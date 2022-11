Die Meldungen rund um Gasthermen-Unfälle häufen sich: Ein 16-Jähriger starb beispielsweise Ende Juni 2019 an einer Kohlenmonoxidvergiftung, da in seiner Wohnung gleichzeitig ein Klimagerät mit einem Gasthermengerät eingesetzt wurde. Eine lebensgefährliche Kombination: Denn durch das Klimagerät entstand ein Unterdruck in der Wohnung, was dazu führte, dass das giftige Kohlenmonoxid in die Wohnung gesaugt wurde.

Aber auch eine schlecht gewartete, defekte Therme führte zu einem Kohlenmonoxid-Unfall, der das Leben einer 21-Jährigen Wienerin kostete. Nun herrscht teilweise Unsicherheit bezüglich der Handhabung von Gasthermen. Wir sind der Frage nachgegangen, ob man die Geräte während eines (Sommer-)Urlaubs nicht besser ausschalten sollte.

Gastherme bei Abwesenheit ausschalten: Ja oder Nein?

Man bräuchte die Gastherme grundsätzlich nicht abzuschalten, weiß Thomas Reichhart von "Allgas Volkmann", einem Kundendienst für Gasgeräte in Wien. "Wenn die Gastherme nicht benutzt wird, kann auch kein Kohlenmonoxid austreten. Kohlenmonoxid kann nämlich nur entstehen, wenn eine Verbrennung stattfindet."

Es sei deswegen auch nicht nötig, wegen der Gastherme ein Fenster während des Sommerurlaubs offen zu lassen. "Was wir allerdings schon empfehlen, ist, den Hauptwasserhahn in der Wohnung abzudrehen bzw. könnte man den Gashahn bei der Gastherme sicherheitshalber abdrehen. Doch wie gesagt: Wenn die Therme nicht benutzt wird, besteht keine Gefahr."

Außerdem macht Reichhart erneut auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der Gasthermen aufmerksam. "Wenn eine ordnungsgemäße Wartung stattgefunden hat, wird grundsätzlich dafür garantiert, dass nichts passieren kann", so der Experte. Er empfiehlt weiters einen Kohlenmonoxid-Warnmelder zu installieren.

Hier findet ihr einige dieser Geräte: