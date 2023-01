Sie ist ohne Zweifel die bekannteste New-Burlesque-Repräsentantin unserer Zeit, doch die Burlesque-Ikone ist viel mehr als nur ein verführerisches Symbol der Erotik: Dita von Teese ist Performerin, Schauspielerin, Buchautorin, Model und Unternehmerin zugleich.

Steckbrief: Dita Von Teese Name: Heather Renée Sweet

Geburtstag: 28. September 1972

Geburtsort: Rochester, Michigan, USA

Sternzeichen: Waage

Wohnort: Irvine, Kalifornien, USA

Beruf: Tänzerin, Unternehmerin

Ehepartner: Marilyn Manson (2005-2007)

Größe: 160 cm

Kindheit und Karriereanfänge der Tänzerin

Heather Renée Sweet wuchs als Mittelkind in einer einfachen amerikanischen Familie in Rochester auf. Mit nur vier Jahren begann sie, professionellen Ballettunterricht zu nehmen. Schon damals wollte sie eine erfolgreiche Tänzerin werden. Eine Verletzung beendete diesen Traum jedoch schlagartig. Mit zwölf Jahren zog sie mit ihren zwei Schwestern und ihren Eltern nach Orange Country in Kalifornien.

Neben der Schule verkaufte Heather Unterwäsche in einer Boutique, wo sie auch ihre Vorliebe für extravagante Mode entdeckte. Nach ihrem Schulabschluss begann sie ein Studium in Modegeschichte: "Historic Costuming". Ihren Lebensunterhalt verdiente sie sich nebenher - als Tänzerin auf der Bühne und in Technoclubs. 1991 stellte sie Fotos von "Bettie Page" nach, was den Start ihrer Karriere markierte. Deshalb wird sie auch heute noch oft mit Bettie verglichen.

Die Entstehung der Showfigur "Dita von Teese"

Dita erstellte eine der ersten Model-Websites im Internet. Auf dieser veröffentlichte sie über 10.000 selbsterstellte Fotos. Sie wurde von Fotografen wie Ellen von Unwerth, Juergen Teller, Rankin und Pierre et Gilles fotografiert. Im Playboy erschienen ihre Fotos von 1999 – 2008. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie ihren Künstlernamen ursprünglich als Hommage an den Stummfilmstar Dita Parlo angelehnt und nannte sich deshalb nur Dita.

Aufgrund ihres wachsenden Erfolgs wurde ihr nahegelegt, sich einen Nachnamen zu suchen. Im Telefonbuch fand sie den Von Treese und entschied sich für diesen. "Playboy" druckte diesen jedoch falsch als "Von Teese" ab. Dita störte dies nicht - sie übernahm den Fehler und nennt sich seither Dita Von Teese. In der USA wird ihr Künstlername wie tease - auf Deutsch "reizen" - ausgesprochen und wird deswegen oft als Wortspiel passend zu ihrer Person aufgefasst.

Anfänge im Schauspiel und Werbespots

Ab 1995 war Dita anfangs noch unter ihrem bürgerlichen Namen Heather Sweet als Schauspielerin tätig. Sie spielte in Filmen wie "Romancing Sara" und "Matter of Trust" mit. Als Dita spielte sie das erste Mal unter der Leitung des Pornoregisseurs Andrew Blake in den Filmen Decadence und Pin-Ups 2 mit. Unter einem Pseudonym namens "Bedroom Betty" zog sich Dita früher öfter im Internet vor der Kamera aus.

2004 tauchte Dita Von Teese in einem Werbevideo auf - für die Unterwäschemarke "Agent Provocateur". In diesem Video suchte sie ein George-W.-Bush-Double auf und trieb sadomasochistische Spiele mit ihm. Ab 2004 gelang es Von Teese sich in der Schauspielszene fest zu etablieren: Für ihre Rolle der Gala in dem Kurzfilm "The Death of Salvador Dali" wurde ihr 2006 die Auszeichnung der Besten Darstellerin beim Beverly Hills Festival verliehen.

Dita Von Teeses Karriereweg voller Ruhm, Erfolg und Burlesque

Berühmte Künstler:innen wurden auf Dita Von Teese aufmerksam und interessierten sich für eine Zusammenarbeit mit ihr. Im Februar 2006 lief sie bei den Haute-Couture-Schauen als Model für Jean Paul Gaultier. In den Folgejahren hatte sie mehrere Gastauftritte und diverse Rollen in der Filmindustrie: Dita spielte unter anderem im Film "Crazy Horse in Paris" und in dem Horrorfilm "Saint Francis" mit.

Ihre Leidenschaft für die Fotografie hatte Dita aber lange noch nicht vergessen: Sie posierte ebenfalls für das 2008 erschiene Cover des Albums "80 II" der deutschen Dark-Metal-Band "Atrocity". Im Februar 2018 veröffentlichte sie ein selbstbetiteltes Album: Dort singt sie Lieder, die Sébastien Tellier für sie verfasst hat. Eine eher verführerische Seite ihrer Kunst zeigt sie regelmäßig auf der Internetseite von Jim Weathers, einem bekannten Bondage Produzenten.

Ihr bekannteste Auftritt bleibt aber ihre Performance im Martini-Glas im Sommer 2018 auf der Fashion Show in New York. Ursprünglich plante sie für 2020 ihre ganz eigene "Glamonatrix"-World-Tour, diese wurde bis auf Weiteres verschoben. Deshalb arbeitet sie momentan an einem neuen Buch, welches sich größtenteils mit dem Finden des richtigen Looks und Styles beschäftigt. Erst 2022 erhielt sie im Film "Don't Worry Darling" einen Gastauftritt als - Überraschung - Burlesque-Tänzerin.

Wie wurde Dita Von Teese zu ihrer Kunst inspiriert?

Dita liebt es, das Publikum in ihrer eigene Welt zu entführen! Sie spielt gerne mit sexuellen Klischees und Vorurteilen. Diese setzt sie in einen neuen Kontext, welcher zum Nachdenken anregt: Sie möchte die alltägliche Fantasie ankurbeln, indem sie Alltagssituationen erotisch darstellt.

Ihre Inspiration sammelt sie an unterschiedlichen Orten. Sie lässt sich gerne von Filmen, Bücher, Kunst oder alten Fotos inspirieren. Ihr bekanntester Auftritt, das Bad im Martini-Glas, entstand auf eben diese Weise. Von Teese versucht jeden ihrer Show-Acts individuell und auf eine neue Art zu gestalten. Sie fragt sich immer die gleiche Frage: "Was wäre, wenn?" und freut sich jedes Mal aufs Neue auf die Reaktion ihrer Zuschauer:innen.