Augenringe werden fälschlicherweise als Zeichen von Müdigkeit wahrgenommen. Denn wer sie hat, weiß, dass sie eigentlich recht wenig mit genügend Schlaf zu tun haben. Augenringe und tiefe Tränenrinnen sind vorrangig eine genetische Sache. Für alle, die sie loswerden wollen, haben wir einige Tricks zum Thema Concealer gesammelt. Zum Beispiel, wie man mit zwei unterschiedlichen Farben Augenringe gekonnt wegschminkt. Um überhaupt einmal loszulegen, stellt sich bloß noch eine Frage: Welcher Concealer ist der beste für dunkle Augenringe? Wir haben uns durch die ganze Palette getestet und die 5 Besten für euch ausfindig gemacht. Dabei sticht ein Produkt aus der Drogerie besonders heraus und landet auf dem ersten Platz.

1. Catrice – "One Drop Coverage" Concealer

Unter den Drogerieprodukten hat der "One Drop Coverage" Concealer von Catrice überzeugt. Für 3 Euro bekommt man ein hochwertiges Produkt, das seinen Job 1A erledigt. Der Concealer deckt perfekt ab und hält den ganzen Tag. Er ist hochpigmentiert und wasserfest, was die Haltbarkeit deutlich verlängert. Silikone sorgen für eine glatte Optik. Für diesen Preis kann man sich locker mehrere Farbnuancen zulegen und dunklere Stellen besonders effektiv ausgleichen. Daumen hoch!

2. IT Cosmetics – "Bye Bye Under Eye" Concealer

Der "Bye Bye Under Eye" Concealer von IT Cosmetics deckt dunkle Augenringe perfekt ab. Die Konsistenz ist einzigartig: eine dickere Paste, die mit hochwertigen Pigmenten jeden Augenschatten den Kampf ansagt. Der Concealer lässt sich am besten mit den Fingern auftragen. Durch die Wärme der Hände lässt sich das Produkt sehr gut verteilen. Die Augenpartie glänzt zwar nach dem Auftragen, durch transparentes Puder lässt sich der Concealer aber problemlos fixieren. Mit 25 Euro gehört er zu den High End Produkten, dafür hat man aber auch ein bomben Endergebnis!

3. NARS – "Soft Matte Complete" Concealer

Der Concealer von NARS verfügt über eine komplett andere Konsistenz und ist in der Handhabung dementsprechend einfach. Ein fester, pudrig leichter Concealer, der mit den Fingern in Sekundenschnelle aufgetragen werden kann. Wer etwas mehr Deckkraft braucht, sollte einfach eine zweite Schicht auftragen. Man kommt sogar ohne Fixierpuder aus – perfekt für unterwegs! Pluspunkt: Der Concealer deckt wunderbar Rötungen und Pickel ab, ist also vielseitig einsetzbar. Für ca. 30 Euro im Handel erhältlich.

4. Maybelline – "Instant Anti-Age" Concealer "Der Löscher"

Der Liebling in der Redaktion: "der Löscher" von Maybelline. Ein Drogerieprodukt, das uns absolut überzeugt hat. Durch das Schwämmchen besonders leicht aufzutragen und supereinfach in der Handhabung, hat es dieser Concealer in unsere Top 5 geschafft. Die Deckkraft ist allerdings mittelmäßig. Wer also mit Mini-Augenringen gesegnet ist, ist mit diesem Produkt ganz gut bestellt. Transparentes Puder ist bei diesem Concealer auch nicht notwendig. Eignet sich also auch für die Handtasche! Der Concealer von Maybelline ist für 10 Euro zu haben.

5. M.A.C – "Pro Longwear" Concealer

Der Concealer von M.A.C hat eine gelige Textur und ist deshalb superleicht aufzutragen. Er überzeugt mit hoher Abdeckkraft und extrem langer Haltbarkeit. Aber auch hier sollte man unbedingt transparentes Puder unmittelbar nach dem Auftragen verwenden, da der Concealer sonst in die Fältchen verläuft. Kleiner Tipp: Sucht euch eine Farbe mit minimalen Rosastich aus. Für bläuliche Augenringe perfekt, um die Farbe auszugleichen. Für 23 Euro ist der M.A.C Concealer bereits zu haben.