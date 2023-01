Funkelnd blaue Augen, ein strahlendes Lachen und jede Menge soziales Engagement: So kennen und lieben wir Jane Fonda. Die Schauspielerin von Weltrang nutzt bis heute ihre Prominenz, um Stellung zu beziehen – und ist weiterhin vor der Kamera aktiv. Wir ziehen unseren Hut!

Steckbrief: Jane Fonda Name: Jane Seymour Fonda

Jane Seymour Fonda Geburtstag: 21. Dezember 1937

21. Dezember 1937 Geburtsort: NYC, New York, USA

NYC, New York, USA Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Wohnort: Los Angeles, Kalifornien, USA

Los Angeles, Kalifornien, USA Beruf: Schauspielerin, Aktivistin

Schauspielerin, Aktivistin Partner: Roger Vadim † (1965-1973), Tom Hayden † (1973-1990), Ted Turner (1991-2001)

Roger Vadim † (1965-1973), Tom Hayden † (1973-1990), Ted Turner (1991-2001) Kinder: 2 Töchter (Mary Luana Williams, Vanessa Vadim), 1 Sohn (Troy Garity)

2 Töchter (Mary Luana Williams, Vanessa Vadim), 1 Sohn (Troy Garity) Größe: 173 cm

Dank ihres berühmten Vaters ging es für Jane Fonda auf die Bühne

Jane Fonda wurde am 21. Dezember 1937 in New York City geboren. Bereits ihre Kindheit stellte sie vor sehr große Herausforderungen: Die heutige Schauspielerin hatte schon als Teenager eine innige Beziehung zu ihrem Vater Henry - welche nicht zuletzt einem traurigen Grund entspringt. 1950, Jane war erst zwölf Jahre alt, nimmt sich Mutter Frances Seymour Brokaw Fonda, die an einer bipolaren Störung litt, in einer psychiatrischen Klinik das Leben. Jane sollte erst später aus den Medien erfahren, was der wahre Grund des Todes war. Zunächst war nur von einem Herzinfarkt die Rede.

Ihrem Vater - der Frances kurz vorher für eine jüngere Frau verlassen wollte - nahm Jane nichts davon übel, sonst wäre sie kaum 1954 als gerade einmal 16-Jährige mit ihm im Theater aufgetreten. Viel eher gab sie sich selbst die Schuld am Tod ihrer Mutter, was auch dazu führte, dass sie die Schule abbrach, mit dem Modeln anfing und zweimal auf dem Titelblatt der Vogue zu sehen war. Mit 20 schrieb sie sich letztlich im berühmten "Actors Studio" von Lee Strasberg ein, was ihre Karriere so richtig in Schwung brachte.

Schon 1960 bekam sie die Hauptrolle im Bühnenstück "There Was a Little Girl", welche ihr sofort eine Nominierung für den immens wichtigen Tony Award einbrachte, sozusagen der Oscar für Theater- und Musicaldarbietungen. Nur zwei Jahre später erhielt sie den Golden Globe als beste Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle in einem Drama von Edward Dmytryk. Ab jetzt war Jane Fonda in den USA berühmt – und das nicht mehr wegen ihres Vaters.

Ihr Weg nach Europa und erste eigene Erfolge

Mit dem Golden Globe im Gepäck entschied sich Jane dazu, nach Europa zu gehen. Ihr Weg führte sie zuerst in die Sowjetunion, doch als sie kurz darauf französischen Boden betrat, sollte das nachhaltige Konsequenzen für sie haben: Unter René Clément, dem Starregisseur aus Bordeaux, drehte Jane Fonda an der Seite des französischen Superstars Alain Delon den Thriller "Wie Raubkatzen" – der Streifen machte sie international bekannt und begehrt.

Auch privat hielt Frankreich eine Überraschung bereit - und zwar in Person des Regisseurs, Schauspielers und Drehbuchautors Roger Vadim. 1965 heiratete Jane den russischstämmigen Casanova, der zuvor schon mit Brigitte Bardot und Catherine Deneuve liiert war. Genau wie Bardot mit hievte er als Regisseur auch Jane Fonda mit einem einzigen Film ("Barbarella" im Jahr 1967) in eine öffentliche Rolle.

Seit "Barbarella" galt Jane Fonda in den 60ern und 70ern mehr als Sexsymbol statt als ernstzunehmende Schauspielerin. Bereits zuvor hatte das Paar gemeinsam Filme gemacht, 1964 etwa spielte Jane im etwas seichten Erotikstreifen "Der Reigen" mit und 1966 im Drama "Die Beute", das aufgrund diverser Nacktszenen in Amerika für einen Skandal sorgte.

Jane Fondas Protest gegen den Vietnamkrieg

"Barbarella" war für das Ehepaar eine Belastung: Jane litt darunter, dass ihr Mann am Set zu trinken begann. Die Beziehung geriet in eine ernste Krise - Roger Vadim lebte nun mehr in den USA als in Frankreich. Als dieser ein "Liebesdreieck" im Schlafzimmer verlangte, willigte Fonda kleinlaut ein. Sie hatte Angst, dass ihr Mann sie verlassen würde, wenn sie sich weigerte. Im Januar 1973 kam es trotz dessen zur Scheidung. Die gemeinsame Tochter Vanessa war da gerade einmal vier Jahre alt.

Als die Ehekrise und die räumliche Trennung ihr etwas Raum gaben, entdeckte Jane Fonda die Aktivistin in sich. Ab 1969 verwendete sie viel Zeit und Energie darauf, sich gegen den Krieg in Vietnam zu engagieren. Sie reiste nach Nord-Vietnam und drehte Antikriegsfilme sowie Dokumentationen zu eben dieser Thematik.