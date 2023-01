Halle Berry wurde als Tochter einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters geboren. Der außergewöhnliche Vorname Halle war eine Inspiration ihrer Mutter, als sie das Kaufhaus "Halle Bros. Department Store" in Cleveland betrat. Als die kleine Halle dann vier Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern und sie zog mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in einen Vorort von Cleveland, in dem in erster Linie Weiße wohnten.

Berry hatte es damals nicht leicht und erhielt von den anderen Kindern den Spitznamen "Zebra". Sie wünschte sich nichts so sehr als blond und blauäugig zu sein. Und sie erkannte schon sehr früh, dass sie sich nicht unterkriegen lassen darf und für ihre Ziele hart arbeiten muss. So engagierte sich Halle Berry schon früh als Zeitungsredakteurin, war Klassensprecherin und führte sogar das Cheerleader-Team an. Sie nahm auch an zahlreichen Schönheitswettbewerben teil und wurde u.a. "Miss Ohio USA". Und als erste Afroamerikanerin ergatterte sie bei der "Miss-World-Wahl" den sechsten Platz.

Steckbrief: Halle Berry Name: Halle Maria Berry

Halle Maria Berry Geboren am: 14. August 1966

14. August 1966 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Wohnort: Hollywood Hills, Los Angeles, Kalifornien

Hollywood Hills, Los Angeles, Kalifornien Beruf: Schauspielerin, Regisseurin, Synchronsprecherin, Model

Schauspielerin, Regisseurin, Synchronsprecherin, Model Ausbildung: Studium TV-Journalismus - abgebrochen

Studium TV-Journalismus - abgebrochen Familienstand: geschieden, in einer Beziehung mit Van Hunt

geschieden, in einer Beziehung mit Van Hunt Kinder: Nahla Ariela Aubry (*2008), Maceo Robert Martinez (*2013)

Karrierestart von Halle Berry

Nach der Schule begann Halle Berry ein Journalistik-Studium, das sie jedoch nicht vollendete und modelte in New York. Allerdings sah sie diesen Job nur als Zwischenstation zur Schauspielerei an. Und schon bald hatte sie ihren ersten Fernsehauftritt in der TV-Comedyserie "Living Dolls". Allerdings war Halle nicht so gesund wie sie glaubte. Sie verlor während der Dreharbeiten das Bewusstsein und fiel ins Koma. Diagnostiziert wurde Diabetes. Die junge Schauspielerin ließ sich jedoch nicht unterkriegen und verfolgte ihre Karriere mit etlichen Filmprojekte wie etwa "Jungle Fever", "Boomerant", "Flintstones" oder "X-Men" weiter.

"Monster’s Ball", "James Bond" und "Catwoman": Halle Berry erobert das Filmgeschäft

2002 schrieb Berry Filmgeschichte, als sie als erste Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln den Oscar als beste Darstellerin im Rassismus-Drama "Monster’s Ball" überreicht bekam. Zur Verleihung erschien sie in einem weinroten Chiffonkleid das für großes Aufsehen sorgte.

Danach folgten Rollen als Bondgirl in "James Bond – Stirb an einem anderen Tag", in "Frankie and Alice" und auch im Fernsehen – etwa in der Science-Fiction-Serie "Extant" – war die Schauspielerin oft zusehen. Berry zählt auch zu den Sexsymbolen unserer Zeit. So gewann sie 2003 die Wahl zu "100 Sexiest" und 2008 wurde sie von Esquire zu "Sexiest Woman Alive" gekürt. 2020 debütierte Halle als Regisseurin von "Bruised".

Das Glück war Halle nicht immer hold, hatte sie doch auch Misserfolge zu verzeichnen. So bekam sie 2005 für die Rolle der "Catwoman" die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin überreicht. Und 2014 wurde sie für "Movie 43" und "The Call – leg nicht auf" als schlechteste Schauspielerin nominiert. Ihr bisher letzter Film ist "Moonfall" – ein Science-Fiction-Katastrophenfilm, der Anfang 2022 in den heimischen Kinos anlief. Allerdings wurde er zu einem finanziellen Misserfolg. Er soll sogar zu den "größten Flops der Geschichte" zählen.

Halle Berrys Gesundheit

Mit 23 Jahren fiel Halle während der Dreharbeiten zu "Living Dolls" ins Koma. Die Diagnose lautete Diabetes Typ 1. Eine Krankheit, die nicht nur schlimme Folgen haben kann, sondern die auch insulinpflichtig ist. Seit damals kämpft die Schauspielerin gegen ihre Krankheit an. Sie ist auf eine strenge ketogene Diät umgestiegen und trainiert regelmäßiges mit ihrem Personal Trainer.

Berry engagiert sich zudem bei der "Juvenile Diabetes Association", um ihren betroffenen Mitmenschen Mut zu machen, sie über diese Krankheit aufzuklären und mit ihr bestmöglich zurechtzukommen. Abgesehen davon hört Halle auch schlecht. So verfügt sie nur mehr über 20 Prozent Hörfähigkeit auf dem linken Ohr. Diese Beeinträchtigung entstand, als sie von einem gewalttätigen Freund geschlagen wurde.

Kompliziertes Privatleben und die schwierige Suche nach der Liebe

Manche Frauen haben mit Männern nur wenig Glück. Zu diesen kann man auch Halle Berry zählen. Und das schon seit ihrer Kindheit, war doch ihr Vater ein gewalttätiger Alkoholiker. Das war auch der Grund, warum sich ihre Eltern trennten. Auch von einem ihrer ersten Freunde wurde die Schauspielerin regelmäßig verprügelt.

Insgesamt war Berry dreimal verheiratet und wurde dreimal geschieden. Ihr erster Ehemann war der Baseballspieler David Justice. Er stand lange Zeit in Verdacht Drogendealer zu sein. Der nächste Kandidat war der R&B-Sänger Eric Benét. Ihn kann man alles andere als treu bezeichnen und er betrog sie am laufenden Band. Angeblich hatte er sogar kurz vor der Oscar-Verleihung Sex mit einer seiner Exfreundinnen.

Dann war Berry mit dem kanadischen Model Gabriel Aubry verlobt, von dem ihre Tochter Nahla Ariela Aubry stammt, die 2008 zur Welt kam. Nur zwei Jahre später trennte sie sich jedoch von ihm und verlobte sich 2012 mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez.

Das gefiel Gabriel Aubry jedoch gar nicht und ein fürchterlicher Sorgerechtsstreit folgte. 2013 wurde geheiratet und wenige Monate später der gemeinsame Sohn Maceo Robert Martinez geboren. Leider hielt auch diese Ehe nur rund drei Jahre und wurde schlussendlich Ende 2016 geschieden.

All das hält Halle Berry jedoch nicht davon ab weiter nach ihrem Traumpartner zu suchen. Und es scheint so, als ob sie ihn gefunden hätte. Denn mit dem Musiker Van Hunt wurde sie bei der Oscar-Verleihung im April 2021 am roten Teppich gesichtet. Und Halle ist auch eine große Tierliebhaberin und besitzt zwei australische Labradoodles.