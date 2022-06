Immer wieder sterben Menschen bei Kohlenmonoxid-Unfall. Häufig ist die Ursache die gleichzeitige Verwendung von mobilen Klimageräten und Gasthermen. Das kann unter Umständen zur Lebensgefahr werden. Der Feuerwehrsprecher Christian Feiler warnt deshalb jährlich dringend davor, die beiden Geräte gleichzeitig in Betrieb zu nehmen. "Jedes Jahr gibt es mehrere Tote", so Feiler. Wir haben mit ihm über die Gefahren gesprochen.

Wie kann durch das Klimagerät Unterdruck in der Wohnung entstehen?

"Die Klimageräte entziehen dem Raum warme Luft, die mittels Schlauch nach außen transportiert wird. Dadurch entsteht in der Wohnung ein Unterdruck. Die Folge: Das giftige Kohlenmonoxid kann durch den Rauchfang nicht richtig abgesaugt werden und wird zurück in die Wohnung geleitet. Es kann bei allen Geräten, die Luft absaugen, zu ebendiesen Unfällen kommen (zum Beispiel auch bei fix eingebauten Ventilatoren). Wenn man Geräte dieser Art installieren möchte, ist deshalb vorher dringend das Einvernehmen des zuständigen Rauchfangkehrers einzuholen."

» Den Einsatz eines mobilen Klimagerätes kann in Kombination mit einer Gastherme zur Lebensgefahr werden. «

Die Gastherme ist im Badezimmer. Darf ich im Schlafzimmer trotzdem ein mobiles Klimagerät betreiben?

"Ganz klar: Nein. Es tut nichts zur Sache, in welchem Raum sich die Gastherme befindet. Durch das mobile Klimagerät kommt es in der ganzen Wohnung zu einem Unterdruck. Dieser kann zur Folge haben, dass die Sicherheitseinrichtung in der Gastherme diese nicht abschaltet. Diese Sicherung kontrolliert, ob die Abströmung des Kohlenmonoxids von der Gastherme in den Rauchfang funktioniert. Das Problem: Die Abgase werden nämlich nicht durch den Rauchfang abgezogen, sondern durch den Unterdruck, der durch die mobilen Klimagerät entsteht, zurück in die Wohnung geleitet. Eine Gastherme und ein mobiles Klimagerät gleichzeitig zu betreiben, kann ein tödlicher Fehler sein."

Warum schaltet sich meine Gastherme beim Duschen aus?

"Wenn es draußen heißt ist, kann es zum Erliegen der Gastherme kommen. Das mag einigen Wienerinnen und Wienern vielleicht die letzten Tage beim Duschen aufgefallen sein, als sich die Therme plötzlich ausgeschaltet hat – ein Sicherheitsmechanismus, der darauf hinweist, dass sich zu wenig Luft in der Wohnung befindet, in der die Gastherme montiert ist. Die modernen Türen und Fenster sind stark abgedichtet, die Gastherme braucht aber Zugluft. Deshalb kann es hilfreich sein, Türen und Fenster zu öffnen, wenn man die Gastherme in Betrieb nimmt. Und natürlich ist das regelmäßige Warten unerlässlich."

