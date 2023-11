WOMAN Elevate Launch-Event

Am 17. Oktober 2023 feierte WOMAN Elevate seine Geburtsstunde im Rahmen eines exklusiven Launch-Events in der Druckerei Donau Forum. Hochkarätige Gäst:innen konnten live die Produktion der ersten 100 Magazine erleben, sich austauschen und vernetzen.

Mit einer Live-Performance am Flügel begeisterte die amerikanische Aktivistin, Speakerin und Sängerin Katie Goodman. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit Nathalie Karré (Gründerin Accelor & Academy of Fulfilled Life), Kosima Kovar (CEO & Co-Founder Ada Growth, Forbes 30u30) und Eveline Steinberger (Founder & Executive Director The Blue Minds Company) im Diskussionspanel unterschiedliche Blickwinkel auf den Erfolg von Frauen analysiert und diskutiert – wie sie ihn definieren und wie sie ihn erreichen.

Durch den Abend führte die Kommunikationsexpertin Michaela Mojzis.

