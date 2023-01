Sarah Connor zählt neben Nena oder Lena Meyer-Landrut zu den beliebtesten Interpret:innen Deutschlands. Sie ist bekannt für Songs wie "Let’s Get Back To Bed, Boy" oder "From Sarah with Love". Erfahre mehr über die internationale Powerfrau in diesem Artikel!

Steckbrief: Sarah Connor Name: Sarah Marianne Corina Lewe, seit 2017 Sarah Terenzi-Fischer

Mit dem neuen Jahrtausend tauchte mit Sarah Connor ein neuer Stern am deutschen Musikhimmel auf: Die norddeutsche Künstlerin verkaufte in kürzester Zeit Millionen von Alben und ist heute eine der einflussreichsten Künstlerinnen der Pop- und Soul-Szene im deutschsprachigen Raum.

Sarah Connors Debütalbum "Green Eyed Soul" wurde mit dreifachem Gold ausgezeichnet. Mit den Songs "From Sarah with Love", "Music Is the Key", "Just One Last Dance", "Living to Love You" und "From Zero to Hero" erreichte sie Platz eins der deutschen Single-Charts. Mit "Naughty but Nice (2005)", "Muttersprache (2015)", "Herz Kraft Werke (2019)" und "Not So Silent Night (2022)" hatte sie zudem vier Alben auf Platz 1 in den deutschen Charts.

Den Soul in die Wiege gelegt und mit Michael Jackson auf Tour

Sarah Connor wuchs gemeinsam mit ihren fünf jüngeren Geschwistern in einem kleinen Ort in Niedersachsen auf. Bereits als Kind hatte Sarah Connor den Wunsch, die Bühne mit Tanz und Musik zu erobern. Deswegen besuchte sie bereits mit sechs Jahren Tanzschulen und lernte dort Hip-Hop und Jazztanz. Mit dem Rhythmus im Blut legte das junge Mädchen in der Oberstufe in ihrer Schule den Schwerpunkt auf das Schulfach Musik. Nebenbei war sie in der örtlichen Musikschule aktiv, um eine klassische Ausbildung in den Bereichen Klavier, Tanz und Theater zu erhalten.

Dieser Ehrgeiz zahlte sich bereits früh aus: Connor hatte mit 15 Jahren einen Bühnenauftritt im Theater "Kleines Haus", in dem Musical "Linie 1" konnte sie die Hauptrolle ergattern. Und gemeinsam mit ihrer Schwester Anne-Marie schaffte sie es in den Kinderchor eines internationalen Weltstars: Michael Jackson. So tourten sie durch sie 1997 durch Deutschland. Nach der Schule startete sie schließlich ein Praktikum in der Medienbranche und schnupperte dabei erstmals Fernsehluft bei Oliver Geissen.

Sarah Connors erster Plattenvertrag und Durchbruch mit "Let’s Get Back To Bed, Boy"

Bei ihrem ersten größeren Auftritt im Jahr 1999 durfte sie - unter ihrem damaligen Künstlernamen Sarah Gray - als Act vor der einstigen Boygroup Touché auftreten. Mit einem der Sänger, Martin Scholz, verband sie ein freundschaftliches Verhältnis, was ihr wiederum noch mehr Nähe zum Musikbusiness einbrachte. Dennoch blieb es für die junge Sängerin hart, sich einen eigenen Weg zu erarbeiten: Etliche Demobänder schickte sie an große Plattenfirmen, vorerst ohne Erfolg.



Im Jahr 2000 folgte dann die ersehnte Zusage der Plattenfirma X-Cell, eine Tochter des Welt-Konzerns Sony. Mit erfahrenen Profis aus der Musikbranche arbeitete sie mit Hingabe an ihrem ersten Song inklusive Videoclips. Dieser erschien mit "Let’s Get Back To Bed, Boy" am 7. Mai 2001 und verhalf Connor zum Durchbruch.

Auszeichnungen über Auszeichnungen

Bereits Mitte Mai 2001 hatte die Single in den deutschen Charts Platz 20 erreicht, ihre zweite Single "From Sarah with Love" ist mit Platin ausgezeichnet worden. In diesem Musikvideo spielt übrigens einer ihrer jüngeren Schwestern Lulu Lewe mit. Auch für ihr Debütalbum "Green Eyed Soul" erhielt sie Platin und durfte einen Comet als bester nationaler Newcomer entgegennehmen.

Damit aber nicht genug: Im September 2002 veröffentlichte Sarah Connor mit "Unbelievable" ihr zweites Album, im November des gleichen Jahres erschien die Hit-Single "Skin on Skin". Darauf folgten im nächsten Jahr die Singles "Music Is The Key" und "Bounce" . Mit letztgenanntem Musikstück durfte sich Connor auch über einen internationalen Durchbruch freuen: Der Song kletterte 2004 in die Top 30 der US-amerikanischen "Billboard Mainstream Charts". Für ihre internationalen Erfolge wurde Sarah Connor dann im September 2004 mit dem World Music Award in der Kategorie World’s Best-selling Artist/Germany ausgezeichnet.

In den nächsten Jahren häuften sich die musikalischen Erfolge, eine immer größer werdende Medienpräsenz und auch Aufträge abseits der Musik waren die Folge. So lieh Connor dem Animationsfilm "Robots" aus dem Jahr 2005 ihre Stimme und produzierte in Zusammenarbeit mit Pro7 eine Doku über ihr Leben mit ihrem damaligen Partner: "Sarah & Marc in Love".

Einen weiteren "Fernsehdurchbruch" schaffte die Sängerin 2014 mit VOX. Sie war nun Stammgast der Musik-Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert", welche sich einer großen Beliebtheit erfreute. Wegen der Show, wo sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf Deutsch sang, erfand sich Sarah komplett neu. So veröffentlichte sie nur ein Jahr später, 2015, ihr zweites Nummer-eins-Album: "Muttersprache". Vier Jahre später freuten sich die Fans über das Studioalbum "Herz Kraft Werke". Ein weiteres Album folgte: "Not So Silent Night" (November 2022) – das zweite englischsprachige Weihnachtsalbum mit selbst geschriebenen Liedern der Popsängerin.

Eine öffentliche Liebe - "Sarah & Marc in Love"

Bereits ein Jahr nach ihrem beruflichen Durchbruch lernte Sarah Connor Marc Terenzi kennen. Er war damals Sänger der Boyband "Natural", sodass die beiden sofort ein wichtiger Aspekt im Leben verband: die Liebe zur Musik.

2004 kam ihr gemeinsamer Sohn Tyler Marc zur Welt, knapp vier Wochen später folgte die Hochzeit. Diese Liebesgeschichte mit (vorläufigem) Happy End konnten Fans und Interessierte über das Fernsehen bei einer eigenen TV-Show "Sarah & Marc in Love" verfolgen.

Das Paar war 2006 voller Freude, da Tyler ein Schwesterchen bekam. Doch dann folgte ein Schicksalsschlag, denn Summer Antonia Soraya Baby hatte einen angeborenen Herzfehler, den die Ärzte jedoch erfolgreich operativ beheben konnten. So problematisch, traurig und stressig diese Zeit für Connor und ihren Ehemann auch war, sie hatte ihr Gutes. In einem Interview mit dem Sender VOX erzählte die Sängerin: "Als Summer geboren wurde, ging es mir besser. Meine Angstattacken gingen weg, meine Einsamkeit. Ich hatte das Gefühl, es geht nicht mehr um mich. Ich muss jetzt funktionieren und für sie da sein."



Für kurze Zeit zogen sich Connor und ihr Mann aus der Öffentlichkeit zurück, um dann erneut durchzustarten. Die Sängerin widmete sich verstärkt ihrem medialen Leben, während Marc ein wenig in den Hintergrund trat. Er übernahm die Rolle des Vollzeitvaters. 2008 kam es dann aber zur Trennung, Anfang März 2010 ließ sich das Paar scheiden.

Sarah Connor findet ihr Liebesglück mit Florian Fischer

Einen Monat nach der Ehescheidung von Marc Terenzi stellte Connor einen neuen Mann an ihrer Seite vor: Manager Florian Fischer, einstiges Boygroup-Mitglied von "The Boyz". Dieses Liebesglück offenbarte sich 2011 auch mit Connors drittem Kind namens Delphine Malou, sechs Jahre später durfte sich das Musikerpaar über Sohn Jax Llewyn freuen.

Diese vierte Schwangerschaft war ungeplant, aber dies trübte die Mutterfreuden nicht. Auf Facebook ließ Connor verlauten: "Wir sind bis über beide Ohren verliebt, unendlich dankbar und über-überglücklich, unseren wunderschönen kleinen Sohn und Baby-Bruder Jax Llewyn gesund in die Arme schließen zu können." 2017 heirateten Sarah Connor und Fischer und wohnen gemeinsam in Berlin-Grunewald.