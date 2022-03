Liebeskummer: Wie gehe ich damit am besten um?

Die Beziehung ist beendet und es tut einfach weh. Ja, wir alle kennen den Trennungsschmerz. Wie lange dauert der Liebeskummer und was kann man am besten dagegen tun? Wir verraten es dir und geben Tipps, wie die Aufarbeitung besser gelingt.

Herzschmerz, dieses Wort beschreibt, wie wir uns fühlen, wenn Schluss ist und ein Gefühlschaos aus Wut, Trauer, Hass und Verzweiflung in uns ausbricht. Ein unangenehmer Druck auf der Brust und das Gefühl den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die Angst davor nie mehr glücklich zu werden. Wir alle kennen dieses furchtbare Gefühl. Liebeskummer.

Trennungen sind schmerzhaft und tun verdammt weh. We feel you! Doch keine Sorge. Du musst dich nicht ewig mit deinem Topf Ben & Jerrys unter der der Bettdecke verstecken. Wir helfen dir dabei deinen Herzschmerz zu überwinden und teilen mir dir unsere Top-Break-Up-Tipps. Denn was die meisten übersehen – in einer Trennung liegt auch eine unglaubliche Chance. Und manchmal ist es einfach besser "Lebewohl" zu sagen!

(c) Elke Mayr

Trennungsschmerz ist normal

Es völlig normal, dass unsere Welt erst einmal Kopf steht. Wir haben unsere wichtigste Bezugsperson verloren und das Gefühl ohne diese nicht mehr vollständig zu sein. Für viele ist es schwer zu begreifen, dass wir ebenso Liebeskummer empfinden können, wenn wir diejenigen sind, die sich für die Trennung entscheiden.

Vielleicht habt ihr euch auseinandergelebt oder es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. In jedem Fall erfordert der Schritt Schluss zu machen großen Mut und du kannst stolz auf dich sein. Es ist normal, dass du trotzdem unter Liebeskummer leidest.

Nur weil die Beziehung nicht mehr funktioniert, heißt es schließlich nicht, dass dir dein:e Partner:in nichts mehr bedeutet. Auf beide Arten der Trennung verlieren wir einen wichtigen Menschen und dieser Verlust ist immer schmerzhaft.

(c) unsplash

Doch warum leidet unser Körper bei Liebeskummer so sehr?

Liebeskummer ist ein körperlich und seelisch belastender Zustand und gehört zu den schlimmsten psychischen Schmerzen. Die Hormone spielen verrückt, schlaflose Nächte, Appetitlosigkeit, soziale Isolation, Stimmungsschwankungen und Zukunftsängste können dir dein Leben schwer machen.

Im schlimmsten Fall kann sich aus einer schweren emotionalen Belastung heraus das sogenannte "Broken-Heart-Syndrom" entwickeln. Diese Krankheit äußert sich durch Schmerzen im Brustkorb, Atemnot und Übelkeit.



Tipps, die gegen Liebeskummer helfen

Leider gibt es kein Geheimrezept, das all diese Symptome beheben kann, aber 11 Tipps von uns, die dir definitiv wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Versprochen!

Lass es raus! Es ist okay zu weinen. Nimm dir bewusst Zeit, um den Schmerz zuzulassen und zu trauern. Treat Yourself: Verwöhne dich mit einer Massage oder bestell dir dein Lieblingsessen nach Hause. Tu alles was dich glücklich macht. Gespräche mit Deinen Freund:innen bewirken wahre Wunder. Vielleicht haben sie auch schon Trennungen hinter sich. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Dance It Out: Allein in der Wohnung oder auf dem Dancefloor im Club. Wirkt befreiend und macht definitiv Spaß! Schreibe dem oder der Ex-Partner:in einen Brief, in dem du deine Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringst. Du musst ihn nicht abschicken, aber es hilft dir zu reflektieren und Klarheit für dich zu gewinnen. Einfach mal rauskommen oder verreisen, gibt den Gedanken Raum, schafft neue Impulse und du gewinnst Abstand zu dem was war.Ziel ist es auch, nicht mehr an deine oder deinen Ex zu denken! Sport & Bewegung bringen dich ebenfalls auf andere Gedanken und durch die dabei ausgeschütteten Endorphine fühlst du dich gleich besser. Geh einfach raus und genieße die Natur. Meditieren kann dabei helfen deine innere Balance wieder zu finden und zur Ruhe zu kommen. Nicht warten: Lebe und sei aktiv. Wenn du darauf wartest, dass der andere zurückkommt, dann bleibst du abhängig von ihm. Ausmisten. Trenne dich von alten Fotos auf Deinem Handy oder gemeinsamen Erinnerungen. Auch wenn es schwerfällt, so wirst du nicht jeden Tag mit der Vergangenheit konfrontiert. Der wohl wichtigste Punkt! Hör in dich hinein und tu alles was dir guttut! Sei verständnisvoll mit dir, denn: Unser Herz braucht immer länger, um zu heilen, als unser Verstand es möchte.

Wann hört dieser verdammte Herzschmerz auf?

Das ist natürlich individuell und der Trennungsschmerz kann bei jeder von uns unterschiedlich lang andauern. Normalweise durchläufst du in dieser Zeit fünf Phasen, die wichtig sind, um deinen Liebeskummer verarbeiten zu können.

Am Anfang stehst du unter Schock, dein Leben verändert sich schlagartig und das kann sehr einschüchternd sein.

In der zweiten Phase empfindest du vor allem eins: Wut. Du möchtest einfach nicht wahrhaben, was gerade in deinem Leben passiert.

In der dritten Phase verlieren wir uns oft in den schönen Erinnerungen an die Vergangenheit und geraten ins Grübeln . "Habe ich überreagiert?" "Kann man die Beziehung noch retten?"

Die Trauerphase ist für deinen Heilungsprozess die Bedeutsamste. Es ist wichtig, dass du deine Gefühle und den Herzschmerz zulässt. Nur so kann der innere Reinigungsprozess beginnen.

Akzeptanz und Neuanfang. In der letzten Phase lernst du abzuschließen, loszulassen und wieder frei für Neues zu sein.

So schaffst du es, den Liebeskummer zu überwinden

Es gibt wohl kaum etwas, das unmöglicher scheint. Wenn Du dir unsere 11 Tipps zu Herzen nimmst, bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Auf keinen Fall solltest du dem oder der Ex-Partner:in auf Social-Media-Kanälen stalken. Es tut nur weh und bringt dich in deiner persönlichen Entwicklung absolut nicht weiter.

Versuche dich auch nicht sofort in die nächste Beziehung zu stürzen oder in deiner Trauer zu versinken. Setz deinen Fokus auf dich, deine Interessen, Wünsche und Träume. Wir alle haben so viel Angst davor etwas zu verlieren, dass wir nicht erkennen, was wir dadurch gewinnen können.

Deine Trennung bietet dir die Möglichkeit zu sehen, dass alles, was du im Außen bei anderen Menschen suchst, eigentlich sowieso immer in dir ist. Selbstliebe ist der Schlüssel, um deinen Herzschmerz zu überwinden.

Mit diesen acht - wissenschaftlich belegten -Tipps, fällt es dir vielleicht bald wieder leichter, das tägliche Leben und Chaos nach einer schmerzhaften Trennung oder Scheidung zu meistern

Thank you, next

Also los. Genieß dein Singleleben in vollen Zügen, aufregende Dates und heiße Flirts warten auf Dich. Geh einem Hobby nach, welches du vielleicht schon viel zu lange vernachlässigt hast. Buche die Reise, die Du machen möchtest.

Sei mutig und nimm dir zu Herzen, dass du niemanden brauchst, um dich vollständig zu fühlen. Deine Trennung ist eine Chance um deine Bedürfnisse an erster Stelle zu stellen. Nach jedem Herzschmerz kommt irgendwann der Tag, an dem du wieder voller Lebenslust und Energie strahlen wirst. Nun gilt es nach vorne zu schauen, neue wundervolle Erinnerungen zu schaffen und zu verstehen: Die wichtigste Beziehung ist die zu dir selbst.