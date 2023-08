Ich zähle zu diesen Menschen, die selbst bei hochsommerlichen Temperaturen eine halbe Ewigkeit brauchen, um ins kühle Nass zu kommen. Somit ist es für mich unvorstellbar, in eiskaltes Wasser zu gehen, wie beim Eisbaden. Aber hättest du gewusst, dass Winterbaden unter anderem die mentale Stärke verbessern kann? Ich nicht.

Was ist genau Eisbaden und Eisschwimmen?

Eisbaden oder Winterbaden ist, wie der Name schon vermuten lässt, das Baden in freien Gewässern mit Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt. "Beim Eisbaden ist man einige Sekunden bis Minuten bis zum Hals im (eis-)kalten Wasser. Hierbei bietet sich ein Loch am Ufer in einem Teich oder See bestens an", so Sportwissenschaftlerin Ingrid Santner, die im BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat in Kärnten arbeitet und ihre Expertise an die Hotelbesucher:innen weitergibt. "Beim Eisschwimmen hingegen werden Gewässer benötigt, welche nicht zu schnell zufrieren. Prinzipiell unterscheidet sich Eisschwimmen von Eisbaden dadurch, dass die Aktivität Schwimmen dazukommt."

Sportwissenschaftlerin Ingrid Santner (© Humanomed)

Eisgebadet wird bei einer Wassertemperatur um die 0 Grad Celsius, hat das Wasser zwischen 5 bis max. 15 Grad Celsius spricht man genau genommen vom Kaltwasserbaden. Beim Eisschwimmen sind es unter 4 Grad Celsius, liegt die Temperatur darüber handelt es sich um Winterschwimmen. Da nun die Begrifflichkeiten grob erklärt sind, widmen wir uns der Frage: Ist Eisbaden wirklich gesund? Kleiner Spoiler: ja!

Die gesundheitlichen Vorteile des Eisbadens

Auf die Frage, ob das Baden in eiskaltem Wasser gesund für den menschlichen Körper ist, hat Ingrid Santner eine klare Antwort: "Ja, es ist gesund." Einen großen Beitrag zur Bedeutung der Heilkraft des Wassers leistete der deutsche Priester Sebastian Kneipp mit seinen Kneipp-Anwendungen (z. B. Gesichtsguss, Knieguss, Wassertreten) im 19. Jahrhundert.

» Im Wasser liegt Heil; es ist das einfachste, wohlfeilste und – recht angewandt – das sicherste Heilmittel. «

- Sebastian Kneipp

Die Expertin fasst die gesundheitlichen Vorteile des Eisbadens folgendermaßen zusammen:

stärkt das Herz-Kreislauf-System

stärkt das Immunsystem

steigert die Regenerationsfähigkeit

verbessert die mentale Stärke (Stichwort: Depression)

wirkt sich positiv auf den Stoffwechsel aus

Kurzum: Regelmäßiges Eisbaden stärkt das Immunsystem und schützt so vor Infekten. Als Reaktion auf die extreme Wasserkälte schüttet der Körper unter anderem die Hormone Adrenalin, Endorphine oder auch Kortikosteroide, die entzündungshemmend wirken, aus. Einer der Gründe, warum Eisbaden bei Hochleistungssportler:innen beliebt ist: Der Körper regeneriert schneller nach großer Anstrengung.

Ein weiterer gesundheitlicher Vorteil, den das Eisbaden mit sich bringt, ist das "Training" der Kalt-Warm-Reize. Was bedeutet das? Durch den "Kälteschock" im Wasser versucht der Körper auf schnellstem Weg Wärme zu produzieren. Die Gefäße, die sich aufgrund der extremen Kälte zusammengezogen haben, weiten sich wieder. Dieser Prozess stärkt besonders das Herz-Kreislauf-System.

Wie funktioniert Eisbaden?

Einfach Augen zu und ab ins eiskalte Wasser ist keine gute Idee. Selbst der niederländischer Extremsportler Wim Hof, auch als "The Iceman" bekannt, empfiehlt nicht gleich von 0 auf 100 zu gehen, sondern sich langsam an das Eisbaden heranzutasten.

Kurzer Exkurs: Wim Hof gilt als Guru des Eisbadens und ist der Erfinder der nach ihm benannten Methode, die sogar wissenschaftlich anerkannt ist. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus einer speziellen Atemtechnik und dem regelmäßigen Baden in kaltem Wasser. Die Wim-Hof-Atmung besteht aus 30- bis 40-mal tiefem Ein- und Ausatmen ohne Pause. Anschließend wird die Luft eine Minute lang angehalten. Das Ganze anfangs zweimal wiederholen, dann auch öfter. Diese Atemtechnik ist wie eine Art Trockenübung, die dabei hilft, im eiskalten Nass nicht in Schnappatmung zu verfallen.

"The Iceman", der selbst jeden Tag nach dem Aufstehen bis zu fünf Minuten lang kalt duscht, rät sich so auf das Eisbaden vorzubereiten. Für Anfänger:innen heißt das aber nur ca. fünf Sekunden täglich nach der warmen Dusche von unten nach oben kalt abduschen. Die Dauer kann je nach Wohlbefinden täglich um ein paar Sekunden erhöht werden. Gut Ding braucht Weile: So kann es bis zu knapp 70 Tagen dauern, bis sich der Körper an die tägliche Eisdusche gewöhnt.

Noch ein Tipp vom Profi: Um sich auf das Eisbaden bei winterlichen Temperaturen vorzubereiten, kann man auch schon im Herbst mit dem Training bzw. den Vorbereitungen starten, denn das Wasser ist auch zu dieser Zeit schon seeehr erfrischend.