ahoi! Pop 2022. Ganes - Or Brüm. Linz, Posthof



14.10. Am Ziel. Thomas Bernhards Beinahe-Monolog einer vom Leben frustrierten, machtgierigen Mutter. Wien, Kasino



14.10. Der Würgeengel. Frei nach dem gleichnamigen Kult-Film von Luis Buñuel über eine Gesellschaft in einer Ausnahmesituation. Wien, Volkstheater



14.10. Mavi Phoenix - Marlon. Wien, Flex



14.10. DIS M. Wien, B72



14.10. TILLA DURIEUX - EINE JAHRHUNDERTZEUGIN UND IHRE ROLLEN. Wien, Leopold Museum



14.10. Der Menschenfeind. Markus Bothe inszeniert Molières gesellschaftskritische Komödie. Graz, Schauspielhaus



14.10. Karl Hauk. Retrospektive des Künstlers, der maßgeblich an der künstlerischen Ausbildung der Nachkriegsgeneration beteiligt war. Linz, Lentos



14.10. Im Morast. Uraufführung von Olga Zaks Gewinnerstück des nbv-Dramatikerinnenpreises. Villach, Neue Bühne



14.10. OPER. Gabriela Scherer, Michael Volle, Alexandra Goloubitskaia bringen Arien und Duette von Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Franz Lehár u.a. Taggenbrunn, Burg



15.10. Klavierkonzert mit Ketevan Sepashvili. Raiding, Lisztzentrum Raiding



15.10. Nebenan. Uraufführung von Daniel Kehlmanns komödiantischem Kammerspiel über zwei Männer in einer Kneipe, basierend auf dem Film mit Kehlmann und Daniel Brühl. Wien, Burgtheater



15.10. Das schlaue Füchslein. Leoš Janáčeks Oper über ein überraschend menschliches Tier und den Kreislauf des Lebens. Wien, MQ



15.10. Xavier Rudd. Der australische Sänger und Multi-Instrumentalist live. Wien, Gasometer



15.10. Horses. Das Musical mit Claudia Kottal bringt die Ängste der durchdrehenden Gesellschaft auf den emotionalen Punkt. Wien, Werk X Petersplatz



15.10. Pollock. Rothko. Mitchell. Ways of Freedom. Abstrakter Expressionismus der New York School. Wien, Albertina Modern, bis 22.1.



15.10. Kyrre Kvam. Albumpräsentation und Saison-Eröffnungskonzert. Wien, Bronski & Grünberg



15.10. Gunkl & Walter. Premiere der neuen Doppelconference "Herz & Hirn 3". Wien, Stadtsaal



15.10. 40 Jahre Monti Beton. Die Wiener Kultband feiert Jubiläum. Wien, Stadthalle



15.10. Soul Chain. Sharon Eyalaus Israel ließ sich mit dem Tanzensemble des Staatstheater Mainz von der Sehnsucht und der Liebe inspirieren. St. Pölten, Festspielhaus



15.10. Flying Bach. Linz, Brucknerhaus



15.10. Ahoi! Pop 2022. Die Sterne - Hallo Euphoria Tour 2022. Linz, Posthof



15.10. Von Erwachsenen hab ich mir mehr erwartet - Katja Gasser im LiteraturSalon zu Gast. Linz, Posthof



15.10. Die Blendung. Nikolaus Habjan inszeniert Elias Canettis einzigen Roman in einer Dramatisierung von Paulus Hochgatterer. Salzburg, Landestheater NÖ



15.10. Madama Butterfly. Floris Visser inszeniert Puccinis Oper mit Marjukka Tepponen in der Titelrolle. Graz, Oper



15.10. The Chippendales. Die neue Show der Männer-Strip-Truppe. Klagenfurt, Messe Arena



16.10. KIEFER SUTHERLAND (CA): Chasing The Rain Tour. Wien, Ottakringer Brauerei



16.10. Tonkünstler Orchester Niederösterreich. KONZERTCHOR INTERPUNKT, GOLDA SCHULTZ (Sopran), WERNER GÜRA (Tenor), TAREQ NAZMI (Bass), IVOR BOLTON (Dirigent) bringen HAYDN: DIE JAHRESZEITEN. Wien, Musikverein



16.10. Beethoven meets Fürstenfeld. Schiffkowitz und Markus Schirmer vereinen Klassik mit Austropop. Wien, Orpheum



16.10. Flying Bach. Wien, Stadthalle



16.10. Kiefer Sutherland. Der Schauspieler präsentiert auf "Chaing The Rain"-Tour seinen dritten Longplayer „Bloor Street“. Wien, Ottakringer Brauerei



17.10. Sportfreunde Stiller. Die deutsche Indie-Rock-Gruppe bringt Songs aus dem neuen Album "Jeder nur ein X". Wien, Ottakringer Brauerei



17.10. KING CHARLES (UK): European Tour 2022. Wien, B72

17.10. Tonkünstler Orchester Niederösterreich. KONZERTCHOR INTERPUNKT, GOLDA SCHULTZ (Sopran), WERNER GÜRA (Tenor), TAREQ NAZMI (Bass), IVOR BOLTON (Dirigent) bringen HAYDN: DIE JAHRESZEITEN. St. Pölten, Festspielhaus



17.10. Die Vorteile des Lasters. Ungenierte Sonderausgabe. Kabarett Lisa Eckhart. Linz, Posthof



17.10. Kiefer Sutherland. Der Schauspieler präsentiert auf "Chasing The Rain"-Tour seinen dritten Longplayer "Bloor Street". Linz, Posthof



18.10. Josh. Der Publikumsliebling live mit dem Album "Teilzeitromantik" auf Tour. Graz, Orpheum



18.10. Snarky Puppy. Das mehrfach mit Grammys ausgezeichnete Musikkollektiv mit bis zu 25 Mitgliedern bringt 16 brandneue funky Produktionen. Wien, Konzerthaus



18.10. Singer/Songwriter: Donavon Frankenreiter. Special Guests: Mel / Christina Holmes. Linz, Posthof



18.10. The Chippendales. Die neue Show der Männer-Strip-Truppe. Götzis, Kulturbühne Ambach



19.10. Ralf Schmitz. Der deutsche Komiker bringt sein neues Programm "Schmitzefrei". Wien, Stadthalle



19.10. SKÁLD. Das französische Gesangstrio haucht mit antiken Instrumenten wie schamanischen Trommeln, Talharpa und Jouhikkoneues Leben in den Viking-Spirit. Wien, Szene



19.10. Helmut Newton Legacy. Retrospektive zum 100. Geburtstag des Berliner Fotografen. Wien, BA Kunstforum, bis 15.1.



19.10. 100 beste Plakate. Die spannendsten Umsetzungen in der Plakatgestaltung aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wien, MAK, bis 5.2.



19.10. Josh. Der Publikumsliebling live mit dem Album "Teilzeitromantik" auf Tour. Linz, Posthof



20.10. BLADE RUNNER - DAS MÄRCHEN MENSCH (Figurentheaterpremiere). Wien, Schubert Theater



20.10. CHRIS LOHNER. BAZOOKA UND DIE VIER IM JEEP - Die Show zum Buch "Ich bin ein Kind der Stadt - Wienerin seit 1943". Wien, Radiokulturhaus



20.10. Living Positions. Grace Note und Arturo Fuente präsentieren eine Auswahl an herausragenden zeitgenössischen,Produktionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musiktheater und Performance. Wien, Odeon Theater, bis 22.10. (& 2.11. bis 5.11.)



20.10. It’s Complicated. Premiere des musikalisch-literarischen Abends mit Ethel Merhaut und Marie-Louise Stockinger. Wien, Vindobona



20.10. Vanesa Harbek. Wien, Reigen



20.10. Rain Man. Marcus Strahl bringt den Kultfilm mit Tom Cruise und Dustin Hoffmann auf die Bühne. Wiener Neustadt, Kasematten



20.10. Give Peace A Chance. John-Lennon-Tribute mit Louie Austen, Andy Baum, Otto Lechner, Erik Trauner u.v.a. St. Pölten, Bühne im Hof



20.10. Josh. Der Publikumsliebling live mit dem Album "Teilzeitromantik" auf Tour. Salzburg, Szene



21.10. EDMUND - FEINSTE LEIWAND TOUR 2022. Graz, Orpheum



21.10. Ralf Schmitz. Der deutsche Komiker bringt sein neues Programm "Schmitzefrei". Graz, Stadthalle



21.10. Klavierkonzert mit Kateryna Titova. Raiding, Lisztzentrum Raiding



21.10. Regula Mühlemann: FairyTales. Die Sopranistin singt "Feenlieder" von Grieg, Massenet, Britten, Verdi, Dvořák und Offenbach. Wien, Konzerthaus



21.10. Die Rabtaldirndln: The Unreal Housewives of Graz vs. The Unreal Housewives of Vienna. Wien, Koproduktionshaus brut



21.10. Look. Die erste Themenausstellung stellt die Museumsgründerin selbst und Frauenbildnisse und Aspekte von Weiblichkeit in den Mittelpunkt. Wien, Heidi Horten Collection, bis 16.4.2023



21.10. Erika Pluhar & Adi Hirschal - Miteinander. Wienerisches aus dem Schmuckkästchen des Lebens zweier Bühnenprofis. Wien, Theater am Spittelberg



21.10. Caroline Peters & Manuel Rubey. Premiere: Die Schauspieler lesen "Babylon" von Yasmina Reza. Wien, Akzent



21.10. Maria Köstlinger & Juergen Maurer. Das Schauspiel-Paar liest "Doktor Schiwago". Wien, Musikverein



21.10. Tonkünstler Orchester Niederösterreich. CAMANÉ (Vocals) & WAYNE MARSHALL (Dirigent) bringen Fado. St. Pölten, Festspielhaus



21.10. BOND IN CONCERT. Galaabend mit Maya Hakvoort, Nazide Aylin, Missy May und Lukas Perman. Linz, Brucknerhaus



21.10. Immer wieder fallen-Tour 2022. Musikkabarett von und mit Miss Allie (D). Linz, Posthof



21.10. Michael Mittermeier. Der Godfather der Deutschen Stand Up serviert das Programm "Jetzt schlägt´s #13". Salzburg, Salzburgarena



21.10. Judith Shakespeare - Rape and Revenge. Shakespeares Schwester tritt aus dem Schatten ihres berühmten Bruders, Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin. Graz, Schauspielhaus



21.10. Josh. Der Publikumsliebling live mit dem Album "Teilzeitromantik" auf Tour. Telfs, Rathaussaal



22.10. Danger Dan. Der deutsche Antilopen-Gang-Musiker bringt ein Soloprogramm "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt". Wien, Volksoper



22.10. Liederabend mit Michael Schade (Tenor) & Eduard Kutrowatz (Klavier). Raiding, Lisztzentrum Raiding



22.10. Jean Rondeau. Zum Auftakt der ihm gewidmeten Porträtreihe interpretiert der außergewöhnliche französische Cembalist Werke von Poulenc, Berbstein und Bartók. Wien, Konzerthaus



22.10. Michael Mittermeier. Der Godfather der Deutschen Stand Up serviert das Programm "Jetzt schlägt´s #13". Graz, Stadthalle



22.10. Neun. Drew Sarich in dem Musical nach dem Film "8 1/2" von Federico Fellini. Baden, Bühne Baden



22.10. EDMUND - FEINSTE LEIWAND TOUR 2022. Freistadt, Messehalle



22.10. Ralf Schmitz. Der deutsche Komiker bringt sein neues Programm "Schmitzefrei". Linz, Brucknerhaus



22.10. Grafin Mariza. Operette von Kalman mit Carina Tybjerg Madsen in der Titelrolle. Linz, Musiktheater



22.10. Macy Gray. Die amerikanische R&B-Sängerin auf Tour mit The California Jet-Club. Linz, Posthof



22.10. LISSI & HERR TIMPE. Sing, Baby sing! Die österreichische Sängerin Elisabeth Heller und ihr norddeutscher Lebenspartner Oliver Timpe präsentieren Programm "Nimmer lang". Reinsberg, Musium Reinsberg



23.10. Macy Gray. Die amerikanische R&B-Sängerin auf Tour mit The California Jet-Club. Wien, Arena



23.10. Monika Gruber: "Ohne Worte". Neues Programm der Kabarettistin über Corona, zerbrochene Ehen u.a, Kollateralschäden. Graz, Helmut List Halle



23.10. Orchester in Residence. Matinee mit Chorus Viennensis, Orchester Wiener Akademie, Martin Haselböck (Leitung), Stephanie Houtzeel (Mezzosopran), Florian Boesch (Bariton). Raiding, Lisztzentrum Raiding



24.10. THE DRIVER ERA (US). Die Brüder Rocky und Ross Lynch aus Los Angeles auf The Girlfriend Tour. Wien, Ottakringer Brauerei



24.10. Rain Man. Marcus Strahl bringt den Kultfilm mit Tom Cruise und Dustin Hoffmann auf die Bühne. Amstetten, Pölz-Halle

25.10. Heather Nova. Die Sängerin präsentiert ihr neues Album "Pearl". Wien, Porgy & Bess



25.10. Angelika Niedetzky. Die Kabarettistin stellt ihr neues Programm "Der schönste Tag" vor. Wien, CasaNova



25.10. Rose/Martin Sherman. Rose, die einzige Holocaust-Überlebende ihrer Familie, erzählt von von ihrem Lebensweg und der wachsenden Entfremdung zwischen modernen Israelis und Juden aus der "Alten Welt". Wien, Hamakom



25.10. Chrissi Buchmasser. Die mit dem Publikumspreis beim Grazer Kleinkunstpreis ausgezeichnete Kabarettistin präsentiert ihr Debüt-Programm "Braves Kind". Wien, Niedermair

25.10. Tocotronic. Die Hamburger Rockband bringt das neue Album "Nie wieder Krieg" live. Salzburg, Rockhouse



26.10. Der Nino aus Wien. Der Seelen-Liedermacher des Landes im Hirschstettner Soul mit seinem neuen Stimmungswerk "Eiszeit". Wien, Theater am Spittelberg



26.10. Marcus Miller. Der US-Multi-Instrumentalist, Jazz-Bassist und Sänger live. Wien, Porgy & Bess



26.10. Langsam wea I miad. Stefanie Werger auf Abschiedstournee ... Salzburg, Haus für Mozart



27.10. ZAZ. Frankreichs bekannteste Stimme des Nouvelle Chansons präsentiert unter anderem die Chansons ihres neuen Albums "Isa". Wien, Konzerthaus



28.10. Hawi d' Ehre -live! der Podcast von Paul Pizzera, Gabi Hiller & Philipp Hansa on stage. Graz, Helmut List Halle



28.10. Gemischtes Doppel. Chamber Orchestra of Europe, Dénes Várjon (Klavier & Leitung) & Veronika Eberle (Violine) bringen Werke von Joseph Haydn u.a. Eisenstadt, Schloss Esterhazy



28.10. Langsam wea I miad. Stefanie Werger auf Abschiedstournee ... Graz, Orpheum



29.10. Guano Apes. Die deutsche Rockband um Sandra Nasic aud "Can't Stop Us"-Tour 2022. Wien, Arena



29.10. Wild Cat. Saïdo Lehlouh zollt der Pariser B-Boying-Szene Tribut, die zur Mitte der 1990er-Jahre eine neue, raffinierte Vision des Hip-Hop vorlegte. St. Pölten, Festspielhaus



29.10. Biedermann und Brandstifter. Max Frisch schuf in den 1950er Jahren mit seinem "Lehrstück ohne Lehre" ein Modell, das durch Zeitlosigkeit und Allgemeingültigkeit besticht. Linz, Schauspielhaus



29.10. Frinc: Lass los Tour. Linz, Posthof



29.10. Biedermann und Brandstifter. Max Frisch schuf in den 1950er Jahren mit seinem „Lehrstück ohne Lehre“ ein Modell, das durch Zeitlosigkeit und Allgemeingültigkeit besticht. Linz, Schauspielhaus



29.10. Die Entstehung des Lichts. Eine Reise durch die Welt von Charles Daerwin und Joseh Haydn. Vom Urknall zur Zukunftsvision: Salzburg, Felsenreitschule



29.10. Langsam wea I miad. Stefanie Werger auf Abschiedstournee ... Graz, Orpheum



30.10. Melody Gardot. Die französische Blues-Sängerin bringt ihr melancholisch-jazziges Programm: "Sunset in the blue". Wien, Konzerthaus



30.10. LITERATURSALON IM GEMEINDEBAU. Ganz schön wütend - Stefanie Reinsperger liest aus ihrem Plädoyer für mehr Body Positivity und Diversity. Wien, Rabenhof Theater



30.10. Iba de gaunz oamen Leit.Ursula Strauss & Christian Dolezal lesen ein Best-of von Christine Nöstlingers Klassiker der Wiener Mundartdichtung. Wien, Theater am Spittelberg



30.10. Ilka Bessin: "Blöde Fragen, blöde Antworten". Die deutsche Stand-up-Komikerin über Seltsamkeiten im Alltag, missglückte Sexpraktiken und Schrulligkeit im Alter. Wien, Globe



30.10. Martina Schwarzmann. Die deutsche Kabarettistin stellt ihr Programm "Ganz einfach" vor. Linz, TipsArena



31.10. Martina Schwarzmann. Die deutsche Kabarettistin stellt ihr Programm "Ganz einfach" vor. Graz, Congress



1.11. Martina Schwarzmann. Die deutsche Kabarettistin stellt ihr Programm "Ganz einfach" vor. Wien, Stadtsaal



2.11. LITERATURSALON IM GEMEINDEBAU. Digitalisierung frisst Liebe? Oliver Polak präsentiert sein neues Buch. Wien, Rabenhof Theater



2.11. Living Positions. Grace Note und Arturo Fuente präsentieren eine Auswahl an herausragenden zeitgenössischen,Produktionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musiktheater und Performance. Wien, Odeon Theater, bis 5.11.



3.11. AYMZ - this is AYMZ. Graz, ppc



4.11. CHRIS LOHNER. BAZOOKA UND DIE VIER IM JEEP - Die Show zum Buch "Ich bin ein Kind der Stadt - Wienerin seit 1943". Graz, Komödie Graz



4.11. Die Wödmasta. Duo Baumgartner & Vogl live. Horn, Kultur im Tonkeller



5.11. A MoodSwing Reunion - Joshua Redman (Tenorsaxophon), Brad Mehldau (Klavier), Christian McBride (Kontrabass), Brian Blade (Schlagzeug). Wien, Konzerthaus



5.11. PYGMALION NULLPUNKTZWEI (Performance + Orgel + Elektronik). Linz, Ursulinenkirche



5.11. AYMZ - this is AYMZ. Lustenau, Carinisaal



5.11. Weihnachtszauber auf Schloss Burgau. Traditionelle große kunsthandwerkliche & kulinarische Weihnachtsausstellung auf drei Ebenen. Burgau, Schloss, bis 23.12.



7.11. The Chippendales. Die neue Show der Männer-Strip-Truppe.Graz, Helmut List Halle



7.11. Michael Mittermeier. Der Godfather der Deutschen Stand Up serviert das Programm "Jetzt schlägt´s #13". Linz, TippsArena



6.11. AYMZ - this is AYMZ. Salzburg, Rockhouse



8.11. Michael Mittermeier. Der Godfather der Deutschen Stand Up serviert das Programm "Jetzt schlägt´s #13". Wien, Globe



8.11. The Chippendales. Die neue Show der Männer-Strip-Truppe. Linz, TippsArena



9.11. Gregory Porter. Wien, Stadthalle



10.11. Der Watzmann ruft! Innsbruck, Olympiahalle



11.11. LITERATURSALON IM GEMEINDEBAU. DIE LANGE NACHT DER KOLUMNIST:INNEN (Lesung). Moderation: Florian Scheuba. Wien, Rabenhof Theater



11.11. Die Echten feiern "Die Echte Geburtstagsparty". Wien, Orpheum



12.11. Der Watzmann ruft! Wr. Neustadt, Arena Nova



12.11. CHRIS LOHNER. BAZOOKA UND DIE VIER IM JEEP - Die Show zum Buch "Ich bin ein Kind der Stadt - Wienerin seit 1943" (Matinee). Wien, CasaNova



13.11. Der Watzmann ruft! Graz, Stadthalle



18.11. ELECTRIC SIX - Kult Garage/Disco Band aus Detroit. Salzburg, Rockhouse



19.11. Von Händel zu Haydn. Recital auf historischen Tasteninstrumenten mit Kristian Bezuidenhout (Hammerflügel). Eisenstadt, Schloss Esterhazy



19.11. NEUE AFRIKANISCHE PORTRÄTMALEREI - The New African Portraiture. The Shariat Collections (Gruppenausstellung). Krems, Kunsthalle, bis 12.3.2023



19.11. ITCHY. Salzburg, Rockhouse



20.11. Barocke Klangpracht aus England. Matinee mit Kristian Beduidenhout (Cembalo und Leitung) & Freiburger Barockorchester. Eisenstadt, Schloss Esterhazy



20.11. LITERATURSALON IM GEMEINDEBAU. Der Onkel - Michael Ostrowski präsentiert seinen ersten Roman. Wien, Rabenhof Theater



20.11. KAMMERORCHESTER SCHEIBBS gibt Konzertabend. Reinsberg, Musium Reinsberg



23.11. TRILLE (DE). Wien, Das Werk



24.11. SOFT OPENING - Ausstellung Holger Lang. Wien, Odeon Theater / Kulturraum Spitzer, bis 10.12.



24.11. Great Voices: Piotr Beczała. Wien, Konzerthaus



24.11. Hans Söllner - Solo. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



26.11. mixed up with others before we even begin im mumok. Wien, MQ, bis 10.4.2023



26.11. Flake liest … Der Rammstein-Keyboarder präsentiert sein aktuelles Buch. Graz, Orpheum



26.11. TOP OF THE MOUNTAIN OPENING CONCERT. Ischgl



29.11. SOPHIE AND THE GIANTS (UK). Wien, Grelle Forelle



30.11. Willy Astor. Wolfurt, Cubus



1.12. CHRIS LOHNER. BAZOOKA UND DIE VIER IM JEEP - Die Show zum Buch "Ich bin ein Kind der Stadt - Wienerin seit 1943". Salzburg, Kleines Theater



2.12. Hallo Christkind. Kabarett Floh & Wisch. Horn, Kultur im Tonkeller



2.12. Skiopening 2022 mit Sarah Connor. Obertauern



3.12. SARAH LESCH. Melk, Tischlerei



4.12. SIMPLY RED - BLUE EYED SOUL TOUR 2022. Graz, Stadthalle



4.12. GREAT VOICES. THOMAS QUASTHOFF & BAND: "FOR YOU". Linz, Musiktheater



4.12. The International Gospel Society mit Big John Whitfield ... Bad Ischl, Stadtpfarrkirche



8.12. ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Maxim Vengerov, Violine, Rinat Shaham, Mezzosopran, Marin Alsop, Dirigentin. Wien, Konzerthaus



8.12. 25th Guinness Irish Christmas - The Original Show. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



9.12. LAMENTO ALLEGRO - SERAPIONS THEATER. Wien, Odeon Theater



10.12. Advent Festival. Karneval der Tiere mit KlavierDuo Kutrowatz, Max Müller (Sprecher) u.a. Raiding, Lisztzentrum Raiding



12.12. What a Feeling! Musical "Flashdance". Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



14.12. CHRIS LOHNER. BAZOOKA UND DIE VIER IM JEEP - Die Show zum Buch "Ich bin ein Kind der Stadt - Wienerin seit 1943". Wien, Gloria Theater



15.12. Pannonische Weihnachtsgala mit Ferry Janoska (Bandoneon). Eisenstadt, Schloss Esterhazy



16.12. ICH SCHLUCK IMMER SO VIEL LUFT - Ausstellung Leo Mayr. Wien, Odeon Theater / Kulturraum Spitzer, bis 31.12.



20.12. Great Voices: Diana Damrau. Wien, Konzerthaus



1.1. Neujahrskonzert mit dem Orchester der Kurmusik Bad Ischl unter der Leitung von Walter Erla. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



14.1. CHRIS LOHNER. BAZOOKA UND DIE VIER IM JEEP - Die Show zum Buch "Ich bin ein Kind der Stadt - Wienerin seit 1943". Schwechat, Theater Forum



31.1. West Side Story. Wien, Stadthalle, bis 5.2.



10.2. Herbert Pixner & The Italo Connection. Linz, Posthof



10.12. Hochzeiger Open-Air mit Àlvaro Soler und Gregor Meyle samt Band zum Winteropening. Hochzeiger im Pitztal



11.2. Bodo Wartke - König Ödipus (Musikkabarett). Linz, Posthof



18.2. Bösendorfer Klavierkonzert. Bad Ischl, Post- & Telegrafenamt



19.2. Der König der Löwen. Disneys Film auf Großleinwand mit dem Soundtrack live vom Pilsen Philharmonic Orchestra. Wien, Stadthalle



22.2. THIS is the GREATEST SHOW! Jan Ammann, Andreas Bieber, Maya Hakvoort, Drew Sarich, Michaela Schober, Jonas Hein, Karolin Konert, Friedrich Rau & Showman-Singers interpretieren Hits aus dem Kinofilm "Greatest Showman" & Musicalbühnenerfolge der letzten Jahre. Wien, Stadthalle



24.2. GREAT VOICES. ELĪNA GARANČA & BRUCKNER ORCHESTER LINZ: "GALAKONZERT". Linz, Musiktheater



10.3. Das Phantom der Oper. Musical von Deborah Sasson und Jochen Sautter. Wien, Stadthalle



15.3. On Stage. Kunst als Bühne im mumok. Wien, MQ, bis 14.1.24



15.3. HOCHTiEF - Kabarettsolo von und mit Gery Seidl. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



31.3. Adam Pendleton im mumok. Wien, MQ, bis 10.9.



9.4. Oster-Operettenkonzert. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



10.4. GHOST - Nachricht von Sam. Musical über Liebe, die den Tod besiegt. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



12.4. KREIML & SAMURAI (AT). Salzburg, Rockhouse



15.4. KAFVKA (DE) Paroli - Tour 2023. Wien, B72



16.4. Great Voices: Regula Mühlemann. Wien, Konzerthaus



24.4. GREAT VOICES. REGULA MÜHLEMANN & KAMMERORCHESTER BASEL: "MOZART GALA". Linz, Musiktheater



5.5. Mein Kollege, der Affe! Kabarett Heinz Marecek. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



13.5. Muttertagskonzert der Bürgerkapelle Bad Ischl. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



22.5. Capital Bra auf Arena-Tour 23. Wien, Stadthalle



26.5. Kaiserfleisch (Uraufführung). Schwarze Komödie mit Musik von Micheal Korth. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



19.6. Great Voices: Juan Diego Flórez. Wien, Konzerthaus



21.6. GREAT VOICES. JUAN DIEGO FLÓREZ & BRUCKNER ORCHESTER LINZ: "GALAKONZERT". Linz, Musiktheater



8.7. Lehár Festival Premiere - Madame Pompadour von Leo Fall. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



15.7. Lehár Festival Premiere - Der Vogelhändler von Carl Zeller. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



2.8. Andrea Berg. Mörbisch, Seebühne



11.8. Lehár Festival Premiere - Schön ist die Welt von Franz Lehár. Bad Ischl, Kongress & TheaterHaus



6.9. Anna Netrebko / Yusif Eyvazov. Die Star-Sopranistin gibt mit ihrem Ehemann - sowie Elchin Azizov und der Philharmonie Baden-Baden unter Dirigent Michelangelo Mazza - Werke von Georges Bizet, Charles Gounod, Jaques Fromental Halévy, Sergej Rachmaninoff, Peter Iljitsch Tschaikowsky. Wien, Konzerthaus



14.10. Bonnie Tyler live. Wien, Stadthalle



22.10. ONE VISION OF QUEEN. Innsbruck, Olympiahalle