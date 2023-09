Die Kokosnuss ist eine echte Powerfrucht! Die Benefits von Kokoswasser sind uns tatsächlich schon lange bekannt. Mittlerweile hat uns allerdings auch der Kokosöl-Hype erreicht. Vor allem Models wie Miranda Kerr schwärmen von dem Zauberelixier und dessen Wirkung.

"Ich liebe Kokosöl. Seit Jahren unterstützt es meine gesunde Lebensweise. Oft träufle ich es über Salate oder nutze es zum Braten. Außerdem creme ich meinen gesamten Körper damit ein", erzählt die Australierin in einem Interview. Miranda Kerr ist nur eine von vielen Frauen, die auf das natürliche Heilmittel schwören.

(Bio-)Kokosöl wurde in den letzten Jahren unglaublich populär. Es gibt fast nichts, was man nicht damit behandeln kann. Dabei ist es nicht nur zum Verzehr geeignet, sondern auch zum Abschminken, zum Rasieren, zum Zähneputzen, als After-Sun-Pflege oder als Haarpflege. Snack und Hautpflege gleichzeitig? Wie cool ist das denn?

Warum gilt Kokosöl als absolutes Wundermittel?

Kokosöl ist auch als Kokosnussöl oder Kokosfett bekannt und im Handel erhältlich; sowohl im Supermarkt als auch in der Drogerie. Das weißliche bis gelbliche Pflanzenöl wird aus Kopra - dem weißen Kernfleisch der Kokosnuss - gewonnen. Dieses Fett zeichnet sich durch einen besonders hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren aus. Kokosöl wird besonders in der Küche zum Backen, Frittieren und Braten immer beliebter. Obwohl es erst einmal nicht so wirkt, wird der Alleskönner ebenso häufig im Bereich der Kosmetik genutzt und geschätzt.

Im asiatischen Raum ist das exotische Fett schon seit Jahrhunderten als exzellente Pflegequelle bekannt. Wegen des hohen Gehalts an Laurinsäure von etwa 45 bis etwa 59 Prozent besitzt Kokosöl eine ausgezeichnete antimikrobielle Wirkung. Geschätzt wird das Öl aus der Kokosnuss vor allem wegen seiner drei A:

Kokosöl ist antioxidativ: Es hilft gegen vom Stress verursachte Faltenbildung,

Es hilft gegen vom Stress verursachte Faltenbildung, Kokosöl ist antibakteriell: Es tötet Bakterien sowie Viren ab und hilft bei unreiner Haut.

Es tötet Bakterien sowie Viren ab und hilft bei unreiner Haut. Kokosöl ist antimykotisch: Es wirkt gegen Pilze und Entzündungen.

Wichtig: Man muss beim Kauf unbedingt auf gute, naturbelassene Bio-Qualität achten. Wähle daher unbedingt "Organic Virgin Coconut Oil" vom Reformhaus. Bitte nicht wundern: Das Öl ist nicht flüssig, sondern eine Paste im Glas. Diese muss erst aufgewärmt werden, um sie weiterverarbeiten zu können. Durch Wärme nimmt die Paste eine flüssige Konsistenz an.

Wie wendet man Kokosöl im Gesicht an?

Wer sich häufig schminkt oder gar wasserfestes Make-Up benutzt, weiß, wie wichtig ein ölhaltiger Remover ist. Coconut-Oil ist deshalb der ideale Cleanser, weil es Schmutz perfekt einfängt, aber keinen öligen Film auf der Haut hinterlässt. Auch für die Gesichtspflege - beispielhaft im Rahmen einer Creme - ist das herrliche Kokosöl toll. Es bekämpft freie Radikale in den Zellen, bindet Feuchtigkeit und sorgt deshalb für glatte Haut. Das Öl zieht übrigens überraschend schnell ein!

Gesichtsreinigung mit Kokosöl

Kokosnussöl ist antibakteriell, antimykotisch und feuchtigkeitsspendend. Es lässt sich perfekt als Gesichtsreinigung verwenden: Das Öl in kreisenden Bewegungen in Gesicht und Hals einmassieren. Danach mit lauwarmen Wasser abspülen und die Reste mit einem Wattepad abnehmen.

Kokosöl als Highlighter

Lange Zeit war ein mattierter Teint in - mittlerweile haben wir nichts gegen etwas natürlichen Glanz im Gesicht. Wenn deine Bäckchen ein wenig glänzen, wirkt dies frisch und jugendlich. Nach dem Schminken als Highlighter einfach etwas Kokosnussöl auf deine Wangenknochen auftragen. Dieses wird vom Licht reflektiert und schimmert. Dein gesamtes Make-Up wirkt dadurch lebendiger.

Kokosöl als Make-Up-Entferner

Perfekt geeignet ist Kokosnussöl auch als Make-Up-Entferner. Einfach eine kleine Menge auf einen Wattebausch geben und damit Foundation, Lippenstift oder sogar wasserfeste Mascara entfernen! Danach das Gesicht mit lauwarmen Wasser waschen.

Peeling mit Kokosöl

Ein Körperpeeling im Laden zu kaufen, ist eigentlich Geldverschwendung, denn du kannst ein hervorragendes, feuchtigkeitsspendendes Peeling für Körper und Gesicht auch einfach selbst machen. Diese Zutaten werden benötigt:

3 EL Kokosnussöl

Wasser

1 EL brauner Zucker oder Meersalz

Aromaöl oder frische Vanillie

Anleitung: Das Kokosnussöl zuerst auf leichter Stufe im Wasserbad erhitzen und den braunen Zucker oder das Meersalz hinzufügen. Alles ordentlich miteinander mischen und abschließend ein paar Tropfen Aromaöl - beispielsweise Orange - oder frische Vanille hinzufügen. Damit einfach in kreisenden Bewegungen den Körper einreiben. Dein selbst hergestelltes Peeling ist super für die Durchblutung, entfernt abgestorbene Hautschuppen und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit!

Kann Kokosöl für den ganzen Körper verwendet werden?

Nachdem es Feuchtigkeit binden kann, ist das Öl vor allem bei der Bodypflege sehr beliebt. Die Haut wird damit super versorgt und fühlt sich mehr als nur babyweich an. Wir zeugen euch verschiedene Varianten, wie ihr Kokosöl für euren Körper nutzen könnt.

Kokosöl als Bodylotion

In Studien wurde festgestellt, dass Kokosnussöl die Wundheilung beschleunigt und den Wasserverlust der Haut reduziert. Perfekt also für trockene, sensible Haut! Dafür das Kokosnussöl zum Beispiel während der Dusche auf den Heizkörper stellen und anwärmen, dann damit als Bodylotion den Körper einreiben - von Kopf bis Fuß.

Kokosöl statt Rasierschaum

Konventioneller Rasierschaum ist meist ein teurer Cocktail aus künstlichen Inhaltsstoffen. Kokosnussöl hingegen ist preiswert, antibakteriell und riecht göttlich. Seine die Haut beruhigende Eigenschaft schützt die Haut vor Pickeln und Irritationen.

Handpflege mit Kokosöl

Nicht nur im Winter sind unsere Hände trocken und weisen rissige Stellen auf - daher bitte alljährliche Pflege! Am besten abends ein wenig Kokosnussöl als Handpflege verwenden und damit ins Bett gehen. Wer möchte, kann auch Handschuhe drüber ziehen, damit keine Fettflecken auf der Bettwäsche entstehen.

Wie wirkt sich das pflegende Öl auf die Haare aus?

Strapazierte Mähne adé - das ist mit Kokosöl kein Problem. Einfach erwärmen, ins handtuchfeuchte Haar massieren und dann über Nacht einwirken lassen. Aber Vorsicht: Laut Aeleise Jana, Stylistin von der "Natural Hair Academy", ruiniert Kokosöl die Haare.

Kokosöl als Conditioner

Es hat schon seine Gründe, warum viele Conditioner das beliebte Kokosnussöl beinhalten. Es kann tiefer in das Haar eindringen als andere Öle wie beispielsweise Sonnenblumenöl. Kokosnussöl verhindert außerdem einen Proteinverlust. Am besten verteilst du einen kleinen Klecks vom Kokosnussöl in den handtuchtrockenen Haaren - vor allem in den trockenen Spitzen - und kämmst es durch. Dann wickelst du ein Handtuch herum und lässt es über Nacht einwirken.

Am Morgen die Haare wie gewohnt mit Shampoo waschen. Du wirst sehen, dass dein Haar viel glänzender und gesünder wirkt! Kokosnussöl kann auch in den Händen verteilt und als Leave-in-Conditioner oder Haaröl auf trockene Haarspitzen oder fliegende Härchen aufgetragen werden. Dies garantiert mehr Haarglanz.

Das Pflanzenfett als Ergänzungsmittel in Bad und Küche

Mythos oder Wahrheit? Coconut-Oil soll sogar beim Abnehmen helfen! Die Fettsäuren sind hauptsächlich kurz-und mittelkettig, werden also rasch verbrannt und landen nicht auf den Hüften. Außerdem regt das Öl den Stoffwechsel an - ein Model- Geheimrezept! Tipp: Täglich zu den Mahlzeiten kombinieren. Bis zu drei Esslöffel sind erlaubt. Dies ist bisher allerdings nicht wissenschaftlich belegt. Sogar als Zahnspülung ist Kokosöl optimal, weil Giftstoffe sowie Karies-Bakterien, die wir im Mund haben, mit dem Fett gebunden und ausgespült werden können.

Hat Kokosöl auch Nachteile?

So gut Kokosöl auch funktionieren mag - es gibt immer einen Haken und Schattenseiten. Hier ist es beispielsweise der Anbau: Die Herstellung von Kokosöl ist nicht wirklich nachhaltig. Wie wir alle wissen, wachsen in Österreich und in naher Umgebung keine Palmen - zumindest nicht auf natürliche Weise. Dementsprechend hat das Öl einen ziemlich langen Transportweg, bis es bei uns ankommt.

Auch wird es oft als Vitaminwunder betitelt, was so nicht ganz stimmt. Kalzium und Vitamin E sind zwar enthalten, davon aber - vor allem beim Kochen - nicht mehr viel. Ebenso soll Kokosöl ein Risikofaktor für Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Krankheiten sein. Dies ist jedoch umstritten.