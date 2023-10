Bali. Kokosnüsse, türkisblaues Wasser, Açaí Bowls, Beach-Clubs und Yoga Retreats. Das ist das was ich mit der Insel immer verbunden habe - oder zumindest was mir mein Instagram Feed präsentiert hat. Stimmt das wirklich? Falls du eine Bali Reise planst oder vielleicht sogar deinen ersten eigenen Solo Trip - bleib dran. Bei uns erfährst du alles, was du über die Insel wissen musst.

Ich habe Bali für einen Monat als Backpackerin bereist und teile mit dir die Highlights meiner Reise. Dinge, die du unbedingt gesehen haben musst, aber auch was nicht so schön war. Die besten Hostels für deinen ersten Solo Trip und Tipps, falls du dich mal einsam fühlst. Das ist übrigens vollkommen normal!

Bali auf einen Blick: Faszinierende Daten und Fakten

Bali - die wohl bekannteste Insel in Indonesien. Um Bali herum liegen viele weitere wunderschöne Inseln. Nusa Lebongan, Nusa Penida, Lombok und die bekannten Gili Inseln. Bali ist nur rund 100 km groß, ideal also um sie als Backpacker:in zu erkunden. Grüne Reisfelder, türkisblaues Wasser und beeindruckende Wasserfälle.

Eine ganz besondere Kultur, auf den Straßen sind überall bunte Opfergaben zu finden. Im Gegensatz zu den meisten Menschen in Indonesien, die größtenteils dem Islam angehören, ist Bali ein Zentrum des Hinduismus. Die balinesische Kultur ist reich an traditionellen Tänzen, Kunst, Musik und religiösen Bräuchen.

(c) Martin Czwiertnia

Bali Facts:

Lage: zu Indonesien gehörende Insel im Indischen Ozean

Hauptstadt: Denpasar

Einwohnerzahl: 4,22 Millionen

Sprache: Bahasa-Indonesisch

Währung: Indonesische Rupiah

Flugzeit (von Österreich aus): 17-18 Stunden, kein Direktflug möglich

Wetter/Klima: tropisch warmes Durchschnittsklima

Religion: Hinduismus

Wann ist die beste Reisezeit für Bali?

Die ideale Reisezeit für Bali ist in der Trockenzeit von Mai bis Oktober. Während der Regenzeit von November bis März musst du leider mit Regenfällen rechnen. Ich habe Bali im September besucht und kann diese Reisezeit nur empfehlen!

Preps vor der Rundreise: Flug, Impfungen und Visum

Der Flug sollte so früh wie möglich gebucht werden. Mit 1.000 € musst du leider schon rechnen, vor Ort wird es dafür aber dann günstig.

Es werden unterschiedliche Impfungen empfohlen. Lasse dich am besten von deinem Hausarzt beraten oder sprich mit Freund:innen, die schon vor Ort waren. Die meisten empfehlen für einen längeren Bali Aufenthalt: Hepatitis A, Hepatitis B, Tollwut und Typhus.

Das Touristenvisum (für einen maximal 30-tätigen Aufenthalt) kannst du bei der Einreise am Flughafen kaufen (ca. 30€).

Hilfreiche Apps: Grab & Gojek Vorwarnung: Der Verkehr, insbesondere in Canggu und Kuta sind der absolute Horror. Verkehrsregeln? Die gibt es nicht. Ich habe mir über die App Grab immer ein Motorrad bestellt (immer einen Helm tragen!) und mich für umgerechnet 1-2 € überall hinfahren lassen. Über die Apps kannst auch ein Auto bestellen.

Sim-Karte. Damit du vor Ort Google Maps und Co. nutzen kannst, solltest du dir unbedingt vor deiner Reise eine Sim Karte besorgen. Am Flughafen sind diese nämlich wirklich überteuert. Eine E-Sim kannst du beispielsweise online kaufen und aktivieren - super easy!

Canggu: Party, Insta-Brunch-Spots und Beach Clubs

Der erste Spot meiner Bali Rundreise war Canggu. 4 Tage habe ich im The Farm Hostel verbracht. Wer gern socialist ist hier genau richtig. Für Solo Traveller definitiv einer der besten Orte um zu starten. Von Bier-Pong-Night bis Pub-Crawl, hier ist jeden Abend was los.

Am Tag kannst du am Pool entspannen, im Café lesen, arbeiten oder die Stadt erkunden. Ich habe mich dort sehr sicher gefühlt. Es gibt 24 Stunden Security, die Dorms sind sehr groß und generell ist das Hostel sauber und gepflegt. 10/10 recommend!!

What to do in Canggu:

Besuche die bekannten Beach Clubs: La Brisa, Finns Beach Club oder Potato Head Beach Club (hier habe ich tatsächlich einen der schönsten Sonnenuntergänge auf meiner Reise gesehen).

La Brisa, Finns Beach Club oder Potato Head Beach Club (hier habe ich tatsächlich einen der schönsten Sonnenuntergänge auf meiner Reise gesehen). Treat yourself. Spa Behandlungen sind Entspannung für Körper und Geist. Das Beste: Auf Bali sind Massagen und Spa Behandlungen super günstig. Top 3 in Canggu: Spring Spa Canggu, AMO Spa und Therapy Canggu.

sind Entspannung für Körper und Geist. Das Beste: Auf Bali sind Massagen und Spa Behandlungen super günstig. Top 3 in Canggu: Spring Spa Canggu, AMO Spa und Therapy Canggu. Party am Strand. Canggu ist perfekt um auszugehen. Beim Old Man’s kannst unter freiem Himmel dancen. Es gibt Live Musik und tolle DJ Sessions. Zur Afterparty geht's weiter zur Sand Bar.

Canggu ist perfekt um auszugehen. Beim Old Man’s kannst unter freiem Himmel dancen. Es gibt Live Musik und tolle DJ Sessions. Zur Afterparty geht's weiter zur Sand Bar. Brunch Heaven: So gut gegessen wie auf Bali habe ich lang nicht mehr. Insbesondere das Copenhagen Café, Crete Café und die Avocado Factory haben es mir angetan. Das Bali Bowl Game ist auch nicht zu übertreffen.

(c) Julia Knichel

Uluwatu: Surfers Pardise und Eat. Pray. Love

Von Canggu ging es nach Uluwatu, ganz südlich von Bali. Ich habe im Dream Surf Camp in Bali gewohnt, eines der schönsten Unterkünfte auf meiner ganzen Reise. Direkt am Strand mit Blick aufs Meer. Kleine Warnung: Wenn du das Surf Camp verlassen willst, musst du jedes Mal 197 Stufen hochsteigen, da es sich wirklich inmitten von Klippen befindet. Neben surfen kannst du dort auch Yoga Kurse besuchen.

What to do in Uluwatu

Besuche den berühmten "Eat. Pray. Love", Strand: Padang Padang Beach. Man erreicht den Strand über Treppenstufen, umgeben von Felsen und Klippen.

Padang Padang Beach. Man erreicht den Strand über Treppenstufen, umgeben von Felsen und Klippen. Tanze am Meer und unter den Sternen. Das Single Fin liegt hoch oben auf der Klippe am Strand von Uluwatu. Es ist nicht nur ein Restaurant, sondern verwandelt sich am Abend in eine Bar, wo auch regelmäßig Partys stattfinden. Abends zum Sonnenuntergang lohnt es sich bei Ulus Cliffhouse vorbeizuschauen.

Surfers Paradise. Die Wellen von Uluwatu gehören zu den besten der Welt und ziehen Surfer:innen aus aller Welt an. Vielleicht wird es Zeit für deine erste Surf Stunde?

Die Wellen von Uluwatu gehören zu den besten der Welt und ziehen Surfer:innen aus aller Welt an. Vielleicht wird es Zeit für deine erste Surf Stunde? Tempelanlagen, wie den Pura Luhur besuchen. Dieser liegt hoch oben auf den Klippen. Zudem kannst du lokale balinesische Kultur, wie traditionelle Tänze erleben oder an spirituellen Ritualen teilnehmen.

wie den Pura Luhur besuchen. Dieser liegt hoch oben auf den Klippen. Zudem kannst du lokale balinesische Kultur, wie traditionelle Tänze erleben oder an spirituellen Ritualen teilnehmen. Besuche den SUNDAZE Uluwatu Market. Hier gibt es Musik, Drinks und du kannst süße Mitbringsel bei lokalen Händler:innen shoppen.

(c) Julia Knichel

Ubud: Jungle, Reisfelder, atemberaubende Wasserfälle und Tempel

Ubud liegt im Herzen Balis, umgeben von beeindruckenden Reisfeldern, tropischen Wäldern und versteckten Wasserfällen. Ich habe Ubud geliebt und meinen Aufenthalt direkt um zwei Tage verlängert.Gewohnt habe ich im KUNA Bali, ein entspanntes, schönes und sehr gepflegtes Hostel. Jeden morgen um 7:00 kannst du dem gratis Yoga joinen. Außerdem gibt es jeden Tag eine 15-Minuten Massage for free. Hier kommt man wirklich zur Ruhe.

What to do in Ubud

Kunstgalerien besuchen, balinesische Malerei, Skulpturen, Batik und andere handgefertigte Kunstwerke bewundern.

balinesische Malerei, Skulpturen, Batik und andere handgefertigte Kunstwerke bewundern. Ubud ist ein Paradies für Yogis. Bekannte Yoga Retreats wie die Yoga Barn bieten intensive Yoga-Kurse, Meditation und Wellnessaktivitäten an. Diese Retreats bieten die Möglichkeit, Körper und Geist inmitten der Natur von Bali zu entspannen.

Bekannte Yoga Retreats wie die Yoga Barn bieten intensive Yoga-Kurse, Meditation und Wellnessaktivitäten an. Diese Retreats bieten die Möglichkeit, Körper und Geist inmitten der Natur von Bali zu entspannen. Wasserfälle. Umgeben von grünen Wäldern findest du spektakuläre Wasserfälle, darunter der Tegenungan Wasserfall, Gitgit Wasserfall und Sekumpul Wasserfall. Diese Naturschönheiten bieten nicht nur atemberaubende Aussichten, sondern auch die Möglichkeit sich abzukühlen.



Umgeben von grünen Wäldern findest du spektakuläre Wasserfälle, darunter der Tegenungan Wasserfall, Gitgit Wasserfall und Sekumpul Wasserfall. Diese Naturschönheiten bieten nicht nur atemberaubende Aussichten, sondern auch die Möglichkeit sich abzukühlen. Monkey Forest. Die meisten Tourist:innen wollen sich den Besuch im berühmten Monkey Forest nicht entgehen lassen. Dort kannst du versteckte Tempel, moosbewachsenen Bäume und 700 freilebende Affen aus nächster Nähe beobachten. Die Affen im Wald sind Besucher:innen gewöhnt und scheuen sich nicht davor mit dir in Kontakt zu treten. Was in erster Linie heißt: Pass auf deine Sachen auf! Solltest du gebissen werden, suche sofort einen Arzt auf.

Die meisten Tourist:innen wollen sich den Besuch im berühmten Monkey Forest nicht entgehen lassen. Dort kannst du versteckte Tempel, moosbewachsenen Bäume und 700 freilebende Affen aus nächster Nähe beobachten. Die Affen im Wald sind Besucher:innen gewöhnt und scheuen sich nicht davor mit dir in Kontakt zu treten. Was in erster Linie heißt: Pass auf deine Sachen auf! Solltest du gebissen werden, suche sofort einen Arzt auf. Bade in natürlichen Pools mit Dschungelblick.

Nusa Penida: Kelingking Beach und Diamond Beach

Das blaue Paradies Nusa Penida liegt südöstlich von Bali und ist Teil der drei Nusa Inseln, neben den beiden kleineren Inseln Nusa Lembongan und Nusa Ceningan. Nusa Penida ist bekannt für spektakuläre Klippen, unberührte Strände, kristallklares Wasser und Tourist:innen, die an den zwei bekanntesten Spots der Insel ein Foto machen wollen. Kelingking Beach und Diamond Beach. Der Strand, der durch eine steile Klippe geschützt ist, bietet feinen weißen Sand und kristallklares Wasser. Der Weg hinunter zum Strand ist aber steil und anspruchsvoll.

Die drei Gili Inseln

Paradies inmitten des Indischen Ozeans: Gili Trawangan, Gili Meno und Gili Air. Gili bedeutet auf Sasak, der lokalen Sprache von Lombok, "kleine Insel". Um die Inseln zu erkunden, leihst du dir am besten ein Fahrrad aus, Autos und Motorräder gibt es hier nämlich nicht. Auch wenn sie alle von türkisblauem Wasser umgeben sind, so sind sie doch sehr unterschiedlich:

Party auf Gili Trawangan

Gili T ist ist die größte der drei Gili Inseln. Wenn du mit dem Speed Boot ankommst, werden dir schon die laute Musik und die Menschenmassen am Hafen auffallen. Wenn du Lust auf Party hast, bist du hier genau richtig. Es gibt viele Bars, Restaurants und Party in der Tequila Sunirse Bar.

Schnorcheln auf Gili Meno

Gili Meno ist die ruhigste und romantischste der Gili-Inseln, ideal für Paare oder eine Honey-Moon-Reise. Hier findest du unberührte Strände und tolle Möglichkeiten um zu schnorcheln. Die bekannteste Unterwasser-Statue trägt den Namen "The Nest". Es sind 48 lebensgroße Statuen, die in einem Kreis stehen.

Yoga Retreat auf Gili Air

Gili Air, eine gemütliche und entspannte Insel. Sie bietet eine harmonische Mischung aus ruhigen Stränden, entspannten Cafés und authentischer Inselatmosphäre. Ich habe dort für 5 Tage das Flower and Fire Yoga Retreat besucht. Absolute Empfehlung und Highlight meiner Reise!

Von Anfänger:innen bis hin zu erfahrenen Yogis. Im Baumhaus finden die wirklich besonderen Yoga Stunden, aber auch Workshops für Atemtechniken oder innere Ruhe statt. Highlight: Das zugehörige Wholefoods Café. Dort kannst du dir deine eigene Smoothie Bowls zusammenstellen oder dich durch die komplett vegetarische Speisekarte testen.

(c) Julia Knichel

Bali Reality Check

Chaotischer Mix aus Tradition, Moderne und Massentourismus

Eins darfst du nicht vergessen: Die Insel lebt vom Tourismus und das spürt man. Bali ist nicht nur das Inselparadies, wie es uns auf Instagram und Tik Tok präsentiert wird. Insbesondere das Verkehrschaos, Müll auf den Straßen und die überfüllten Touristenattraktionen haben meine Idealvorstellung der Insel getrübt.

Straßenhunde

Über 600.000 Straßenrunde, rennen quer über die Straße, nicht selten kommt es vor, dass sie einfach überfahren werden.

Armut

Für viele Balinesen, insbesondere diejenigen in ländlichen Gegenden oder abgelegenen Dörfern, ist der Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und grundlegenden Infrastruktureinrichtungen begrenzt. Die Armut zeigt sich in unzureichender Ernährung, schlechten Wohnbedingungen und mangelndem Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Bali Belly

Fast niemand bleibt davon verschont. Die Ursachen für Bali Belly sind vielfältig und reichen von verdorbenem Essen bis hin zu bakteriellen Infektionen oder Viren. Besonders das Trinkwasser vor Ort und ungewohnte Gewürze können Auslöser für diese unangenehme Erkrankung sein.

Symptome können sein: Übelkeit, Durchfall, Bauchkrämpfe bis hin zu Fieber und Erbrechen. Hab am besten immer Desinfektionsmittel dabei und achte beim Zähneputzen darauf Trinkwasser zu verwenden.

Freiheit spüren: Das Abenteuer Solo Travel

Beim allein Reisen kannst DU jeden Tag aufs neue für dich entscheiden, was du erleben möchtest. Keine Kompromisse, keine Diskussionen. Wenn du einen Tag nur faul am Meer liegen und dein Buch lesen möchtest, kannst du das tun ohne dich dabei schlecht zu fühlen.

Reise Routen und Hotels können spontan geändert oder verworfen werden. Drei Tage hintereinander das gleiche essen? Auch das geht. Du hast die Freiheit jeden Tag aufs neue in dich hineinzuhören und deinem Bauchgefühl zu folgen.

Lerne Menschen kennen, die du nicht kennenlernen würdest, wenn du dein Land nicht verlassen würdest. Teste deine Unabhängigkeit. Probiere eine neue Version von dir selbst aus, die du schon immer sein wolltest, aber Angst hattest, dafür verurteilt zu werden. Niemand dort kennt dich. Nimm die Überwältigung, die diese Reise und das Leben zu bieten hat, an.

» I travel to learn, about the world, about others and myself. «

Dinge, die mir niemand gesagt. Solo Travel ist manchmal ziemlich einsam

Everyone is your friend. No one is your friend. Diese Worte haben stark mit mir resoniert. Mir ist es teilweise sehr schwer gefallen jeden Tag aufs neue die gleichen, doch irgendwann oberflächlichen Konversationen zu führen. Du lernst jeden Tag neue Menschen kennen, am Ende des Tages bist du aber doch allein unterwegs.

Ich habe auf dieser Reise gemerkt, dass mir in vielen Situationen doch eine Bezugsperson gefehlt hat. Ich brauche tiefe Verbindungen und echte Beziehungen zu Menschen. Menschen, denen ich vertrauen kann, Menschen, bei denen ich ich selbst sein kann. Und das sind wenige.

Beim Reisen wirst du Menschen kennenlernen, die du gern hast. Schwierig wird es jedoch, wenn man sich verabschieden muss, jede:r hat eine andere Reiseroute. Das Kennenlernen, vertraut werden, verabschieden und wieder allein sein, ist mir sehr schwergefallen. Genauso gut kann es sein, dass du eine Zeit lang niemanden triffst, mit dem du auf einer Wellenlänge bist.

Tipps, wenn du dich mal allein fühlst

Face-Time-Calls mit der Family oder einer guten Freundin. Es tut gut eine vertraute Stimme zu hören. Du bist nicht allein, deine Herzensmenschen sind immer bei dir und nur einen Anruf entfernt.

oder einer guten Freundin. Es tut gut eine vertraute Stimme zu hören. Du bist nicht allein, deine Herzensmenschen sind immer bei dir und nur einen Anruf entfernt. Dinner-Dates alone können manchmal etwas komisch sein. Höre einen Podcast, nimm dir ein Buch mit oder für ganz Mutige: Sprich jemanden an der auch allein ist, oder eine Gruppe, ob du dich dazu setzen kannst.

oder für ganz Mutige: Sprich jemanden an der auch allein ist, oder eine Gruppe, ob du dich dazu setzen kannst. Journaling. Schreiben ist die beste Therapie. Jedenfalls für mich. Die vielen Eindrücke deiner Reise können überwältigend sein. Schreiben hilft dir dabei, deine Gedanken zu sortieren und Klarheit zu gewinnen.

Schreiben ist die beste Therapie. Jedenfalls für mich. Die vielen Eindrücke deiner Reise können überwältigend sein. Schreiben hilft dir dabei, deine Gedanken zu sortieren und Klarheit zu gewinnen. Besuche ein Spa. Hier braucht es kein socialisen und du kannst dich mal so richtig entspannen. Eine einstündige Ganzkörpermassage gibt es bereits für umgerechnet ca. 7 Euro.

Hier braucht es kein socialisen und du kannst dich mal so richtig entspannen. Eine einstündige Ganzkörpermassage gibt es bereits für umgerechnet ca. 7 Euro. Buche dir einen Ausflug, einen Kochkurs, oder einen Schnorcheltrip. Zu wissen, das am nächsten Tag etwas Programm ansteht, lässt dich vielleicht weniger einsam fühlen. Dort lernst du dann auch wieder neue Leute kennen.

» Mach dich außerdem mit dem Urlaubsland vertraut, buche zumindest die erste Unterkunft schon von zuhause aus und überlege dir ein Programm für die ersten Tage. «

Fazit: Hat sich die Bali Reise gelohnt?

Ja! Ich werde diese Reise auf jeden Fall nie vergessen. Glücksmomente, Chaos, unvergessliche Sonnenuntergänge, gutes Essen, herzenswarme Menschen, tiefrote Sonnenuntergänge, atemberaubende Natur und beeindruckende Unterwasserwelten.

Das muss man unbedingt gemacht haben

Lass dich auf das Leben vor Ort ein. Klar, ein paar coole Insta-Spots sollten auch mal besucht werden, aber probiere unbedingt das Essen in den lokalen Warungs. Dort findest du traditionell indonesisches Essen. Gerichte wie Mie Goreng (gebratene Nudeln), Nasi Goreng (gebratener Reis) oder Ajam (Hühnchen) bekommst du bereits ab 1,50 €.

Buche einen Schnorchelausflug, mache einen Tauchschein oder nimm dir deine Taucherbrille und entdecke allein die bunte Unterwasserwelt. Noch nie habe ich so bunte Fische und riesige Meeresschildkröten direkt neben mir gesehen.

Besuche ein Yoga Retreat. Hier kannst du zur Ruhe kommen, zu dir finden, neue Yoga Praktiken erlernen und bist mit Menschen zusammen, die ähnliche Interessen haben wie du.

Wasserfälle. Die Wasserfälle auf Bali haben mich wirklich beeindruckt. Umgeben von grünen Wäldern, mittem im Jungel und unter freiem Himmel abkühlen.

Das kannst du auslassen, das war nicht so schön

Kuta! Und generell alles was sich in der nähe des Flughafens befindet. Hier ist es nur touristisch, laut und dreckig. Endlose Menschenmassen, Chaos und überbelegte Strände - hier habe ich mich sehr unwohl gefühlt.

Die Straßen von Kuta sind geprägt von Verkehrsstaus, lauten Bars, Clubs und unzähligen Straßenhändler:innen. Dieses laute und hektische Umfeld hat mit Erholung und traditioneller balinesischer Kultur nicht mehr viel zu tun.