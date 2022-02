Lena Hoschek: Österreichisches Design mit Liebe zu Handwerk und Tradition

Die in Graz geborene Designerin ist international bekannt für ihr außergewöhnliches Design und hat ihren Sitz in Wien. Ihr Stil ist von verschiedenen Elementen geprägt und zeigt sich in zeitloser Schönheit. Lena Hoschek ist besonders bekannt für ihre modernen Dirndl und Taille betonenden Tellerröcke. Katy Perry und Dita von Teese sowie Königin Maxima wurden schon in Lena Hoschek Mode gesichtet.

Steckbrief Name: Magdalena "Lena" Hoschek

Geboren am: 23. April 1981

Ausbildung: Make-Up Artist/ Modedesign

Ehepartner: Mario Hoschek- Frajuk

Kinder: Johann, Apollonia

Eltern: Ernestine und Christian Hoschek

Beruf: Modedesignerin

Sternzeichen: Stier

Ihre Designs sind von Weiblichkeit, Stil und Eleganz geprägt. Lena Hoschek designt für Frauen, die nicht auf Dresscodes achten, sondern sich selbst mit Stolz präsentieren:

» Ich designe für Frauen, die sich primär für sich selbst schön kleiden, aber genau wissen welchen Eindruck sie damit hinterlassen. «

Das Modedesign von Lena Hoschek

Das 2005 in Österreich gegründete Label Lena Hoschek ist ganz vom Vintage-Style inspiriert und durch exklusive Details geprägt. Wer die Designerin einmal in ihrem Atelier erlebt hat, spürt die Liebe und Leidenschaft, die sie für ihr Design aufwendet. Regale mit hochwertigsten Materialien und Wände, die mit Ideen und Inspirationen tapeziert sind, erzählen die Geschichten ihrer Kollektionen. Diese werden nur in ausgesuchten und spezialisierten Fachbetrieben in Europa nachhaltig hergestellt. Die Gründerin selbst stellt die Qualität bei Stoffen und deren Verarbeitung sicher, wodurch ihre Liebe zum Handwerk und zu den einzigartigen Details erkennbar wird.

Im Fokus ihrer Designs steht die weibliche Silhouette - perfektioniert durch schmeichelhafte Schnittführung. Durch ihren gekonnten Umgang mit Linien und den daraus resultierenden außergewöhnlichen und aufregenden Designs erlangte Lena Hoschek internationale Bekanntheit.

Neben ihren eigenen Kollektionen wie der Prêt-à-porter und den Trachten, die regelmäßig erscheinen, bietet sie auch Maßanfertigungen sowie Brautmode und Lena Hoschek Baby Kindermode an.

Die Prêt-à-porter Kollektion

Diese wird zweimal jährlich lanciert auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Eigens entworfene Schuhmodelle, welche in einer italienischen Manufaktur produziert werden, runden ihre Kollektionen ab.

Nachhaltigkeit und Slow Fashion stehen bei Lena Hoschek nicht nur am Programm, sondern werden auch gelebt:

» Ich finde es nachhaltig, beständige Mode zu machen. Mit dem richtigen Geschick kann man alles pflegen und für Generationen aufbewahren. «

Lena Hoschek legt Wert auf nachhaltig und ethisch arbeitende Lieferanten sowie Transparenz. Stoffe und Accessoires kommen bevorzugt aus europäischen Betrieben: Drucke aus Italien, Spitzen aus Frankreich, Walk aus Südtirol, Loden aus der Steiermark, Tweed aus England, Stickereien aus Spanien. Gute Qualität und Verarbeitung sorgen dafür, dass die schönen Stücke lange halten. Kaputte Kleidung kann zudem im Atelier repariert werden und lässt sich so länger tragen.

Trachten von Lena Hoschek

Lena Hoscheks Anliegen, Handwerkskunst und Brauchtum zu bewahren sowie ihre Liebe zu traditionellen Details zeigt sich vor allem bei ihrem Trachtenlabel Lena Hoschek Tradition. Diese Kollektion erscheint ebenfalls zwei Mal im Jahr.

Maßanfertigung & Brautmode

Des Weiteren wird unter dem Label Lena Hoschek Atelier, dem neben Lena selbst auch Designer Thomas Kirchgrabner vorsteht, seit 2012 auch maßangefertigte Brautkleider und Roben auf Anfrage.

Die steirische Designerin kümmert sich gerne selbst um die Wünsche der Bräute, bei einem persönlichen Termin werden die individuellen Vorstellungen der Kundin und die Auswahl der Stoffe getroffen. Lena Hoschek kennt sich sehr gut mit diesen aus, da sie selbst 2014 geheiratet hat. Wer im Dirndl heiraten möchte, findet bei ihr zudem Lena Hoschek Hochzeitstracht.

Bunny Bogart Baby-Bekleidung

Im Jahr 2018 eröffnet Lena Hoschek erstmals ihren Little People Concept Store Bunny Bogart im 7. Wiener Gemeindebezirk. 2020 folgt ein Bunny Bogart Pop-Up Store im 1. Bezirk. Die liebevoll kuratierte Auswahl für Babys und Toddler ist ebenso online erhältlich und umfasst von der ersten Ausstattung über handgefertigte Produkte und Spielzeug alles bis hin zu Geschenken für die Taufe.

Lena Hoschek, die selbst Mutter ist, lässt bei Bunny Bogart das Herz von Design- und Vintage-liebenden Eltern höherschlagen. Sie legt zudem sehr viel wert auf nachhaltige Naturmaterialien, die GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifiziert sind und den Öko-Standards entsprechen. Besonderes Augenmerk wird dabei ebenso auf die Herkunft, hochwertige Produktion und Handarbeit gelegt. Die Labels – seien es gehäkelte Häubchen oder das in Russland gefertigte Holzspielzeug - kommen vorwiegend aus kleinen Handwerksbetrieben. Neben all den besonderen schönen Dingen für Kinder bietet Lena Hoschek darüber hinaus selbst entworfene Bänderröcke für Kinder sowie Bettwäsche und Decken an.

Lena Hoscheks Karriereweg zur Designerin

Magdalena Hoschek wurde am 23. April 1981 in Graz als Tochter der Hochschullehrerin Ernestine Hoschek und dem selbstständigen Handelsvertreter Christian Hoschek geboren. Nach Ihrer AHS Ausbildung in Graz schloss sie von 1999 bis 2000 eine Ausbildung zum Make-Up Artist ab. Im Anschluss besuchte Lena Hoschek die Modeschule Wien Hetzendorf, wo sie 2003 mit einem Diplom absolvierte. Es folgte ein einjähriges Praktikum bei Vivienne Westwood in London.

Im November 2005 gründet sie in einem kleinen Atelier inmitten der Grazer Altstadt ihr Label „Lena Hoschek“. Im Jahre 2009 öffnet sie ihren erster Store in Graz, welcher 2018 erweitert wurde und bis heute besteht. Der bereits seit 2008 bestehende Shop im 7. Bezirk in Wien, wurde 2016 vom Flagship Store im 1.Bezirk abgelöst. 2009 zeigte Lena Hoschek ihre Designs im Zuge der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin in Berlin. Im Juni 2011 folgte die Expansion im Netz mit einem eigenen Onlineshop. Im gleichen Jahr bringt sie in einer Kooperation mit Robert la Roche eine Brillenkollektion heraus.

Seit 2012 ist ihr Firmensitz in Wien, wo sie sich ihr großräumiges Atelier in einer alten Strickwarenfabrik eingerichtet hat. Die großzügigen Räumlichkeiten erlaubten der Designerin schließlich auch den Ausbau der maßangefertigten Couture- und Brautmoden Linie. Für die Leitung des Couture Ateliers ist seit 2013 der Designer Thomas Kirchgrabner verantwortlich.

Ihre größten Erfolge und Auszeichnungen

2012 Vienna Fashion Award in der Kategorie Designer

2010 Platz 3 im Bereich „Handel“ & Platz 1 im Bereich „Innovation“ der Zeitschrift top of styria

2009 Vienna Fashion Award in der Kategorie Designer Branding

2009 Nominierung durch Die Presse zur Österreicherin des Jahres

Der berühmte Bänderrock von Lena Hoschek

Der traumhafte Rock ist wohl das berühmteste Design aus dem Hause Hoschek. Das ausgestellte Modell mit betonter Taille und schmeichelhaftem A-Linien-Schnitt zählt zu den ersten Designs mit dem Lenas Karriere begann. Das außergewöhnliche Kleidungsstück wird gänzlich aus einer Auswahl an bestickten Bändern und Borten gefertigt.

Der "Ribbon Skirt" ist immer noch ein wichtiger Bestandteil ihrer Kollektionen und ist bei Fans ein allseits beliebtes zeitloses Sammlerstück.

Diese Celebrities tragen Lena Hoschek

Unter den vielen Fans der Marke finden sich viele internationale Stars wie Dita Von Teese, Sarah Jessica Parker, Katy Perry, Lana Del Rey und viele mehr. Königin Maxima trug bei einer Veranstaltung den ikonischen Bänderrock, der aus Graz stammenden Designerin Lena Hoschek.

© Patrick van Katwijk/Getty Images

Lena Hoschek privat

Im September 2014 schreitet die Designerin zum Altar um Ja zu sagen und Mrs. Magdalena Hschek-Frajuk zu werden. Die Planung und Organisation zu ihrer Hochzeit dokumentiert sie in einem Blog mit einem Lena Hoschek Hochzeitstagebuch. Die standesamtliche Hochzeit findet im Pavillon im Park von Schloss Eggenberg in Graz statt. Am 13. September heiraten die beiden im steirischen Schloss Stainz. Für das Kleid engagierte sie natürlich ihren Designerkollegen Thomas Kirchgrabner.

Lena Hoschek ist Mutter von zwei Kindern. Ihr Sohn kam 2017 zur Welt und heißt Johann. 2020 kam Tochter Apollonia auf die Welt.