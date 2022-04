Trennung: Die häufigsten Gründe

Laut einer Studie von Parship wird in Österreich jede 3. Beziehung einvernehmlich beendet. Falls nicht, gehen Trennungen häufiger von Frauen aus. Diese leiden auch seltener, dafür etwa doppelt so lang an Liebeskummer (7-12 Monate) als Männer. Das könnte daran liegen, dass Personen, die schlussendlich die Trennung initiieren, das nicht leichtfertig tun, sondern sehr lange abwägen und überlegen und schließlich merken, den Großteil ihres Herzschmerzes schon während der Beziehung überwunden zu haben.

Die Gründe für eine Trennung können recht unterschiedlich sein. Im August 2019 wurde in Deutschland eine Studie von Parship durchgeführt, bei der über 4000 Menschen ab 18 Jahren befragt wurden. Ein Viertel oder mehr der Befragten gab an, in der Beziehung unglücklich gewesen zu sein, keine Gefühle mehr für die oder den Partner:in gehabt zu haben oder sich auseinandergelebt zu haben. 20% gaben Fremdgehen als Grund an.

Im Zuge einer neuen Studie (April 2022) wurden 364 Singles in Österreich befragt. Insgesamt gaben 26% an, ihr Beziehungs-Aus habe stattgefunden, weil sie sich auseinandergelebt haben. Zu viel Streit, unterschiedliche Nähe-Bedürfnisse und kaum Sex wurden ebenfalls häufig genannt. Nur 12% gaben Fremdgehen als Grund an.

Menschen unter 30 trennen sich laut Studienergebnissen am ehesten, weil die Liebe bzw. das Verliebtheitsgefühl verschwunden ist oder sie zu wenig Zeit für die Beziehung hatten. Der Freundeskreis bzw. die Familie des jeweils anderen ist, im Vergleich zu höheren Altersgruppen, ebenfalls ein häufiger Grund fürs Beziehungs-Aus.

Vor allem bei der Ü60-Generation verlagern sich diese Gründe stark: Ein Drittel der befragten Personen gab an, sich auseinandergelebt zu haben. Manche berichteten auch davon, kaum noch Sex zu haben oder von finanziellen Unstimmigkeiten. "Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich die Prioritäten in einer Partnerschaft mit dem Alter verlagern. Je nach aktueller Lebensphase werden Situationen und Bedürfnisse anders bewertet, die letztendlich zu einer Trennung führen können", meint Psychologin Caroline Erb.

Trennung trotz Liebe

In manchen Fällen kann es, obwohl man sich liebt, die richtige Entscheidung sein, eine Beziehung zu beenden. Mögliche Gründe dafür sind zum Beispiel unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man das eigene Leben gestalten möchte. Will ein Part Kinder, während der andere lieber kinderlos bleiben möchte? Wird man sich über den gemeinsamen Wohnort (zum Beispiel Stadt, Land oder sogar Ausland) einfach nicht einig?

Wenn nichts "vorgefallen" ist, was ein Beziehungs-Aus unabdingbar macht, kann es besonders schwierig werden, einen Schlussstrich zu ziehen. Schließlich liebt man die Person und man will sich eigentlich nicht von ihr trennen, auch wenn es rational gesehen die Entscheidung ist, die man treffen möchte. Wir haben Tipps für dich, wie du mit einer Trennung trotz Liebe fertig wirst.

(c) Elke Mayr

Trennung mit Kindern

Wie sagt man einem Kind, dass seine Eltern sich trennen? Was sollte man bei einer Trennung mit Kindern als Elternteil unbedingt beachten? Welche Dinge sollten vermieden werden – vor allem vor den Kindern?

Beziehung retten

Beziehungskrise? Fragst du dich, ob ihr eine gemeinsame Zukunft habt? Je mehr dieser 9 Anzeichen zutreffen, desto höher ist euer Beziehungspotential.

1 Gemeinsame Ziele. Du freust dich jetzt schon darauf, eine Familie zu gründen? Ihm sind Kinder nicht so wichtig. Und schon entstehen die ersten Diskussionen. Wichtig für eine Beziehung sind nämlich ähnliche Vorstellungen davon, wie eure Zukunft aussieht. Stimmen eure Lebensentwürfe was Kinder, Arbeit, Wohnen und Lebensstil angeht, dann könnt ihr auch gemeinsam an einem Plan arbeiten!

2 Respekt. Hast du das Gefühl, ihr habt durch eure ständigen Streitereien den Respekt voreinander verloren? Achtung und Respekt ist die Grundbasis für eine Beziehung. Dabei geht es darum, dass ihr behutsam miteinander umgeht und auch gegenüber Dritten nie schlecht voneinander redet, sondern immer zueinander steht.

3 Eifersucht & Angst. Eure Beziehung sollte niemals von ständigem Misstrauen getrieben sein. Hab keine Angst davor, deine Schwächen oder deine eigene Meinung offen zu zeigen und diese auch zu vertreten. Übertriebene Eifersucht, Machtkontrolle oder Misstrauen wird eine Beziehung sehr schnell zerstören.

4 Kommunikation. Das A und O einer gesunden Beziehung? Ihr redet miteinander! Ihr schafft es, über eure Bedürfnisse zu sprechen und könnt auch schwierige Gespräche miteinander führen? Nach einem Streit redet ihr darüber und seid beide darum bemüht, eine gemeinsame Lösung zu finden? Wenn ihr es schafft, eure Konflikte in einem offenem Gespräch zu klären seid ihr auf einem sehr guten Weg!

5 Gemeinsamkeiten. Ihr interessiert euch für die gleichen Dinge und verbringt gerne Zeit miteinander? Das ist sehr gut, denn zu wenig Gemeinsamkeiten führen letztendlich fast immer zu einer Beziehungskrise. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ihr alles immer nur gemeinsam machen müsst. Du bist trotzdem noch eine eigenständige Person, die Hobbies haben kann, die dein:e Partner:in nicht teilt, eigene Freund:innen treffen kann und Dinge alleine machen darf (und auch soll). Auch ein gesundes Maß an Eigenständigkeit und Unabhängigkeit ist für eine gesunde Beziehung wichtig.

6 Interesse zeigen. Es interessiert dich, was sie/ihn im Leben bewegt, wofür ihr/sein Herz schlägt und was sie/er gerne macht. Du hörst ihr/ihm deswegen auch gerne zu und kennst ihre/seine Bedürfnisse. Das bedeutet, ihr wisst auch, wie ihr die/den Andere:n aufbauen, bestärken oder trösten könnt. Nicht das Interesse an ihr/ihm als Partner:in, sondern das Interesse als Person sollte im Vordergrund stehen.

7 Verzeihen können. In jeder Beziehung gibt es Streit. Wichtig ist jedoch, dass ihr die Streitereien innerhalb der Beziehung gemeinsam lösen könnt und auch das "Unlösbare" akzeptiert. Ihr seid verschieden und in gewissen Punkten werdet ihr euch vielleicht nie ganz einig sein. Solange das nichts Schwerwiegendes ist, was euch dauerhaft belastet, ist das vollkommen okay. Längst vergangene Probleme sollten nicht immer wieder hervorgekramt, sondern verziehen werden!

8 Körperlichkeit & Nähe. Ihr liebt es, euch zu berühren, euch anzusehen und genießt die Nähe zueinander. Dazu gehören auch liebevolle Berührungen im Alltag. Auch nach Monaten oder Jahren fühlt ihr euch zueinander hingezogen und habt gerne Sex miteinander.

9 Loyalität. Ebenso wie Respekt sind auch Loyalität und Vertrauen eine wichtige Basis für eine gute Beziehung. Ihr seid ehrlich und offen zueinander, haltet nichts voreinander geheim und steht zueinander.

Macht eine Paartherapie Sinn?

Um dir gleich mal vorweg jegliche Illusion zu rauben: Die Hollywood-Vorstellung vom perfekten Happy End gibt's nicht. Eine funktionierende Beziehung ist harte Arbeit und man wird früher oder später einmal vor Problemen stehen. Punkt. Natürlich macht es Sinn, eine Beziehung zu hinterfragen, wenn es unzählige scheinbar schier unlösbare Herausforderungen gibt. Geben wir alle zu schnell auf, wenn Probleme in der Beziehung auftauchen? Wann eine Paartherapie Sinn ergibt.

Wie baut man Vertrauen wieder auf?

Hat das Vertrauen in der Beziehung einen Knacks bekommen, zum Beispiel durch Fremdgehen oder einen anderen Vertrauensbruch, kann es mühsam sein, dieses wieder herzustellen. Wichtig ist, sich ausreichend Zeit zu nehmen und gemeinsam über die Probleme zu sprechen, die überhaupt zu dem Vertrauensbruch geführt haben. Diese Tipps helfen dir, das Vertrauen in deiner Beziehung wieder aufzubauen.

Beziehung beenden: Wann sollte man sich trennen?

Jede Beziehung hat ihre Tiefpunkte. Aber wann ist es besser, durchzuhalten und auf bessere Zeiten zu hoffen - und wann sollte man das Handtuch werfen? Es ist schwer zu akzeptieren, dass eine große Liebe endet. Dass man als Paar gescheitert ist, dass es keinen Weg mehr zueinander gibt. Kein Wunder, dass wir diesen Schritt so lange scheuen. Wir wollen es nicht wahrhaben. Haben die Hoffnung, dass sich etwas ändert, dass es nur eine Phase ist, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Wann es besser ist, eine Beziehung zu beenden.

Wie weiß man, dass es keinen Sinn mehr macht?

Es ist ein trauriger Fakt des Lebens, dass manche Beziehungen - egal, wie sehr man es sich wünscht – einfach nicht (mehr) funktionieren. Manchmal gibt es dafür gar keinen wirklich Grund, manchmal passiert das Ende schleichend oder nach langem Abwägen. Oft kann man aber von dem exakten Zeitpunkt berichten, an dem es einen wie Schuppen von den Augen fiel, dass diese Person an seiner Seite doch nicht diejenige welche ist. Menschen erzählen von dem Moment, als sie wussten, dass sie sich trennen möchten.

(c) iStock

Wie trenne ich mich richtig?

Eine Beziehung zu beenden, ist niemals einfach. So machst du respektvoll Schluss, ohne den Anderen zusätzlich zu verletzen. Es ist aus! Aber gibt es einen Weg, das dem oder der künftigen Ex nett zu sagen? Kann man eigentlich richtig Schluss machen? Vermutlich nicht. Denn ohne Schmerzen (meist auf beiden Seiten) geht eine Beziehung nie auseinander. Nicht umsonst gibt es unzählige Songs über Liebeskummer.

Trotzdem sollte man versuchen, das Schlussmachen so einfühlsam und respektvoll wie möglich zu gestalten und nicht rücksichtslos mit den Gefühlen des oder der Anderen umzugehen. Irgendwann war da mal Liebe – Verletzungen und Gemeinheiten sollten deshalb auch bei einer Trennung keinen Platz haben.

1 Persönliches Gespräch suchen. So schwer es sein mag, am besten sollte man der / dem Partner:in ins Gesicht sagen, dass es vorbei ist. Das macht die Sache zwar nicht einfacher, aber ehrlicher. Es gibt Gründe, warum du nicht mehr mit ihm oder ihr zusammen sein willst. Schreibe sie zuvor auf und streiche alle kränkenden oder beleidigenden Vorwürfe. Wenn ihr euch trefft, halte dich an den Plan – egal, wie sehr er oder sie dich in der Verletzung in ein Streitgespräch verwickeln will.

2 Der passende Ort. Eine lange gemeinsame Zeit, viele Gemeinsamkeiten: Wohnung, Haustier und Freund:innen. Rede nicht zu Hause über die Trennung – dort verbindet euch zu viel miteinander. Ein ruhiges Café mit kleinen Nischen, in denen man sich bei Tränen verbergen kann oder ein Park sind besser geeignet.

3 "Lass uns befreundet bleiben ..." Nach einer langjährigen Beziehung hört sich so ein Spruch nur wie Hohn an. Plattitüden also bitte sparen. Außerdem muss dein:e Ex erst ein Wellental der Gefühle durchlaufen, bis er oder sie bereit ist, dir wieder auf freundschaftlicher Ebene zu begegnen. Da wäre Schock, Trauer, geistige Akzeptanz, emotionale Akzeptanz. Erst wenn er oder sie auf der letzten Stufe angekommen ist, werdet ihr euch (im besten Fall) wieder unbeschwert treffen können. Und, wenn etwas Zeit vergangen ist, vielleicht wollt ihr das dann auch gar nicht mehr.

4 Augenkontakt halten. Der ist ganz wichtig, um der / dem Partner:in zu signalisieren, dass du es wirklich ernst meinst. So erkennst du außerdem schneller, wann es Zeit ist, das Gespräch zu beenden. Irgendwann ist alles gesagt – aus Mitleid noch länger sitzen zu bleiben hilft weder dir noch deinem Gegenüber. Zur Verabschiedung ist eine Umarmung durchaus angebracht. Danach gehst du aber am besten eines anderen Weges als dein:e Ex.

5 Der Ton macht die Musik – und die Länge. Es ist nicht nur wichtig, was du sagst, sondern auch wie du es sagst. Sprich ruhig. Betone, dass du dir sicher bist und du die Trennung jetzt willst. Wie ein Mantra, von dem du nicht abweichst. Außerdem essenziell: Halte dich kurz und rede nicht um den heißen Brei herum.

6 Erkläre dich & sei ehrlich. Nein. Es ist nicht unbedingt schön, der Person, der du jahrelang "Ich liebe dich" gesagt hast, plötzlich klipp und klar zu sagen, warum du sie verlässt. Aber genau das braucht dieser Mensch jetzt. Führe Gründe an, warum du dich trennen willst, kein lapidares "Es passt für mich einfach nicht mehr". Lass sie oder ihn nicht einfach hängen und sei ehrlich.

Sei dankbar. Drücke aus, wie dankbar du für die gemeinsame Zeit bist. Ihr hattet ja auch schöne Momente miteinander. Die sind nicht einfach fort.

Beziehungspause: Eine gute Idee?

Kommt ein Paar zu dem Schluss, dass es so nicht mehr weiter gehen kann, wird oft die Idee einer "Auszeit" in den Raum gestellt. Aber sind solche Beziehungspausen wirklich sinnvoll oder eh nur der langsame und vermeintlich humanere Schritt hin zur Trennung? Kann eine Auszeit helfen, wieder zueinander zu finden oder ist sie nur der erste Schritt zum Liebes-Aus?

Liebeskummer: Wie lange dauert er und wie gehe ich damit um?

Sagen wir doch, wie es ist: Trennungen sind Scheiße. So richtig. Man fühlt echten, körperlichen Schmerz und kann sich nicht vorstellen, wie je überhaupt irgendwie wieder alles gut werden soll. Die Beziehung ist beendet und es tut einfach weh. Ja, wir alle kennen den Trennungsschmerz.

"Liebeskummer zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weise in der Dauer und Intensität. Man durchläuft meist mehrere Phasen, die von Symptomen wie Schlaflosigkeit, innerer Unruhe, Antriebslosigkeit und Zukunftsängsten begleitet werden können. Oft helfen der Zeitfaktor und die Aktivierung diverser Ressourcen. Freunde und Familie sind bei der Bewältigung dieses emotionalen Ausnahmezustands eine besonders wichtige Stütze“, erläutert Psychologin Caroline Erb.

Wie lange dauert der Liebeskummer und was kann man am besten dagegen tun? Wir verraten es dir und geben Tipps, wie die Aufarbeitung besser gelingt.

Die 5 Phasen einer Trennung

Wie lange dauert es, bis man über jemanden hinweg ist? Das ist natürlich individuell und der Trennungsschmerz kann bei jeder von uns unterschiedlich lang andauern. Normalerweise durchläufst du in dieser Zeit die 5 Phasen einer Trennung, die wichtig sind, um deinen Liebeskummer verarbeiten zu können.

Scheidung

Updates zur Scheidung ins Netz stellen, dem Ärger über die oder den Ex Luft machen oder Bilder mit einer etwaigen neuen Partner:in teilen? Diese Konsequenzen drohen dir, wenn du über die eigene Scheidung auf Social Media postest.

(c) iStock

Ehevertrag / Partnerschaftsvertrag

Unter einem Ehevertrag oder, wenn man nicht verheiratet ist, einem Partnerschaftsvertrag versteht man eine "Vorausvereinbarung" für den Fall einer Scheidung bzw. Trennung. Zwei Expertinnen erklären uns, was es hierbei zu beachten gibt und was am besten (nicht) drinstehen sollte.

Das solltest du nach einer Trennung (nicht) tun

Wie verhält man sich nach einer Trennung anständig? Es gibt viele Fehler, die wir fast alle schon getätigt haben, aber aus denen wir auch (hoffentlich) gelernt haben. Daher kommen wir nicht umhin, uns wie dereinst Carrie Bradshaw zu fragen: "Gibt es eine gesunde Art und Weise sich zu trennen?" 3 Dinge, die du nach einer Trennung nicht machen solltest.

Kann es nach Liebe Freundschaft geben?

Die Realität ist so einfach wie kompliziert: Jede Beziehung ist anders. Deswegen ist schwer zu sagen, ob eine Freundschaft nach der großen Liebe möglich ist. Bei manchen Ex-Paaren funktioniert es einwandfrei, bei anderen endet es in einer Katastrophe.

Wenn du aber optimistisch bist oder ihr einfach in einer Situation steckt, in der ihr euch weiter sehen werdet oder müsst - sei es wegen gemeinsamer Kinder oder einem gemeinsamen Freundeskreis -, gibt es ein paar Möglichkeiten, das Freundschafts-Leben einfacher zu gestalten. In 5 Schritten zu Freundschaft mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin.

Trennung und Haustiere

Folgendes Szenario: Ein Paar schafft sich zusammen einen Hund an. Nennen wir ihn Oskar und sagen wir, Oskar ist ein süßer Mischlings-Welpe. Alles passt, alles ist super, alle sind glücklich. Herrlich. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Stress und Streit überhand nehmen. Das Paar trennt sich schließlich – und keiner von beiden will Oskar aufgeben. Was also tun und wie sieht die Sache rechtlich aus?

Theresa Kamp und Patrick O. Kainz von Law and Beyond klären auf: "Tiere sind keine Sachen im zivilrechtlichen Sinn, sie werden aber, sollte es keine spezielleren Regelungen geben, als solche behandelt. Haustiere können also mangels einer Einigung auch Gegenstand einer gerichtlichen Aufteilung sein." Hier findest du weitere Infos zum Thema Trennung und Haustiere.

Toxische Beziehung

Egal, um es um eine romantische Beziehung oder jene zu Freunden und Kolleg:innen geht: Sobald diese Partnerschaft dein Wohlbefinden dauerhaft angreift, ist sie vergiftet. Das kann dich psychisch angreifen und sogar körperlich spürbar sein: Du bekommst Magen- und Kopfschmerzen, fühlst dich immer öfter schwach und unwohl. Dies geschieht meist so subtil, dass es dir zunächst nicht auffällt – oder du die Symptome immer wieder unterdrückst.

An einer Beziehung festzuhalten, die dir nicht gut tut, ist Unsinn. An diesen Anzeichen erkennst du, dass du in einer toxischen Beziehung bist – und ein Festhalten keinen Sinn mehr macht.

Gewalt in der Beziehung: Angst vor der Trennung

Gewalt beginnt nicht bei physischen Übergriffen und schon gar nicht bei einem tatsächlichen Mord – sondern bei Abwertung, Kontrolle, verbaler und psychischer Gewalt.

Österreich gehört leider zu den traurigen Spitzenreitern beim Thema Femizide. Doch warum passieren diese schrecklichen Frauenmorde eigentlich? Welche Formen der Gewalt gibt es an Frauen? Und: Was du tun kannst, wenn du in einer gewalttätigen Beziehung steckst.

Fakt ist: Je früher man sich Hilfe sucht, desto besser. Jede Frau kann von Gewalt in der Beziehung betroffen sein, unabhängig von Alter, sozialer Stellung oder Kultur. Keine Frau muss sich schämen, wenn ihr von ihrem Partner Gewalt angetan wird. Das kannst du tun, wenn du Angst vor deinem (Ex-)Partner hast.

Wenn gewalttätige Ehepartner mit Konsequenzen konfrontiert werden, bitten sie oft um eine weitere Chance, flehen um Vergebung und versprechen, sich zu ändern. Ihr wahres Ziel ist es, die Kontrolle zu behalten und ihr Opfer vom Gehen abzuhalten. So trennst du dich von einem gewalttätigen Partner.

Stalking nach einer Trennung

Stalking ist kein simples Eifersucht-Drama, sondern eine echte Straftat. Aus diesem Grund gibt es in Österreich seit 2006 das Anti-Stalking-Gesetz, das Betroffene besser vor Belästigungen schützt und deinen Stalker strafrechtlich verfolgbar macht. Wenn dein:e Ex-Partner:in dir ständig und überall auflauert, kannst und musst du etwas dagegen tun. Wie du dich schützen kannst, erfährst du bei uns.