Liebesschaukel: Modell-Wahl und Montage

Was ist eine Liebesschaukel eigentlich?

Eine Liebesschaukel, auch oft "Sexschaukel", "Love Swing" oder "Sex Swing" genannt, ist ein Sexspielzeug, das einem Hängesessel ähnelt. Sie wird an einem Gestell, an der Decke oder im Türrahmen befestigt.

Diese bewegliche Sitzgelegenheit eröffnet dem Sexleben völlig neue Möglichkeiten. Die Liebesschaukel ermöglicht ein ungewöhnlicheres und dynamischeres Liebesspiel, als es im Liegen, Knien oder Stehen möglich ist. Anstatt den Partner hochheben zu müssen, kann dieser bequem und mühelos in der Liebesschaukel Platz nehmen.

Welche Varianten der Liebesschaukel gibt es?

Die Auswahl an Sexschaukeln bezüglich Modell, Farbe, Ausführung und Material ist mannigfaltig, jedoch kann man sich stets an drei grundlegenden Typen orientieren.

1. Sitz Sling

Der Sitz-Sling ist das bekannteste und sicher am weitesten verbreitete Sexschaukel-Modell. Der Sling kann vielseitig genutzt werden. Anzahl und Design der Gurte können von Modell zu Modell variieren aber im Wesentlichen besteht der Sitz-Sling aus einem Haltegurt für den Oberkörper, einen Sitzgurt und zwei Schlaufen für die Beine. Die Gurte sind individuell verstellbar und so geeignet für alle Benutzer:innen. Der Vorteil dieses Modells ist die Möglichkeit, viele verschiedene Stellungen bequem austesten zu können.

2. Slingmatte

Die Slingmatte besitzt anstelle verschiedener Gurte, eine an mehreren Gurten oder Seilen aufgehängte, durchgehende und flexible Matte. Diese Matte bietet durch die breite Form deutlich mehr Sitzkomfort und Halt als die Gurte der Sitz-Sling. Auch die Slingmatte kann durch zusätzliche Beinschlaufen erweitert werden. Dennoch ist sie weniger flexibel hinsichtlich unterschiedlicher Sexstellungen. Optisch ähnelt die klassische Slingmatte sehr einem Hängesessel.

3. Slingbrett

Das Slingbrett ist, wie der Name schon erahnen lässt, einer Slingmatte nicht unähnlich. Slingbretter besitzen allerdings statt einer durchhängenden Matte eine feste Unterlage. Diese Festigkeit erlaubt es den Nutzern von Slingbrettern, ihre:n Partner:in zu fixieren und bietet die perfekte Spielwiese für alle BDSM Fans sowie alle SM verwandten Spielarten.

Wie erkenne ich eine gute Liebeschaukel?

Beim Kauf einer Sexschaukel muss man auf einige Punkt achten, um lange Freude am neuen Sextoy zu haben.

Modell

Sitz Sling, Sling Matte oder Sling Brett. Diese Wahl muss jede:r für sich selbst treffen. Die Liebesschaukel muss zu den eigenen Vorlieben passen. Es gilt, eine Wahl zwischen maximaler Flexibilität, erhöhtem Komfort oder mehr Stabilität zu treffen. Bei allen Modellen sollte man jedoch auf den für das jeweilige Modell höchstmöglichen Komfort achten.

Die Anzahl der Gurte und die Polsterung, sowie die Verstellbarkeit der Gurte machen einen großen Unterschied. Ein wichtiger Punkt ist auch, wo man die Sexschaukel befestigen wird – an der Decke, an einem Gestell oder in der Türe. Hier kann man auch zwischen verschiedenen Modellen wählen.

Design

Echtes Leder, sexy rotes Kunstleder oder doch ein Modell mit Plüschfell? Hier entscheidet der persönliche Geschmack. Im Hinblick auf Hygiene und Reinigung der Sexschaukel ist es wichtig darauf zu achten, dass alle Teile aus Plüsch oder Stoff abnehmbar und waschbar sind.

Tragfähigkeit

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Tragfähigkeit der Liebesschaukel. Jede Sexschaukel hat unabhängig von der Befestigung eine eigne Belastungsgrenze. Die Tragkraft einer Liebesschaukel gibt an, wie viel Gewicht dieses Sextoy aushält. Für durchschnittlich Schlanke ist jede Sexschaukel geeignet.

Kräftigere Personen oder Paare, die die Schaukel gemeinsam belasten möchten, sollten sich aber unbedingt mit der maximalen Tragkraft der einzelnen Modelle genau befassen. Nichts wäre schlimmer, als mitten im Liebesspiel abzustürzen oder sogar die Bausubstanz zu beschädigen.

Auch sollte man nicht nur auf das Körpergewicht der Benutzer achten, sondern auch nicht vergessen, dass ein wildes Liebesspiel zusätzlich hohe Belastungen für das Sextoy und dessen Verankerung darstellt. Darum besser eine höhere Tragkraft wählen, um bei der Nutzung auf der sicheren Seite zu sein.

Zubehör

Bei manchen Sexschaukeln ist im Lieferumfang schon einiges an Zubehör mit dabei, aber gerade bei günstigen Modellen ist das oft nicht der Fall. Vor dem Kauf ist auch darauf zu achten, ob es die Möglichkeit gibt, für das ausgewählte Modell zusätzliche Beinschlaufen oder Halteschlaufen zu kaufen, wenn man beim Gebrauch bemerkt, dass ein bisschen mehr Halt erforderlich wäre.

Preis

Liebesschaukeln kann man schon für unter 100 Euro erwerben. Allerdings ist Geiz nicht immer geil und schon gar nicht beim Thema Sex. Manche der sehr günstigen Sexschaukeln sind im besten Fall ein witziger Gimmick, aber keinesfalls geeignet für den regelmäßigen Einsatz. Hier mangelt es meist nicht nur am Komfort, sondern auch an der Stabilität.

Bei Liebesschaukeln variiert der Preis sehr stark, abhängig vom gewünschten Modell, Material und Umfang des Zubehörs. Die meisten brauchbaren Modelle beginnen ab einem Preis von rund 200 Euro.

Wo kaufe ich eine Sexschaukel am besten?

Ob man seine Love Swing im Sexshop der Wahl oder online kauft, ist zwar eigentlich egal. Wer aber nicht die Katze im Sack kaufen will und vor dem Kauf erst das Material ertasten oder sich beraten lassen will, ist in einem Sexshop oder einer Erotik-Messe sicher besser aufgehoben.

Wie wird eine Liebesschaukel montiert?

Sexschaukeln gibt es für die Befestigung an der Decke, im Türrahmen oder an einem speziellen Gestell.Hier darauf achten, dass sie wirklich gut fest gemacht worden sind.

Deckenhalterung

Um die Sexschaukel sicher an der Decke zu fixieren, greift man je nach Modell zu einem oder mehreren Deckenhacken. Es gibt Modelle mit Kugellager, die ein freies Schwingen in alle Richtungen ermöglicht. Bei der Selbstmontage musst du dich vergewissern, dass die Decke auch über die nötige Tragkraft verfügt. Sie soll schließlich eine Liebesschaukel samt Benutzern in Aktion halten.

Wer handwerklich nicht begabt ist oder sicher gehen will, beauftragt eine:n Handwerker:in für die Montage. Ehrlichkeit währt hier am längsten. Vor der Montage sollte man daher auch mit den Handwerkern ehrlich sprechen und genau schildern, wofür die Befestigung später gedacht ist. Ist dir die nackte Wahrheit zu peinlich, dann kannst du auch sagen, du möchtest einen Hängesessel montieren, der auch den schwereren Partner oder wild darauf herumhopsende Kinder aushält. Wichtig ist jedenfalls, dass Hacken und Wohnungsdecke schlussendlich der regelmäßigen Belastung gewachsen sind.

Es ist ratsam, vor der Montage auch mit der:m Vermieter:in zu sprechen, um zu erfahren, ob eine solche Montage überhaupt erlaubt und von den Gegebenheiten möglich ist. Bei Betondecken gibt es oft kein Problem. An Decken mit Holzbalken muss die Aufhängung in einem der Balken fixiert werden. Bei Decken mit Deckenverkleidung ist es oft schwer einen geeigneten Aufhängepunkt zu erkennen.

Türhalterung

Wer keinen Deckenhacken montieren möchte, für den ist die Befestigung an der Türe eine Möglichkeit eine Liebesschaukel aufzuhängen. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Befestigung. Beide Varianten empfehlen sich jedoch nur für entweder leichtere Personen oder bei unheimlich stabilen Türen bzw. Türrahmen.

Variante eins: Die Sexschaukel wird mithilfe eine Klemmstange im Türstock fixiert. Das ist das gleiche Prinzip wie die Stangen für einige Klimmzugstangen im Türrahmen fixiert werden. Bei der Montageart muss der Türstock aber stabil genug sein, um nicht von der Stange eingedrückt zu werden.

Variante zwei: Man entscheidet sich schon beim Kauf für eine Liebesschaukel die in der Türe befestigt wird. Diese Modelle haben einen Stopper, der über die Türe gehängt wird und das Durchrutschen der Gurte verhindert. Sobald die Türe dann geschlossen ist, kann man in der Liebesschaukel Platz nehmen. Diese Türschaukeln können wegen der Türe nicht nach hinten schwingen, haben jedoch andere Vorteile. Sie sind schnell und einfach montiert und können ebenso schnell wieder rückstandslos entfernt werden. Sie sind auch eine hervorragende Alternative, wenn von Vermieterseite das Bohren von Löchern in Decke und Wände verboten ist.

Gestell

Besonders flexibel ist die Montage der Sexschaukel an einem speziellen Liebesschaukelgestell. Das Gestell kann beliebig umgestellt werden und ist eine gute Alternative, wenn die Sexschaukel nicht an der Decke oder der Türe befestigt werden kann.

Wie du Deckenhaken oder Gestelle im Alltag verwendest

Sowohl an den Deckenhaken als auch in den Gestellen kann man statt der Liebesschaukel auch gewöhnliche Hänge- und Korbsessel aufhängen, während die Lack- und Lederteile im Schrank verstaut liegen. So braucht man weder Kindern noch Besuchern etwas erklären.

Liebesschaukel und Hygiene – wie säubert man einen Sexschaukel?

Das Thema Hygiene ist hier wie bei allen Sextoys sehr wichtig. Da die Liebesschaukel meist nackt oder spärlich bekleidet genutzt wird, muss sie nach jeder Benutzung gereinigt werden. Materialien wie Kunstleder, Kunstfasern und Metall lassen sich am besten und einfachsten reinigen. Wenn die Liebesschaukel teilweise Plüschbezüge oder andere Stoffbezüge besitzt, sollten diese abnehmbar und waschbar sein.

Zur Reinigung verwendest du milde Reinigungsmittel oder auch spezielle Desinfektionsmittel für Sextoys aus dem Fachhandel. So vermeidest du Hautirritationen beim Sex und bewahrst die Liebesschaukel vor raschem Verschleiß.