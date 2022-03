Helga Kromp-Kolb: Österreichische Klimaforscherin und Wissenschaftlerin

Die Eindämmung des Klimawandels zählt zu einer der größten Herausforderung für diese und kommenden Generationen. Wissenschaftler:innen warnen seit langem, dass etwas unternommen werden muss, weil die Klimakrise sonst unbeherrschbar wird.

Der Klimawandel zählt seit ihrer Jugend zu einem Thema, das ihr sehr am Herzen liegt. Die mittlerweile über 70-jährige Helga Kromp-Kolb setzt sich mit ihrem Wissen und viel Engagement stark dafür ein, auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Wir werfen einen Blick auf ihr bisheriges Wirken in unserer Gesellschaft!

Steckbrief Helga Kromp-Kolb Name: Helga Kromp-Kolb

Geboren am: 14. November 1948 in Wien

Ausbildung: Studium & Doktorat in Meteorologie an der Universität Wien, Habilitation Umweltmeteorologie

Ehepartner: Wolfgang Kromp

Eltern: Fritz Kolb und Martha Grandl

Beruf: Klimaforscherin, Meteorologin und Wissenschaftlerin

Helga Kromp-Kolbs Einsatz für das Klima

Ihre Forschung konzentriert sich auf Umweltmeteorologie, auf die Schadstoffausbreitung in der Atmosphäre und den Klimawandel. Fragen rund um nachhaltig Entwicklung sowie Anpassung der Gesellschaft an eine nachhaltige Lebensweise und das eigentlich dringend notwendige Umdenken in Wissenschaft und Gesellschaft werden in den Arbeiten und Büchern von Helga Kromp-Kolb ebenfalls thematisiert.

Sie war für mehrere Bundesregierungen als Beraterin tätig und auch Vorsitzende des Forums für Atomfragen, Mitglied des Expertenbeirats des Klima und Energiefonds sowie wissenschaftliche Beirätin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Außerdem war sie an der Gründung des Climate Change Centers Austria (CCCA) beteiligt. Diese österreichische Einrichtungen ist eine zentrale Anlaufstelle für Forschung, Politik, Medien und Öffentlichkeit in Bezug auf alles, das sich um Klimaforschung in Österreich dreht.

Die Klimaforscherin setzt sich unermüdlich für eine bessere Zukunft ein und spricht über aktuelle Themen wie dem Kippen des Klimas. Für große Aufmerksamkeit sorgte sie 2019 in einem Zeitungsinterview mit ihrer Antwort auf die Frage, ob überhaupt noch geflogen werden dürfe:

» Man sollte es sich gut überlegen, ob es wirklich notwendig ist. Denn so wie wir unsere Eltern gefragt haben: Wie war das im Nationalsozialismus? Was hast du gewusst? Was hast du getan? Genauso werden uns einmal unsere Kinder und Enkel fragen: Wie war das beim Klima? Was hast du gewusst? Was hast du getan? Wenn ich dann antworte: Ich bin trotzdem auf Shoppingtour nach London geflogen, wäre das keine schöne Antwort. «

Werdegang von Helga Kromp-Kolb

Die Wissenschaftlerin wurde am 14. November 1948 in Wien als Tochter des Pädagogen und späteren Diplomaten Fritz Kolb und der Erzieherin Martha Grandl geboren. Sie wuchs als Diplomatentochter in Frankreich, Luxemburg, Indien und Österreich auf.

Helga Kromp-Kolb studierte Meteorologie an der Universität Wien und machte ihren Abschluss 1971. Anschließend arbeitete sie als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Wien und spezialisierte sich 1982 auf Umweltmeteorologie. Die Meteorologin war an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, die auch als "Hohe Warte" bekannt ist, in leitender Funktion tätig. Später folgte eine Anstellung als Associate Professor an der San José State University in Kalifornien. Sie leitete von 1986 bis 1995 die Abteilung Umweltmeteorologie an der Universität Wien. 1995 wurde sie ordentliche Universitätsprofessorin am Institut für Meteorologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien.

In ihren Forschungsthemen beschäftigt sie sich mit den regionale Auswirkungen des Klimawandels auf das österreichische Grünland und die Landwirtschaft sowie mit extremen Wetterereignissen. Sicherheitsanalysen grenznaher Kernkraftwerke und nuklearer Anlagen sowie die Verteilung des nuklearen Risikos in Europa sind ebenfalls Themen, mit denen sich die Forscherin auseinandersetzt.

Helga Kromp-Kolb ist mit dem Physiker und Risikoforscher Wolfgang Kromp verheiratet, der zwei Söhne und eine Tochter aus seiner erster Ehe mitbringt.

Auszeichnungen und Wirken von Helga Kromp-Kolb

Die Wissenschaftlerin ist in vielen Funktionen und beratenden Instituition tätig. Sie ist wissenschaftliche Beirätin im "Wiener Klimarat", Gründungsmitglied der seit 2013 bestehenden "Allianz Nachhaltiger Universitäten in Österreich" und seit 2012 bei der "Österreichische Akademie der Wissenschaften" in der Kommission Klima und Luftqualität dabei. Sie wurde für ihr Schaffen und Wirken rund um die Klimawandel-Thematik mehrmals ausgezeichnet.