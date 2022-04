Was ist ein Steuerausgleich (Arbeitnehmerveranlagung)?

Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen zahlen in Österreich Lohnsteuer (Einkommenssteuer). Diese beiden Gruppen können eine Arbeitnehmerveranlagung (ANV), auch Steuerausgleich genannt, vornehmen. Dabei kann sich herausstellen, dass zu viel Lohnsteuer bezahlt wurde. In diesem Fall erfolgt eine Gutschrift aufs Konto.

Der Steuerausgleich für das vergangene Jahr ist jeweils ab dem 1. März möglich. Du hast insgesamt fünf Jahre Zeit, um zu viel bezahlte Lohnsteuer vom Finanzamt zurückzuholen. In der zweiten Jahreshälfte des Folgejahres wird eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung automatisch durchgeführt.

Wann solltest du einen Steuerausgleich machen?

Üblicherweise behält dein:e Arbeitgeber:in die Lohnsteuer automatisch ein und führt diese an das Finanzamt ab. Diese Daten liegen dem Finanzamt vor und werden auch in der antraglosen Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt.

Seit 2017 geschieht der Steuerausgleich in Österreich automatisch, wenn du bis zum 30. Juni des aktuellen Jahres keine Arbeitnehmerveranlagung zum Vorjahr abgegeben hast. Das Finanzamt kann hier allerdings nur berücksichtigen, was ihm bekannt ist.

Besondere Mehrausgaben wie Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastungen werden daher außer Acht gelassen. Es ist somit gut möglich, dass dir eine höhere Rückzahlung zusteht.

Besonders sinnvoll ist ein Steuerausgleich bei wechselnden Arbeitsverhältnissen, bei Teilzeitarbeit oder wenn übers Jahr unterschiedlich lange Arbeitszeiten galten. Für Alleinerzieher:innen zahlt sich ein Steuerausgleich ebenfalls aus. Haben deine Kinder Anspruch auf Familienbeihilfe, dann kann hier der Familienbonus geltend gemacht werden.

Das Pendlerpauschale wird über die Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht, sofern dein:e Arbeitgeber:in dieses noch nicht berücksichtigt hat. Mehrkosten wie Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen können sich ebenfalls auf die Höhe einer Rückzahlung auswirken.

Beträgt dein Einkommen weniger als 1.300 Euro brutto im Monat, zahlst du zwar keine Lohnsteuer, erhältst aber dennoch einen Teil der vorab bezahlten Sozialversicherungsbeiträge zurück (Negativsteuer).

Pflichtveranlagung

Unter gewissen Umständen ist die Arbeitnehmerveranlagung verpflichtend. Diese Pflichtveranlagung musst du bis zum 30. April des Folgejahres beim Finanzamt, oder bis zum 30. Juni auf FinanzOnline abgeben

Wie mache ich einen Steuerausgleich?

Zwar kannst du den Steuerausgleich altmodisch per Post verschicken, doch empfiehlt sich aus mehreren Gründen der Online-Lohnsteuerausgleich über FinanzOnline. Das funktioniert rund um die Uhr, kostenlos und bequem auch von zuhause aus. Die eingegeben Daten kannst du sofort kontrollieren und auch eine Vorberechnung für deine voraussichtliche Steuergutschrift oder Steuernachzahlung kann durchgeführt werden.

Wie erhalte ich meine FinanzOnline-Zugangsdaten?

Für den FinanzOnline-Zugang musst du zuallererst die Online-Erstanmeldung für die eindeutige Identifizierung durchführen. Die Login-Daten erhältst du danach per Post als RSA-Brief. Nutzt du bereits eine Handy-Signatur bzw. Bürgerkarte, kannst du dich üblicherweise sofort einloggen.

Ab Sommer 2022 wird der Login mit Handy-Signatur bzw. Bürgerkarte durch die "ID-Austria" abgelöst. Da diese App nur mit Smartphones neuerer Generation mit Fingerabdruck-Scanner oder moderner Gesichtserkennung funktioniert, werden viele Nutzer:innen diese Methode nicht verwenden können.

Vorsicht: Sobald du einen FinanzOnline-Zugang hast, erhältst du Bescheide vom Finanzamt nur noch elektronisch in die Databox und eine Benachrichtigung via E-Mail. Ab dem Zeitpunkt der Hinterlegung in der Databox gilt der Bescheid als zugestellt und die Beschwerdefrist läuft. Du kannst aber auch von der elektronischen Zustellung wieder zu einer postalischen Zustellung wechseln.

(c) Elke Mayr

Wie mache ich meinen Steuerausgleich mit FinanzOnline?

Dein Jahreslohnzettel sollte von deinem/deiner Arbeitgeber:in bis Ende Februar eingereicht worden sein. Danach liegt er in FinanzOnline vor und du kannst deinen Lohnsteuerausgleich durchführen. Wenn das geschehen ist, siehst du nach dem Login im Bereich „Ihre letzten Steuererklärungen“ einen Eintrag zum jeweiligen Steuerjahr, über den du zum Eintrags-Assistenten gelangst. Dieser umfasst folgende Schritte:

Persönliche Daten Allgemeine Daten Pendlerpauschale/-euro, Werbungskosten Außergewöhnliche Belastungen Außergewöhnliche Belastungen bei Behinderung Sonderausgaben Kinder International Zusammenfassung

Das Ausfüllen des Formulars klappt einfach und übersichtlich in wenigen Schritten. Allerdings sind nicht alle Einträge über die vereinfachte Oberfläche aufrufbar. Seit dem Steuerjahr 2017 werden dem Finanzamt Spenden, Beiträge für Nachkauf von Schulzeiten, Beiträge für freiwillige Weiterversicherung und Kirchenbeiträge automatisch übermittelt.