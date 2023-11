Neben einem von drei Natürlich-Immun Paketen gibt es als Hauptpreis eine Übernachtung für zwei Personen in Ramsau am Dachstein im Frühling 2024 zu gewinnen. Beim Aufenthalt im 4-Sterne-Hotel Annelies in Ramsau am Dachstein genießen Sie die Berge vor der Haustür, die zu vielerlei Aktivitäten einladen: Von Frühling bis Herbst warten grüne Alpentäler, Bergseen und bewirtschaftete Almen darauf, erwandert zu werden. Im Winter bietet Ramsau am Dachstein romantische Winterwanderwege, bestens gespurte Langlaufloipen, perfekt präparierte Pisten und Rodelbahnen, auf denen man eine heitere Schlittenpartie erleben kann.