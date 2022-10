Noch vor ein paar Jahren hatte ich keine Regelbeschwerden. PMS? Ging an mir unmerkbar vorüber. Ziehen, Krämpfe? Kannte ich nicht. Doch das hat sich gedreht. Alle fünf Jahre verändert sich der Hormonspiegel der Frau – und bei mir hat das offenbar zu einer Verschlimmerung der Beschwerden geführt. (Oder die Tatsache, dass ich die Pille abgesetzt habe, und mir dafür die Spirale einsetzen hab lassen. )

Seitdem würde ich am liebsten einmal pro Monat auf Tauchstation gehen. Mich in Embryonalstellung im Bett verschanzen und hoffen, dass diese Krämpfe endlich aufhören.

Warum hat es die Natur so eingerichtet, dass wir Frauen jeden Monat Schmerzen haben? Nun: Während des Zyklus wird Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Nistet sich keine befruchtete Eizelle ein, wird die Gebärmutterschleimhaut am Ende abgestoßen. Vor allem das weibliche Geschlechtshormon Östrogen reguliert die Freisetzung des Gewebehormons Prostaglandin, das auch verantwortlich für Entzündungen, Schmerzen und die Blutgerinnung ist. Durch die Wirkung des Prostaglandins wird die Kontraktion der Gebärmuttermuskulatur verstärkt und verlängert. Das wieder führt bei vielen Frauen zu den typischen Regelschmerzen und manchmal zum Verschieben der Periode.

Großartig. Es gibt also kein Entrinnen. Aber - und das ist die gute Nachricht – es gibt zumindest die Möglichkeit, die Regelschmerzen zu lindern.

1

SPORT GEGEN UNTERLEIBSSCHMERZEN. Durch die Muskelkontraktionen kommt es zu einer schlechteren Durchblutung der Gebärmutter – was wieder zu Schmerzen führt. Sport löst diese Verkrampfungen und regt die Durchblutung des Beckens an. Da du dich während deiner Tage meist aufgebläht fühlst und die Brüste schmerzen, sind sanfte Sportarten wie Radfahren oder Yoga in dieser Zeit besser geeignet. Vor allem durch Yoga werden die Regelschmerzen gelöst – wie, erfährst du in diesem Video.