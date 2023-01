Für die meisten ist Kate Hudson keine Unbekannte, denn sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die für über 40 Awards nominiert und mehr als ein Dutzend Mal ausgezeichnet wurde. Ihre Karriere hat sie sich selbst erarbeitet, obwohl sie es sich hätte einfach machen können, denn ihre Mutter ist der Hollywoodstar Goldie Hawn. Mittlerweile hat sich ihr Tätigkeitsfeld erweitert, sodass sie nicht mehr nur vor der Kamera steht, sondern auch die Mitgründerin einer Sportbekleidungsmarke, Sängerin und neuerdings auch die Herstellerin eines alkoholischen Getränkes ist.

Steckbrief: Kate Hudson Name: Kate Garry Hudson

Kate Garry Hudson Geburtstag: 19. April 1979

Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika Sternzeichen: Widder

Los, Angeles Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Größe: 1,68 cm

Die Schauspielerei wurde Kate Hudson in die Wiege gelegt

Kate Hudson erblickte am 19. April 1979 im kalifornischen Los Angeles die Welt. Ihre Eltern sind – genauso wie Kate Hudson heutzutage – Personen des öffentlichen Lebens. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Goldie Hawn und ihr Vater ist Bill Hudson, der als Musiker und ebenfalls als Schauspieler tätig ist. Sie wuchs bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater auf, der der US-amerikanische Schauspieler Kurt Russel ist. Kate Hudson hat zwei Geschwister, ihren Bruder Oliver Hudson sowie ihren Halbbruder Wyatt Russel.

Bei einer Familie, die allesamt in der Schauspielbranche zu Hause sind, war es naheliegend, dass sich Kate Hudson’s beruflicher Weg ebenfalls in diese Richtung führt. Doch sie hat nicht den vermeintlich einfacheren Weg gewählt: Ihre Mutter war damals schon berühmt, woraus Kate Hudson bei dem Beginn ihrer eigenen Karriere einen Nutzen hätte ziehen können – hat sie aber nicht.

„Almost Famous – Fast berühmt“: Kate Hudson’s internationaler Durchbruch

Mit dem im Jahr 2000 erschienenen Film „Almost Famous – Fast berühmt“ erlangte Kate Hudson internationale Bekanntheit. Sie wurde für ihre Rolle, ein Groupie mit Herz, mit dem Golden Globe als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.

Darauf folgten viele weitere Besetzungen in Filmen und Serien. Ein Auszug aus ihrer Filmografie: „Die vier Federn“ (2002), „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ (2003), „Ich, Du und der Andere“ (2006), „Bride Wars – Beste Feindinnen“ (2009), „Fremd Fischen“ (2011), „Glee“ (Fernsehserie; 2012 bis 2013), „Wish I Was Here“ (2014), „Deepwater Horizon“ (2016), „Mona Lisa and the Blood Moon“ (2021) sowie „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ (2022).



Es heißt, dass Kate Hudson auch für die Produktion „Spider-Man“ angefragt wurde, um die weibliche Hauptrolle zu spielen. Dieses Angebot hat sie aber zugunsten ihrer Rolle in dem Film „Die vier Federn“ abgelehnt.

Kate Hudson kann eine beträchtliche Liste mit Nominierungen für Auszeichnungen vorweisen. Für insgesamt 46 Awards, darunter eine Nominierung für den Oscar, stand sie in der engeren Auswahl. Daraus resultierten 17 Preise, die sie ihr Eigen nennen kann. Einer davon ist ein Golden Globe Award, den sie 2001 für ihre Rolle in dem Film „Almost Famous – Fast berühmt“ erhalten hat.



Singen, Gründung einer US-Sportbekleidungsmarke und die Herstellung eines alkoholischen Getränkes

Klar, Kate Hudson ist als Schauspielerin bekannt und hat mit diesem Beruf auch internationale Bekanntheit erreicht. Doch die Kalifornierin macht mehr, als vor der Kamera zu stehen.

Die erste Single der Sängerin Kate Hudson erschien 2010 und trägt den Titel „Cinema Italiano“. Auf dem Soundtrack zu dem Film „Music“ von 2021 ist sie ebenfalls zu finden – als Interpretin des Titelsongs. Für 2023 ist die Veröffentlichung ihres Debüt-Albums geplant. In einer Fernsehshow sagte sie einmal, dass sie, seitdem sie 19 ist, Musik schreibt, ihre Stücke aber nie geteilt hat.



Im Bereich der Sportbekleidung ist Kate Hudson seit 2013 aktiv. Gegründet wurde „Fabletics“, das ein Tochterunternehmen von „JustFab“ ist, von Kate Hudson, Adam Goldenberg und Don Ressler.



Kate Hudson ist auch als Getränkeproduzentin unterwegs. Genauer gesagt als Herstellerin von Wodka. Ihre Variante des alkoholischen Getränkes ist glutenfrei, beinhaltet alkalisches Wasser und ist frei von genmanipulierten Inhaltsstoffen. Die Spirituose trägt den Namen „King St. Vodka“ und wurde nach einer Straße in New York City benannt, in der sie mal ihren Wohnsitz hatte. Auf die Frage, warum sie nun Wodka herausbringt, antwortete Kate Hudson, dass sie viele Geschäftsangebote bekommt und dieses sehr interessant fand, da es eine große Marktlücke gibt, wenn es um Frauen im Bereich des selbst gemachten Wodkas geht.

Privatleben: Manchmal ist es gar nicht so einfach, den Richtigen zu finden – das weiß auch Kate Hudson

Mit der Liebe ist das manchmal so eine Sache, wovon auch Kate Hudson ein Lied singen kann. Bei der Suche nach dem Partner für das Leben, der einen Person, bringt auch ein Promi-Status keine Vorteile. 2000 heiratete die Schauspielerin den Musiker Chris Robinson – die Scheidung war 2007, im, wie man sagt, verflixten siebten Jahr. Das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn teilen sich die Eltern. Darauf folgte eine Beziehung mit dem Schauspielkollegen Owen Wilson.

Von 2010 bis 2014 waren Kate Hudson und der Musiker Matthew Bellamy ein Paar. Der Frontmann einer Rockband ist der Vater von ihrem zweiten Kind, das ebenfalls ein Junge ist. Ihr aktueller Partner, mit dem sie seit 2017 zusammen ist und der auch schon um ihre Hand angehalten hat, heißt Danny Fujikawa und ist Musiker. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Was wir sonst noch über Kate Hudson wissen sollten

Ihre Schauspielkarriere hätte viel früher starten können, und zwar im Alter von elf Jahren. Kate Hudson war für eine Fernsehrolle vorgesehen, trat diesen Job aber nicht an, weil ihre Mutter heimlich abgesagt hatte. Goldie Hawn war ihre Tochter damals noch zu jung für das Showgeschäft. Die Wahrheit erzählte sie ihrem Nachwuchs allerdings erst ein Jahr später.

Die Schauspielerin mag es nicht, wenn sie sich selbst auf der Leinwand sieht und sagte einmal, dass ihr in solchen Momenten kalt wird und sie zu zittern und zu schwitzen anfängt.



Kate Hudson hat grüne Augen. Allerdings werden diese regelmäßig retuschiert und blau eingefärbt. Apropos Augen: Aufgrund der Tatsache, dass ihre Augen etwas weiter auseinanderstehen, hat ihr Bruder Oliver bereits seit ihrer Kindheit einen Spitznamen für seine Schwester: „Hammerhai“. Und apropos Oliver: Kate Hudson und ihr Bruder sind in einem gemeinsamen Podcast zu hören. Dieser trägt den Namen „Sibling Revelry“ und beschäftigt sich mit Geschwister-Themen.

Der US-amerikanische Schauspieler Kurt Russel ist Kate Hudson’s Stiefvater – doch von ihr wird er immer als ihr „richtiger“ Vater bezeichnet. Mit ihrer Mutter, Goldie Hawn, ist er seit dem Jahr 1983 liiert.



Kate Hudson ist ein bodenständiger Typ, spielt sehr gerne Scrabble und hat auf ihre persönliche Bucket List geschrieben, dass sie einmal einen Triathlon absolvieren möchte.

Sie steht nicht nur auf die Kleidung, sondern auch auf die Musik der 60er- und 70er-Jahre. In diesem Zusammenhang sagte Kate Hudson über sich selbst, dass sie mit ganzem Herzen ein Hippie ist.