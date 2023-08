Luftige Röcke, Kleider oder kurze Hosen wirken für nicht wenige Frauen nur auf den ersten Blick angenehm. Warme Temperaturen und aneinander reibende Oberschenkel sind nämlich eine ziemlich ungünstige Kombination. Wenn die Oberschenkel etwas kräftiger sind oder einfach dank der Statur zusammenstehen, kommt dies besonders oft vor, da die Haut durch den Schweiß allmählich aufweicht und die Salzkristalle des Schweißes die Reibungen noch verschlimmern.

Diese wunden Oberschenkelinnenseiten schmerzen ungemein. Bisher sind wir den scheuernden Schenkeln deshalb mit Puder sowie Deo entgegen gerückt oder haben gleich auf nackte Beine verzichtet. Wirklich keine zufriedenstellende Lösung! Eine Firma aus den USA schafft jetzt aber Abhilfe. Sie haben eine Art Strumpfband entwickelt, dass man sich zur Scheuer-Prävention auf die Oberschenkel streift: Bandelettes heißt das Teil und ist ganz schön praktisch ... und alles andere als unsexy!

Wir haben uns gleich zwei Paar der Spitzenmodelle geholt. Für die Bestellung sollte man sich etwas Zeit nehmen, denn die richtige Größe zu finden ist das A und O! Dafür wird einfach die dickste Stelle des Oberschenkels gemessen - und wie das genau funktioniert, wird auf der Bandelettes-Seite ausführlich erklärt.

Bandelettes helfen gegen wunde Oberschenkel

Die Bänder zieht man dann wie ein Strumpfband an und richtet sie so aus, dass sie bequem sitzen. Profi-Tipp: Hinten können sie ruhig weiter unten sitzen als vorne, denn sonst werden sie von der Rundung des Pos immer wieder eingerollt. Ebenfalls ein Profi-Tipp aus der Kategorie "too much information" bezieht sich auf den Klogang: Ob man die Bandelettes anlässt oder nicht, ist Gewöhnungssache, aber klar ist, dass es sich anfangs sehr komisch anfühlt mit den Bändern am Häusl zu hocken - auch bei unserem Test.

Julia Abasova und Rena Abramoff liefern die Bandelettes weltweit aus. Sie kosten rund 20 Euro und können in verschiedenen Farben und Größen mit Klick auf die Bilder direkt bestellt werden! In diesem Fall gilt: Die lobenden Reviews auf Amazon lügen tatsächlich nicht!

Wichtig: Hier gibt es die Bandelettes von Julia und Rena zu kaufen!

Gibt es einen Unterschied zwischen originalen Bandelettes und anderen Marken?

Jein. Rein theoretisch müssen es nicht unbedingt die originalen Bandelettes sein! So lang eine Art Band dafür sorgt, dass die Beine nicht aneinander reiben, sollten eure Oberschenkel hoffentlich nicht mehr wund sein - egal bei welcher Marke oder DIY-Aktion. Dennoch ist es immer wichtig, auf Qualität zu setzen - in diesem Fall das Original. Es gibt Unisex-Varianten, schöne Spitze, tolle Farben und weiche Materialien. Was will man mehr?

Fazit des Erfahrungsberichtes: Halten die Bandelettes ihr Versprechen?

Ohne Übertreibung: Bandelettes sind das beste Mittel gegen reibende Oberschenkel, das derzeit auf dem Markt zu finden ist - und wir haben schon viele Life-Hacks ausprobiert! Die Oberschenkelbänder haben wir zehn Tage lang bei rund 35 Grad Außentemperatur zu jedem Outfit getragen. Der Schweiß ist geronnen und nichts hat sich bewegt, ist weggerutscht oder war unangenehm auf der Haut.

Wir haben nur wenige Sommerkleider, weil wir bis jetzt nie das perfekte Mittel für die reibenden Oberschenkel gefunden hatten, aber ab jetzt tragen wir im Sommer und an warmen Frühlingstagen nichts anderes mehr. Unsere Erfahrung zeigt: Absoluter Kauftipp!