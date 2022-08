Die Beziehung ist längst vorbei, du schaffst es aber trotzdem nicht, emotional von deinem:r Ex-Partner:in loszukommen? Wie lässt sich ein gebrochenes Herz wieder zusammenflicken, wenn man nur daran denken kann, wie sehr der:die Ex-Freund:in einen verletzt hat und warum er einfach gegangen ist?

Einer der schmerzhaftesten Aspekte einer Trennung ist die Angst, dass man selbst etwas getan haben könnte, was das Gegenüber zur Trennung getrieben hat. Verzweifle nicht!

Es gibt Wege heraus aus deinem Schmerz. Du muss nicht ewig mit Liebeskummer leben. Auch wenn es abgedroschen klingt: Auf dich wartet eine noch größere Liebe – am Ende dieser Selbstheilungs-Reise.

6 Schritte, wie du aufhörst an den Ex zu denken, dein Herz heilst und neue Liebe findest

1. Entferne die Wurzel deines Schmerzes

Der erste Schritt hin zur Besserung besteht daraus zu verstehen, dass dein jetziges Verhalten alles nur noch schlimmer macht. Folgst du ihm:ihr noch immer auf Social Media oder fährst sogar an seiner Wohnung vorbei, um zu sehen, was er so treibt? Rufst du ihn an oder schreibst er dir regelmäßig, obwohl er nicht mehr mit dir zusammen sein will? Wenn du über die Liebe noch nicht hinweg bist, bringt es nichts, den Kontakt so aufrecht zu halten. Ganz im Gegenteil: Ein solches Verhalten reißt die Wunden immer wieder von neuem auf.

Brich den Kontakt ab, blockiere ihn auf Social Media und unterdrücke den Drang, dich bei ihm zu melden. Ändere seinen Namen in deinen Kontakten zu "Heb nicht ab!". Setze klare Grenzen. Das klingt alles hart und übertrieben. Aber es ist der einzige Weg, um eine Ex-Beziehung zu überwinden. Glaub uns einfach. Und deinen Freund:innen, die dir das Ganze vermutlich auch schon monatelang predigen.

2. Finde heraus, warum du noch immer so an ihm hängst

Es ist ein Mythos, dass es da draußen nur den Einen für dich gibt. Auch wenn es ein zutiefst romantischer Gedanke ist. Dass du noch immer so an ihm hängst, hat nicht nur mit ihm:ihr als Person zu tun. Es ist viel eher dieses Sehnen nach der großen Liebe. Und du bist nach wie vor überzeugt, dass du diese Gefühle nur mit dieser einen Person teilen kannst. Du willst den Beweis, dass du liebenswürdig bist. Von ihm:ihr. Wenn er:sie dich nur zurücknehmen würde, würdest du wissen, dass du *doch* gut genug bist. Kommt dir bekannt vor? Heile deine gebrochenes Herz, indem du den Fokus weg von ihm nimmst. Konzentriere dich auf die Wunden deiner Kindheit, deiner Jugend. Genau dort liegt nämlich die wahre Antwort begraben.

3. Verstehe, dass du nichts falsch gemacht hast

Du kannst ihn:sie einfach nicht vergessen? Wahrscheinlich auch, weil du dich noch immer fragst, was du falsch gemacht hast. Hast du ihm:ihr nicht das geben können, was er:sie wollte? Hast du etwas Falsches gesagt? Ist seine:ihr neue:r schöner als du? Intelligenter? Diese Gedanken sind absoluter Bullshit (excuse our language.). Dein Seelenverwandter wird dich immer lieben - egal, ob es ab und zu Konflikte gibt oder nicht. Und die gibt es in *jeder* Beziehung.

Akzeptiere dich selbst. Liebe dich selbst. Auch deine vermeintlichen Makel.

4. Lass ihn gehen

Der Gedanke, dass er:sie seine:ihre Meinung ändern könnte und zu dir zurückkommt, ist absolut toxisch. Töte den Gedanken. Das klingt jetzt wieder sehr hart, aber es ist der einzige Weg, um dein Liebestrauma endlich zu heilen. Hoffnung bringt dich in diesem Fall einfach nicht weiter. Spüre den Schmerz, trauere um deine Beziehung – fühle all die Gefühle. Die Traurigkeit, den Schmerz, die Wut und ruhig auch die Schuld. Jede Emotion ist vorübergehend. Irgendwann kommen sie wieder, die positiven und optimistischen Gefühle. Wenn sie da sind, bist du bereit, weiterzumachen.

5. Finde heraus, wie du eine noch bessere Beziehung führen kannst

Die Beziehung mit deinem:r Ex hat einfach nicht funktioniert? Vielleicht. Aber du kannst SO VIEL von ihr mitnehmen. Jetzt weißt du, was du nicht mehr willst, wie bessere Kommunikation funktionieren könnte und wie für dich eine bessere, erfülltere Beziehung aussehen könnte. Dieser Mensch hat dich dazu aufgefordert, eine noch bessere Version deiner Selbst zu werden. Schreibe auf, was du in dieser Partnerschaft über dich und intime Beziehungen gelernt hast.

6. Was willst du *wirklich*?

Hast du ihn:sie gehen lassen und bist vielleicht sogar dankbar für das, was du von ihm lernen konntest? Dann bist du bereit, deine perfekte Seelenverwandtschaftsbeziehung zu visualisieren. Stelle dir deine perfekte Partnerschaft vor. Wie fühlst du dich mit dem neuen Partner? Wie tragt ihr eure Konflikte aus? Anstatt dich in einen Halbfremden bei einem Date zu verlieben, male dir vorher aus, wie für dich die perfekte Beziehung aussieht und schaue dann, ob dieser Mann wirklich deine Bedürfnisse befriedigen könnte. Vertraue darauf, dass du wieder lieben kannst – und Liebe findest.

Fazit: So wirst du die Gedanken an den Ex los

Ja. Ein gebrochenes Herz tut unfassbar weh. Ja. Liebeskummer ist scheiße. Ja. Du hinterfragst vielleicht gerade dein ganzes Leben. Ja. Es ist völlig OK, dass deine Tage gerade entweder ganz gut oder fast nicht schaffbar sind. Leugne deinen Schmerz nicht. Deine Gefühle sind völlig angemessen. Wenn du erst einmal erkennst, dass dein:e Ex nicht die Quelle deiner Liebenswürdigkeit ist, bist du bereit für die alles erfüllende Liebe. Glaub uns.