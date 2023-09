Trennung auf Zeit: Ist eine Beziehungspause jemals eine gute Idee?

Ein Seitensprung, eine längere Affäre, ständiger Druck, Streitereien ob kleinster Dinge oder einfach der Alltag, der sich eingeschlichen hat: Kommt ein Paar zu dem Schluss, dass es so nicht mehr weiter gehen kann, wird oft die Idee einer "Auszeit" in den Raum gestellt. Aber sind solche Beziehungspausen wirklich sinnvoll oder eh nur der langsame und vermeintlich humanere Schritt hin zur Trennung?

Diese Fragen sollte man sich vor eine Beziehungspause stellen

Eine Pause kann durchaus hilfreich sein. Aber nur, wenn der Rahmen genau abgesteckt wird. Diesen Fragen sollten sich die PartnerInnen vor einer Auszeit unbedingt stellen:

Wollen wir wirklich *beide* diese Beziehungspause?

Was erwarten wir uns von einer Auszeit?

Haben wir während der Pause freundschaftlichen Austausch oder komplette Funkstille?

Sind Flirts/Intimitäten mit anderen erlaubt?

Wo/Wie wird gewohnt?

Stehen gemeinsame Termine an? (Geburtstagsfeiern, Hochzeit von Freund:innen...)

Wie lange wollen wir uns trennen?

Trennung oder Auszeit?

Will nur ein Part die Trennung auf Zeit, steht das Gerüst "Beziehungspause" von vornherein auf wackeligem Gerüst. Und auch die Frage, was man sich von einer Auszeit erwartet, sollte unbedingt vorher gemeinsam besprochen werden. So kommt es nicht selten vor, dass einer der beiden eigentlich schon längst die echte Trennung anstrebt, währen der oder die andere ihrer Liebe eine neue Chance geben will. Eine Auszeit ist aber nur dann sinnvoll, wenn beide bereit sind, an sich und der Beziehung zu arbeiten.

Kontakt oder Funkstille?

Gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist es auch essenziell, die Wohnsituation und die Dauer der Pause vorher genau zu klären. PaartherapeutInnen raten im Allgemeinen übrigens zu mindestens vier Wochen Abstand. Gleichzeitig sollte eine Beziehungspause nicht *zu* lange dauern, weil sonst die Gefahr besteht, dass man die Verbindung zueinander verliert. Wer eine Auszeit von mehr als fünf Wochen plant, sollte währenddessen ab und an Kontakt zueinander pflegen, um sich nicht zu entfremden. Eine Möglichkeit wäre es, sich alle zwei Wochen zu treffen, essen zu gehen oder einen Ausflug zu machen und dabei *nicht* über die derzeitigen Beziehungsprobleme zu sprechen. So können bereits während einer Auszeit Lösungen entwickelt werden, die nach der Pause helfen, wieder schneller zueinander zu finden.

Auch wichtig: Ist in der Beziehungspause Sex oder ein Flirt mit anderen erlaubt?

Während der Beziehungspause an der Partnerschaft arbeiten

Aber was eigentlich tun, während der Beziehungspause? Wer die paar Wochen Trennung einfach nur aussitzt, wird bald wieder mit den immer gleichen Problemen konfrontiert sein. Deshalb ist es so wichtig, während der Beziehungspause an der Partnerschaft zu arbeiten - und dabei vor allen Dingen vor der eigenen Türe zu kehren:

Bin ich die oder der PartnerIn, die oder der ich sein möchte?

Was will ich eigentlich?

Was wünsche ich mir in der Beziehung?

Was sind unsere gemeinsamen Werte?

Was ist der Grund für meine Unzufriedenheit?

Verhalte ich mich dem oder der Anderen gegenüber respektvoll?

Was können WIR tun, damit es ab jetzt besser wird?

Was kann ICH tun, damit sich mein Gegenüber geliebt fühlt?

Was tut mir an der Auszeit gut? Was vermisse ich?

Beziehungspause: möglicher Neustart

Während der Pause könnten so Selbsthilfebücher oder ein Paartherapie-Termin eine gute Möglichkeit sein, sich mehr mit sich und der Partnerschaft zu beschäftigen. Aber auch Tagebuch zu führen kann helfen, sich seiner Gefühle und ungesunder Beziehungsmuster bewusst zu werden.

Im Optimalfall ist eine Beziehungspause also nicht der Anfang vom Ende, sondern ein Neustart hin zu einer glücklicheren und freieren Beziehung. Damit das möglich ist, gilt es aber sich mit sich und der Partnerschaft auseinanderzusetzen und nicht einfach nach kurzer Distanz und Vermissung wieder in alte Muster zurückzufallen! Viel Glück!