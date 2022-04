Am Anfang einer romantischen Beziehung ist alles aufregend, leicht und einfach nur schön. Gemeinsam schwebt ihr auf rosaroten Wolken, wo Probleme weit entfernt sind. Kann es denn für immer so bleiben, fragst du dich? Nun, da müssen wir dich leider enttäuschen. Denn das ewige Liebesglück ist leider (oft) eine Illusion.

Spätestens nach ein paar Jahren, wenn der Hormonspiegel ein wenig abflacht, tauchen die ersten Probleme auf. Manchmal wünscht man sich einen nächsten Schritt, um neue Aufregung, Bewegung oder Ernsthaftigkeit in die Liebe zu bringen und die Beziehung auf eine höhere Ebene zu heben.

Mit den gestiegenen Erwartungen kommen auch die ersten Enttäuschungen. Der Alltag macht vielen Paaren mit der Zeit ebenfalls zu schaffen: Anfangs findet man gewisse Angewohnheiten noch nett, später anstrengend und schließlich unerträglich.

Mit dem Auftreten der ersten Beziehungsprobleme beginnen auch die Zweifel und du fragst dich: Lohnt es sich, an dieser Beziehung festzuhalten? Es gibt einige gute Gründe, warum es vielleicht besser ist, die Beziehung zu beenden. Wir zählen einige davon auf. Fühle beim Lesen mal hinein. Erkennst du dich bei dem ein oder andren Punkt wieder?

Gründe, die für eine Trennung trotz Liebe sprechen

Unglücklich aufgrund der Beziehung

Wenn du dich dauerhaft unglücklich fühlst, nicht wertgeschätzt und damit wertlos – und du dieses Gefühl ganz klar auf deine Beziehung zurückführen kannst – dann kann es besser sein, den Rückzug anzutreten. Auch wenn eine Trennung ebenfalls mit Schmerzen und Traurigkeit verbunden ist, denke daran, dass du dir damit eine Chance auf ein neues Glück gibst.

Schlechte Zeiten überwiegen

Jede Beziehung hat Ups und Downs, denn dauerhafte Harmonie kann es nicht geben. Wenn jedoch die schlechten Zeiten überwiegen, ihr eine Woche streitet, um dann zwei Tage Honeymoon zu feiern ehe die nächste Krise kommt – dann liegt etwas massiv im Argen. Denk' mal zurück an den Beginn eurer Partnerschaft.

Wie wunderbar du dich gefühlt hast, wenn ihr euch getroffen habt. Wie ihr gelacht habt, welche fantastische Zeit ihr hattet. Wenn es jedoch nur mehr die Vergangenheit ist, an der du dich festhältst, solltest du dich besser lösen. Du hast mehr verdient als Erinnerungen.

Verlorenes Vertrauen

Vertrauen ist das Fundament, auf dem jede liebevolle Beziehung gebaut ist. Wenn dein:e Partner:in dein Vertrauen missbraucht hat und du spürst, dass dein Glauben an ihn oder sie irreparabel zerstört ist, dann ist er bzw. sie deine Zeit und vor allem deine Liebe nicht wert.

Du wirst nicht so behandelt, wie du es verdienst

Gegenseitiger Respekt füreinander ist ein weiteres Fundament für eine gesunde Partnerschaft. Repeat after me: Ich bin es wert, als die wunderbare, einzigartige Person wahrgenommen zu werden, die ich bin. Behandelt dein/e Partner:in dich respektlos oder gibt dir das Gefühl, dass du wertlos, dumm oder nicht gut genug bist, gibt es keinen Grund an der Beziehung festzuhalten.

Du kannst dir kein gemeinsames Leben mehr vorstellen

Niemand von uns sollte nur deshalb eine Beziehung führen, um eine Beziehung zu haben. Manchmal kommt man an einen Punkt, an dem zwei Personen in verschiedene Richtungen driften: Einer fokussiert sich auf die Karriere, während der andere sich bereits eine Hochzeit und Kinder vorstellen könnte. Auch die Wertvorstellungen eines Menschen können sich im Lauf des Lebens wandeln.

Wenn dir also die Vorstellung nicht behagt, mit dem Menschen an deiner Seite dein Leben zu verbringen, dann ist er auch nicht der Richtige. Ob es eine Liebe für die Ewigkeit ist, können wir zwar niemals vorhersagen, aber ohne die Option ist es sinnlos, an der Partnerschaft festzuhalten und du solltest dich lieber trennen.

Du hast dich in jemand anderen verliebt

Es passiert. Du verbringst eine wunderbare Zeit mit jemanden. Und auf einmal tritt jemand in dein Leben, der dir einfach den Atem raubt. Wir können leider nicht bestimmen, in wen wir uns und wann wir uns verlieben. Aber wenn es passiert, dann sollten wir unserem Herzen folgen. Es hat einen Grund, warum jemand in deine aktuelle Beziehung einbrechen kann. Und der spricht nicht für diese.

Du kannst nicht die Liebe geben, die dein/e Partner:in verdient

Manchmal muss man Menschen ziehen lassen, auch wenn es wehtut. Wenn man zum Beispiel erkennt, dass man sie nicht in der Weise liebt, wie sie es verdienen. Wenn man ihnen das Beste wünscht – aber merkt, dass man das Beste momentan nicht geben kann.

Wie trennt man sich trotz Liebe?

Liebe alleine reicht leider oftmals nicht aus, damit zwei Menschen zusammenbleiben. Manchmal gibt es Differenzen, die sich einfach nicht aus der Welt schaffen lassen. Ganz egal, wie sehr ihr es auch wollt und wie hart daran gearbeitet wird. Diese Differenzen stehen eurem Glück auf lange Sicht betrachtet leider im Weg.

Die größte Herausforderung bei einer Trennung trotz Partner und dazugehöriger Liebe besteht nicht nur darin, die Entscheidung zu treffen, sondern vor allem, sie dann auch in die Tat umzusetzen. Wenn du dich dazu entschieden hast, die Beziehung zu beenden, solltest du zu 100 Prozent hinter deinem Entschluss stehen und standhaft bleiben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dein:e Partner:in an eurer Liebe festhält und dich vom Gegenteil überzeugen möchte, ist ziemlich groß.

Mache dir bewusst, dass es euch beiden nur schaden würde, wenn du einknickst und euch noch eine weitere Chance

gibst. Kommuniziere außerdem offen und ehrlich deine Gefühle – sei dabei auch ehrlich zu dir selbst und sag ihm bzw. ihr, dass du zwar noch Gefühle hast, aber keine gemeinsame Zukunft für euch beide siehst.

Nach dem Trennungsgespräch ist ein Kontaktabbruch sicherlich sinnvoll. So macht ihr es für euch beide leichter und gebt euch den Raum, um eure Liebe loszulassen. Ob dieser Weg für euch richtig ist, entscheidet ihr beide allerdings ganz allein.

Auch wenn die erste Zeit nach der Trennung vermutlich hart ist, denke immer daran: Eine Trennung trotz Liebe ist oft der erste Schritt, um sich selbst wieder lieben zu lernen. Und dieses Gefühl wird deinen Herzschmerz mit der Zeit ganz sicher übertönen.

Was tun bei Liebeskummer?

Wenn alles gesagt und getan ist, steht der Liebeskummer auf dem Plan. Halte dir dabei vor Augen, dass Trennungsschmerz etwas ganz Normales ist. Schließlich bedeutet dir dein:e Ex-Partner:in in den meisten Fällen ja doch noch etwas, auch wenn die Beziehung selbst nicht mehr funktioniert. Egal, wer Schluss gemacht hat - beide Partner verlieren die wichtigste Bezugsperson in ihrem Leben und das ist immer schmerzhaft. Doch was kann bei Liebeskummer helfen?

Nun das allgemein gültige Rezept gegen Liebeskummer gibt es leider nicht. Den meisten Menschen hilft es aber, wenn sie mit einer Freundin oder einem Familienmitglied über ihre Sorgen sprechen können. Gerade anfangs ist es außerdem völlig normal, viel zu weinen und Gefühlsausbrüche zu haben. Lass es ruhig raus! Wenn du nicht zur Ruhe kommst, kann dir auch Meditation helfen. Das Führen eines Tagebuchs kann ebenfalls hilfreich sein, denn dort kannst du deine Gefühle niederschreiben.

Vielen Menschen hilft es außerdem, sich nach einer Trennung abzulenken: Geh also raus, buche die Reise die du schon so lange machen wolltest, fange ein neues Hobby an oder gönn dir einen Beauty-Tag. Auch sportliche Aktivität eignet sich wunderbar, um den Kopf frei zu bekommen.

In unserem Artikel: Liebeskummer: Wie gehe ich am besten damit um findest du noch jede Menge weitere hilfreiche Tipps!

Egal welcher Weg der richtige für dich ist, die wichtigste Regel überhaupt in Sachen Liebeskummer lautet nämlich: Achte auf dich und deine Bedürfnisse! Hör in dich hinein, sei nachsichtig mit dir und tu einfach, was dir gut tut!