Die Navitimer 32 verzichtet auf den Rechenschieber zugunsten eines schlichteren Zifferblattdesigns, das auf den schlanken Durchmesser abgestimmt ist. Diese kleine Uhr besticht insbesondere durch ihre Perlmuttzifferblätter in pudrigem Rosa und Hellblau – eine Premiere für Breitling – in Zusammenspiel mit klassischem Weiß. Ihre Kraft stammt vom Breitling-Kaliber 77, einem hochpräzisen SuperQuartz™-Uhrwerk, das, wie alle Quarzwerke von Breitling, zusätzlich COSC-zertifiziert ist. Zudem ist sie bis zu 50 Meter (5 bar) wasserdicht – ein außergewöhnlicher Wert für eine Uhr dieser Größe.

Wie bei der größeren 36 kommen auch bei der 32 in allen Varianten „bessere Diamanten“ und in der Vollgoldvariante sowie der Lünette des zweifarbigen Modells „besseres Gold“ zum Einsatz. Als Teil der „mission to do better“ von Breitling sind diese „besseren Diamanten“ im Labor gezüchtet und zu akkreditierten Produzenten rückverfolgbar, die den SCS-007 Nachhaltigkeitsstandard für Diamanten erreicht haben. Das „bessere Gold“ stammt aus handwerklichen und kleinen Bergbaubetrieben, welche die Anforderungen der Swiss Better Gold Association an Sozialverantwortung und Umweltschutz erfüllen. Alle Navitimer-Varianten, die aus „besserem Gold“, „besseren Diamanten“ oder beidem bestehen, tragen das „Origins“-Label, das die Integrität der wertvollen Materialien kennzeichnet.

Gefeiert wurden die jüngsten Stars der Navitimer-Kollektion im Rahmen eines glamourösen Launch-Events in New York City, bei dem Oscar-Preisträgerin Charlize Theron und Primaballerina Misty Copeland im Rampenlicht standen. Höhepunkt des Abends war die Uraufführung des Kampagnenfilms „NAVITIMER – FOR THE JOURNEY“, in dem Charlize Theron über ihren persönlichen Weg von Südafrika nach Los Angeles und auf die internationale A-List berichtet. Der Film ist Teil einer Serie von Geschichten, welche die Markenbotschafter:innen von Breitling in ihren eigenen Worten erzählen.