Warum "Anna" wirklich der schönste Name der Welt ist

Anna. Ein Name so simpel, das man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht versteht, warum er seit Jahrzehnten die Ranglisten der beliebtesten Babynamen anführt. Seit 1984 wurde in Österreich ganzen 28.866 Mädchen der Name Anna gegeben. Aber was macht dieses Palindrom aus läppischen 2 verschiedenen Buchstaben so derart beliebt? Lasst es euch von einer Anna erklären.

Es ist nämlich so: Obwohl ich in der Schule mit 4 anderen Annas im Klassenraum saß, liebe ich meinen so gar nicht einzigartigen Namen. Und das ist tatsächlich eher selten. Denkt nur einmal daran, wie viele Menschen es gibt, die viel lieber einen anderen Vornamen als den von ihren Eltern ausgesuchten hätten? Einen Exotischeren, einen Kürzeren, einen Längeren, einen Ungewöhnlicheren, einen, der besser zum Nachnamen passt? Eben.

Warum Anna der schönste Name der Welt ist

Ich hingegen sage voller Selbstbewusstsein, dass alle Eltern, die ihren Kindern diesen Pseudo-Langweiler-Namen gaben, *alles* richtig gemacht haben.

Was ich damit sagen will? Anna ist universell und multikulturell. Russland, Schweden, Norwegen und Italien sind nur wenige der Länder, in denen der Name auch eine derartige Popularität erfährt. Der Name kann in jeder Sprache leicht und schön ausgesprochen werden, ist zeitlos, klingt nicht zu biblisch und bietet nur wenig Potential für Mobbing.

Anna altert zudem extrem gut. Eine Anna kann ein Unternehmen führen, noch im Kinderwagerl sitzen oder die süße Großmutter sein.

Überhaupt passt der Name Anna zu jedem Typ. Eine elegante Anna? Leicht vorstellbar. Die freche Anna, die immer einen Klassenbucheintrag bekam? Klingt plausibel. Die Musikerin Anna? Die Lehrerin Anna? Die Goldschmiedin Anna? Die Ärztin Anna? Die toughe Anwältin? Könnte Anna heißen.

Die Schönheit liegt in diesem Fall ganz sicher im Einfachen. Der Name Anna klingt weich, feminin - ohne dabei zu übertreiben. Nicht ohne Grund ist der Name schon seit guten 300 Jahren unfassbar beliebt. Auch (endlich) überzeugt? Wenn ihr mich fragt, werden die Annas auch in den nächsten 300 Jahren in der Überzahl bleiben. Wir sind gekommen, um zu bleiben ;-)

➠ Hier entlang geht es zu noch mehr Namen mit A!

Die Bedeutung vom Namen Anna

Anton - Nordpol - Nordpol - Anton kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie die Gnädige, die Liebreizende oder die Anmutige. Im christlichen Glauben ist "Anna" der Name der Mutter der Heiligen Maria und damit Großmutter Jesu Christi. Der Name wird allerdings auch mit dem keltischen Namen der Göttin Anu in Verbindung gebracht, die als "Mutter der irischen Götter" betrachtet wird.

Berühmte Trägerinnen des Namens sind die Ski-Sportlerinnen Anna Veith und Anna Gasser.