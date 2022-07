Immer weniger Menschen wollen sich festlegen. Auf einen Job, auf den Beziehungsstatus oder aber auf eine:n feste:n Partner:in. Wenn es für beide so passt - perfekt. Wenn man freundschaftlich auf einer Ebene ist, muss der Sex doch bestimmt auch super passen. Doch leider kann dieses Beziehungsmodell auch einige Probleme mit sich bringen. Was passiert, wenn die lockere Stimmung kippt und plötzlich doch Gefühle im Spiel sind? Wir haben bei Julia Henchen, Sexualtherapeutin und Sexualpädagogin, nachgefragt. Zudem haben wir 11 goldene Regeln für dich, die du unbedingt beachten solltest, wenn du dich für das plus in deiner Freundschaft entscheidest.

Was versteht man unter Freundschaft Plus?

Mila Kunis bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt: Keine Beziehung. Keine Emotionen. Nur Sex. Friends with benefits, wobei der benefit nicht nur aus Sex besteht, sondern auch darin, dass es keine Verpflichtungen oder die klassischen Beziehungsprobleme gibt. Freundschaft plus Sex also. Auch Leute, die sich grade erst kennenlernen, sich attraktiv finden und regelmäßigen Sex haben, verwenden den Begriff. Aus einer engeren Freundschaft kann auch eine Freundschaft plus werden. Hier gibt es also ganz unterschiedliche Konstellationen.

Was sind die Vor-und Nachteile des Beziehungsmodells?

Vorteile:

Deine eigene Unabhängigkeit wird gewahrt. Besonders gut für die Singles unter euch, die ihre Freiheiten lieben. Wie du deine Zeit verplanst und welche Prioritäten du dir setzt, ist ganz dir überlassen.

Regelmäßigen und (hoffentlich guten) Sex mit einer dir vertrauten Person

Experimentierfreudig. Ihr könnt neue Dinge gemeinsam ausprobieren. Hast du Sexting schon mal versucht?

Nachteile

Du bist nicht die einzige. Dir sollte bewusst sein, dass dein:e Partner:in auch noch andere Sexualpartner:innen hat. (Geschlechtskrankheiten alert- bitte aufpassen).

Kompliziert, wenn doch Gefühle entstehen. Auch wenn du es vielleicht gar nicht wolltest. Gefühle kannst du nicht beeinflussen und wenn's dann doch passiert, ist der Liebeskummer vorprogrammiert.

Der Sex kann kann eure Freundschaft kaputt machen. Nicht immer geht die Freundschaft plus gut aus. Sei dir also sicher, ob eure Freundschaft das aushalten kann.

Kann aus einer Freundschaft Plus Liebe werden?

Zunächst einmal solltest du dich selbst fragen. Was für ein Bindungstyp bin ich eigentlich? Ist mein Freundschaft Plus buddy eigentlich grade offen für eine Beziehung? Wenn ihr beide einer Beziehung nicht abgeneigt seit, lautet die Antwort auf die Frage: Ja. Wenn dann noch die Gefühle von beiden Seiten erwidert werden, Jackpot.

Paar- und Sexualtherapeutin Julia Henchen spricht auf ihrem Instagram Kanal Lustfaktor über Themen wie Beziehungskrisen, Solo Sex, Lust, Liebe und ganz viel mehr. Sie ist der Meinung, dass aus Freundschaft Plus Liebe entstehen kann, wenn man sich traut offen über die Gefühle zu sprechen, ein Grundvertrauen da ist und man sich in der Freundschaft Plus öffnen kann. Das ist die Grundbasis.

» Ich denke, dass Freundschaft plus total toll sein kann, es braucht aber gewisse Kommunikationsregeln. Da liegt häufig auch das Problem. Menschen kommunizieren wenig oder falsch. «

Wie schafft man es, dass am Ende niemand verletzt wird?

Sobald du merkst, dass du Gefühle entwickelst und diese von der anderen Person nicht erwidert werden, solltet ihr euch vom Beziehugsmodell Freundschaft Plus trennen. Aus der Sicht von Expertin Julia Henchen muss am Anfang immer ein Gespräch stattfinden. Wie geht ihr damit um, wenn sich einer von euch verliebt? Wenn ihr Fragen wie diese zu Beginn klärt, muss am Ende niemand enttäuscht oder verletzt werden.

11 goldene Regeln für friends with benefits

1 Es muss Spaß machen. Ganz wichtig, tut das, was euch gut tut und habt Spaß zusammen.

2 Offene Kommunikation. Sprecht am besten zu Beginn darüber, was ihr euch vorstellt, was für euch nicht in Frage kommt und was euch bei diesem Beziehungsmodell wichtig ist.

3 Ehrlichkeit. Seid ehrlich zu einander. Wenn ihr nebenher noch eine offene Beziehung führt, noch an der/ dem Ex:freund:in hängt oder datet was das Zeug hält. Ganz egal, aber sprecht darüber.

4 Better safe than sorry. Achtet bitte auch bei Freundschaft plus auf eine sichere Verhütung und schützt euch vor Geschlechtskrankheiten.

5 Keine Exklusivität. Der Name Freundschaft plus sagt es ja schon. Ihr dürft nebenher natürlich daten wen ihr wollt und seit in euren Entscheidungen frei.

6 Respekt. Ein respektvolles miteinander gehört zu den wichtigsten Grundvoraussetzungen, damit das ganze funktionieren kann.

7 Keine klassischen Pärchen Aktivitäten. wie Händchen halten und Co.

8 Definiert eure Freundschaft Plus. Freundschaft Plus kann für jede:n anders ausschauen. Überlegt euch also genau, was ihr euch darunter vorstellt. So vermeidet ihr potenzielle Enttäuschungen.

9 Keine Beziehung erwarten. Oft ein großes Problem. Gerade Frauen neigen dazu eine Freundschaft Plus mit jemanden einzugehen, in der Hoffnung daraus könnte später mehr werden. Wenn ihr euch mehr erhofft, dann bitte Regel No. 2 beachten - offen kommunizieren.

10 E ure Freundschaft darf nicht zu kurz kommen. Wenn ihr vorher schon befreundet wart, nehmt euch auch Zeit für gemeinsame Akttivtären (rein freundschaftlich).

11 Aufhören, sobald Gefühle im Spiel sind. Oops I did it again. Gefühle können schnell entstehen. Sobald du merkst, dass du dir mehr als nur Sex wünschst und dein:e Freundschaft Plus Partner:in diese nicht erwidern kann schnell einen Schlussstrich ziehen.

Wenn du diese 11 goldenen Regeln beachtest, spricht eigentlich nichts mehr gegen die benefits mit deiner/deinem Freund:in. Have Fun!