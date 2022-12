Shopping für Weihnachtsgeschenke macht Spaß - zumindest den meisten. Oft fehlt aber leider die Zeit dafür in der manchmal stressigen Weihnachtszeit. Wieso also nicht bei österreichischen Betrieben einkaufen und damit etwas Gutes tun? Heimische Unternehmen sind mittlerweile immer mehr im Netz vertreten und liefern deine Weihnachtsgeschenke direkt zu dir nach Hause!

Die Klassiker: Pyjama, Socken, Kaschmir & Wäsche

Ittner

Kuschelige Socken oder zarte Wäsche aus Seide sind der Klassiker unter den Geschenken für Weihnachten. Das österreichische Traditionsunternehmen ITTNER führt von namhaften Wäscheherstellern bis hin zu kleinen Labels eine tolle Auswahl an feinen Sachen. Das Mutter-Tochter-Duo Kathrin Erol-Ittner und Stefanie Michalek legen bei ihrem Wäsche-Sortiment viel Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und europäische Produktionen. Fast-fashion wird man bei den Beiden eher nicht finden.

Körbchen Wien

Das Label Körbchen Wien produziert feine nachhaltige Wäsche von Hand und das direkt im eigenen Wiener Atelier. Dahinter stecken Victoria und Elisabeth. Die beiden gelernten Damenschneidermeisterinnen kommen ursprünglich aus Tirol und Salzburg.

CALEO Cashmere

Kuscheliges aus Kaschmir, zeitlose Accessoires und Pullis "designed in Austria" findest du bei CALEO Cashmere. Hinter der Marke stehen die beiden Oberösterreicherinnen Anna Franz und Elisabeth Bauer.

Nachhaltige Geschenke: Naturkosmetik, fairer Schmuck und Yoga-Fashion

Faire Produktionen, kurze Lieferwege und Transparenz werden bei österreichischen Unternehmen groß geschrieben. Innovative Materialien und nachhaltige Konzepte sind ein zukunftsweisender Ansatz, den sie vertreten.

BRUNA The Label

Glänzendes passt zu Weihnachten und bringt die Beschenkten zum Strahlen. Die momentan angesagtesten Schmuckstücke findest du bei BRUNA The Label. Das junge österreichische Start-Up hat sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben. Helena Milchrahm und Simon Rupp lassen ihren Schmuck in Italien produzieren. Es kommen hauptsächlich Materialien wie recyceltes Silber, das aus Waschmaschinen oder Laptops ausgebaut wurde und altes Gold zum Einsatz. Das Highlight sind Perlen und Edelsteine, die aus Tahiti, Indien und Australien stammen. Hier verwendet das Duo Restbestände, die von den Züchtern aussortiert wurden.

Mangolds

Von nachhaltigem Schmuck über Naturkosmetik bis hin zu stylischen Yoga-Teilen, bei Mangolds gibt es eine tolle Auswahl an innovativen und fair produzierten Labels, die sich sehr gut unterm Weihnachtsbaum machen. Seit 1989 widmet sich das kleine Familienunternehmen dem ökologischen Konzept. Angefangen hat alles mit einem vegetarisch/veganen Restaurant, das in Graz für sein köstliches Essen bekannt ist!

Achselkuss

Achselkuss stellt natürliche Deocremes in Wien her. Diese werden von Hand gemacht, kommen ganz ohne Aluminium aus und sind vegan. Zudem sind sie in einer hübschen Dose im Retro-Look verpackt.

Hautsinn

Feste Shampoos, Seifen und Naturkosmetik gibt es im Online-Shop von Hautsinn. Die Unternehmerin dahinter, Roya Hematyar legt Wert auf "zero waste" und "sustainability", das gefällt uns!

Susanne Kaufmann

Luxuriöse Naturkosmetik mit Ursprung in Österreich bietet das Label Susanne Kaufmann. Vom nachhaltigen Badeöl bis zur natürlichen Hautpflege, es gibt eine Menge im Online-Shop zu entdecken!

Staudigl

Im Shop der Naturparfümerie/Reformhaus Staudigl findest du viele schöne Geschenke. Beim familiär geführten Unternehmen gibt es neben Naturkosmetik eine feine Auswahl an weihnachtlichen Kleinigkeiten.

Stimmungsvolle Weihnachtsgeschenke

Loops Kerzenmanufaktur

Kleine Präsente findest du bei der Looops Kerzenmanufaktur aus Salzburg. Die handgemachten Duftkerzen bestehen aus naturreinen ätherischen Ölen und pflanzlichem Wachs. Es gibt eine weihnachtliche Limited Edition mit stimmungsvollen Sprüchen wie: "Advent, Advent", "Fest der Liebe" und "Frohes Fest".

Die Sellerie

Im Concept Store "Die Sellerie" werden schöne Wohnaccessoires sowie eine Eigenkollektion angeboten. Schöne liebevoll ausgesuchte Stücke sind im Fokus. Die beiden Unternehmer Patrick Bauer und Georg Leditzky legen viel Wert auf Nachhaltigkeit, Transparenz und faire Produktion, daher findet man in der "Sellerie" nur in Europa produzierte Wohnaccessoires und zudem viele Produkte aus Österreich.

Edle Tropfen

Aeijst

Auch Feines aus dem Glaserl ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Die besten Tropfen kommen aus der Steiermark. Der Gin von "Aeijst" wird von Wolfgang Thomann und seiner Familie in der Südsteiermark hergestellt und kommt in einer schönen Verpackung daher!

DeVin

Die Steirerin Lisa Bauer produziert hochwertigen Gin in Hatzendorf. Wenn man sich sein Flascherl nicht direkt bei ihr im Buschenschank abholen kann, kommt dieses via DeVin Online-Shop direkt nach Hause!