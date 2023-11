Auch in Sachen Kulinarik setzt das Schlosshotel Velden auf langsamen, bewussten Genuss. Das Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten erwartet dich im Ballsaal mit Blick auf den Wörthersee. Im vielfach ausgezeichneten Gourmet-Restaurant Seespitz kannst du ganz traditionell die Aromen der Alpe-Adria-Region genießen sowie Spezialitäten von Mochi aus Wien probieren, welche auf japanische Art und Weise puristisch interpretiert werden. Lieblingscocktails genießt du in der Schlossbar Charly Walker. Das Salons Restaurant & Atelier wartet mit 5-Gang-Wahlmenüs und wechselnden Kunstausstellungen auf. Im Herbst stehen zahlreiche kulinarische Events auf der Speisekarte, darunter das Rotwein-Genussdinner by Falstaff, ein Kochworkshop mit Thomas Gruber und regionalen Produzenten, Magic & Dinner, „Ein Diamant zum Dessert“ und viele mehr.