Generation Alpha, sie sind die Nachfolger:innen der Generation Z und somit die erste Generation, die komplett im 21. Jahrhundert aufwächst. Lasst uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft wagen. Welche Ereignisse werden diese Generation prägen und was macht diese Generation so besonders?

Jede Generation hat ein eigenes Weltbild, andere Gedanken, ein eigenes Wertesystem und andere Ideen von Leben. Wie diese bei Generation Alpha ausschauen - der aktuell jüngsten Generation und somit der Zukunft, erfahrt ihr bei uns.

Name Generation Alpha Geburtsjahre 2010 - 2025 Werte Persönliche Weiterentwicklung und Umweltbewusstsein Besonderheiten Digital Natives, Bildungsorientiert, legen Wert auf Nachhaltigkeit

Wer ist die Generation Alpha?

Viele von ihnen sind noch nicht mal geboren - Generation Alpha. Eine Generation, die noch technologiegeprägter sein wird als Generation Z und Generation Y. Geht nicht? Geht doch! Geboren zwischen 2010 bis 2025, sie werden groß zwischen Smartphones, Social Media und Smart Homes: Viele Kinder der Gen α beherrschen am Tablet bereits das Swipen, bevor sie die ersten Wörter sagen können.

» Man geht davon aus, dass Gen Alpha die am besten ausgebildete und wohlhabendste Generation sein wird, die je gelebt hat. «

Auch die Arbeitswelt wird sich noch einmal stark verändern. Heute kämpfen wir noch für flexible Arbeitszeiten und Home Office. In ein paar Jahren könnte es schon ganz normal sein, von den unterschiedlichsten Orten auf der Welt zu arbeiten. Die Generation kann somit ihre Fähigkeiten und Talente auf selbstbestimmte Weise einsetzen und von überall frei arbeiten.

(c) iStock

Übersicht der Generationen: Baby Boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z und Gen Alpha

Die Zeiten, in denen die unterschiedlichen Generationen aufwachsen, prägen ihre Sichtweisen, Lebensentwürfe, Werte und Bedürfnisse:

(c) Martin Czwiertnia

Silent Generation Silent (1928 bis 1945): Eine Generation geprägt von Krieg, eine stille Generation, weil es gefährlich war, die Gedanken offen auszusprechen. Sie sind leistungsorientiert, Geld muss selbst verdient sein, wer nicht arbeitet, gilt schnell als faul. Die Arbeit steht immer an erster Stelle im Leben. Eine frühe Familiengründung und Respekt vor Autoritäten zeichnet diese Generation ebenfalls aus.

BB Baby Boomer (1946 bis 1964): Nachkriegszeit, wirtschaftlicher Aufschwung und Bürgerrechtsbewegungen. Die meisten Baby Boomer sind in einer Zeit ohne Internet und Mobiltelefone aufgewachsen (kaum vorstellbar, oder?). Sie haben traditionelle Karrierewege verfolgt, hatten eine loyale Bindung gegenüber ihres Arbeitgebers und waren klassisch 9 to 5 im Büro.

X Gen X (1965 bis 1980): Prägende Ereignisse waren zum Beispiel der Fall der Berliner Mauer und vor allem eins: Technologischer Fortschritt (PCs, Mobiltelefone). Gen X erlebte den Aufstieg der Computertechnologie und des Internets, aber eben nicht von Kindheit an.

Y Generation Y / Millennials (1981 bis 1996): 9/11 und die Finanzkrise 2007, waren prägende Ereignisse. Der Aufstieg des Internets geht weiter. Millennials sind die erste Generation, die mit dem Internet und Mobilgeräten aufwachsen ist, wodurch sie ihre Kommunikation und Informationsgewinnung stark veränderte.

Z Gen Z (1997 bis 2010): Es folgt der Aufstieg der sozialen Medien. Facebook ist out. Instagram und vor allem TikTok revolutionieren die Smartphone-Nutzung. Klimawandel und politische Unruhen rücken in den Mittelpunkt. Die Gen Z ist die erste Generation, die von Kindheit an mit Smartphones und sozialen Medien aufwächst.

Alpha Gen Alpha (2010 bis 2025): Als Nachfolge-Generation der Gen Z, sind sie die erste Generation, die komplett im 21. Jahrhundert aufwächst. Viele von ihnen, sind noch nicht mal geboren. Prägende Einflüsse für die Generation Alpha sind der Klimawandel, Umweltschutz und Künstliche Intelligenz.

(c) iStock

Was bewegt und prägt Gen Alpha?

Sie werden die Auswirkungen des Klimawandels stärker spüren, als jede andere Generation zuvor. Hitzewellen, Überschwemmungen und Luftverschmutzung. Geprägt wurde die Generation Alpha auch durch die Corona-Pandemie, die Klimakrise und den Krieg in Europa.

Nicht mehr in die Schule gehen zu können, keine Freund:innen zu treffen und einander mit Maske zu begegnen. Ereignisse, die die Identität der jungen Alphas prägen. Das Aufwachsen in einer so unsicheren Welt, kann Gefühle von Isolation hervorrufen und zu Ängsten führen.

Künstliche Intelligenz. Gen Alpha wird von Spielzeugen erwarten, dass sie künstliche Intelligenz nutzen, um etwa ihre Fragen zu beantworten, auf ihre Vorlieben einzugehen und mit ihnen so zu interagieren, als wären sie menschlich. "Alexa, mach das Licht an, Alexa, mach die Musik aus".

Bildung und lebenslanges Lernen. Der Zugang zu Bildung und Informationen war für Gen Alpha noch nie so einfach wie heute. Das Internet ermöglicht es ihnen, jederzeit und überall auf Wissen zuzugreifen. Diese Generation wird voraussichtlich ein hohes Bildungsniveau haben und lebenslanges Lernen als selbstverständlich betrachten.

Durch die vielen Kommunikationstechnologien nimmt aber auch der Leistungsdruck zu (weil uns das schöne Leben der anderen dank social Media immer verfolgt).

Was werden ihre größten Hürden sein?

Hat es Generation Alpha wirklich so viel leichter im Leben? Nicht wirklich. Die reale und digitale Welt verschwimmen zunehmend. Anstatt Fantasie selbst zu entwickeln, werden sie ständig bespaßt. Unterhaltung auf YouTube und Netflix sind nur einen Wisch entfernt. Langeweile aushalten, das ist kaum möglich. Frühere Generationen haben Fantasie-Spiele gespielt, sind Gummi-Twist-gesprungen und draußen herumgetobt. Langeweile fördert Fantasie. Und genau das, ist für diese Generation kaum mehr möglich.

» Kinder sind weniger begeisterungsfähig «

Kinder dieser Generation haben schon viel gesehen. So schnell kann man sie also nicht begeistern. Die Vielfalt an Reizen und Ablenkungen kann dazu führen, dass sie schneller gelangweilt oder desinteressiert wirken.

Generation Unverbindlich. Generation Alpha wird sich in Zukunft mit festen Verabredungen und Ortsgebundenheit schwertun. Sie sind extrem flexibel, aber eben auch gewohnt, dass sich alles auf sie einstellt. Von den eigenen Eltern bis hin zu ihrem Smartphone.

Menschen dieser Generation haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Durch den ständigen Zugang zu Unterhaltungsmedien und die Gewohnheit, schnell zwischen verschiedenen Inhalten zu wechseln. Ganz nach dem Motto: The next innovation is just around the corner.

(c) iStock

Generation überbehütet?

Das Institut für Generationenforschung führte zu diesem Thema eine Studie durch. Das Ergebnis: Viele Kinder werden überbehütet. Ihrer Elterngeneration, den Millennials, wird oft ein Drang zum Perfektionismus nachgesagt, was in der Erziehung zu Überbehütung führen kann.

Sogenannten "Helikopter-Eltern" behüten ihren Nachwuchs überdurchschnittlich, möchten ihren Kindern jegliche Last von den Schultern nehmen. Dabei nehmen sie aber viel zu oft Dinge ab, die dieser eigentlich selbst bewältigen oder selbstständig erledigen könnte.

Dies kann ein Grund für die steigende Unselbstständigkeit der Kinder sein. 27 % der 8- bis 9-jährigen Kinder werden laut Einschätzungen der Pädagog:innen der Studie von ihren Eltern überbehütet. Davon sind 75 % Jungs. Diese Überbehütung nehme mit steigendem Alter paradoxerweise auch noch zu, sagt Studienleiter Maas.

Ein weiterer Faktor, der zur Überbehütung beiträgt, ist der gesellschaftliche Druck und die Erwartungen an Eltern. In einer Welt, die von Leistungsdruck und hohen Standards geprägt ist, fühlen sich viele Eltern verpflichtet, ihren Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen.

Das macht Generation Alpha so besonders

Was mich persönlich sehr glücklich macht: Gen Alpha wird hineingeboren in eine Welt, in der Männer Nagellack tragen dürfen. In eine Welt, die zunehmend von Vielfalt und Toleranz geprägt ist. Gen Alpha sind Zeugen einer Zeit, in der LGBTQIA+ Rechte voranschreiten und die Akzeptanz von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten zunimmt. Sie werden offener sein für verschiedene Liebes-und Lebensformen.

Sie werden hineingeboren in eine Welt, die beginnt Geschlechterrollen zu hinterfragen. Hoffentlich werden viele von ihnen Frauen in Führungspositionen, in der Politik, in der Wirtschaft und anderen Bereichen sehen und erkennen, dass Frauen die gleiche Anerkennung und Möglichkeiten verdienen wie Männer.