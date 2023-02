➠ Gender Pay Gap: Was hat es mit der Lohnlücke auf sich?

Als die wichtigsten "Gehaltsverhandlungstipps für Frauen" hat das Frauenservice Wien (MA 57) folgende zusammengefasst:

Wähle einen günstigen Zeitpunkt Situationen, in denen du besondere Leistungen sowie erreichte Ziele vorweisen kannst, sind günstige Zeitpunkte – beispielsweise weil dein Aufgabenbereich gerade erweitert, ein Projekt gut abgeschlossen oder deine Verantwortung erhöht wurde.

2



Kündige die Gehaltsverhandlung an

Wende dich an die entscheidende Person und lege offen, dass du über dein Gehalt sprechen möchtest. So kann sich auch dein Gegenüber vorbereiten.