Der Charakter eines Menschen lässt sich in 16 verschiedene Persönlichkeitstypen einteilen und gibt Einblicke in Stärken und Schwächen, sowie besondere Persönlichkeitsmerkmale. Das glaubst du nicht? Mach den Test und sieh selbst!

Die INTJ - Persönlichkeitstypen (Architekt:innen) denken über alle Winkel und Ecken eines Problems oder einer Frage nach. Entscheidungen werden rational getroffen. Strategisches und vorausschauendes Denken, sowie Planungsvermögen zeichnet diesen Persönlichkeitstyp aus. Architekt:innen strahlen Selbstbewusstsein aus und haben eine geheimnisvolle Aura. Wir stellen euch diesen besonderen Persönlichkeitstyp einmal näher vor.

Wofür steht die Abkürzung INTJ?

I - Introversion (introvertiert). In der Stille finden sie Kraft, Inspiration und neue Ideen. Sie genießen es, in ihrer eigenen Gedankenwelt zu versinken und fühlen sich von ihren Mitmenschen schnell ausgelaugt.

N - Intuition (intuitive Wahrnehmung). Trust your instincts, Intuition doesn't lie. Sie haben einen ausgeprägten Zugang zu ihrem Unterbewusstsein und können unklare Situationen oftmals richtig einzuschätzen.

T - Thinking (logisches Denken)."In der Ruhe liegt die Kraft", Bei wichtigen Entscheidungen vertrauen sie eher auf logische Argumente, anstatt sich emotional leiten zu lassen.

J - Judging (urteilend). Sie sind sehr pflichtbewusst und schätzen klare Strukturen. Wenn sie etwas angefangen haben, wird es zu Ende gebracht.

Welche Eigenschaften kennzeichnen die INTJ-Persönlichkeit?

Menschen mit dem Persönlichkeitstyp INTJ (Architekt) sind gleichzeitig phantasievoll und entscheidungsfreudig, ehrgeizig und privat, und dabei erstaunlich neugierig. Wusstest du, dass INTJ der dritt seltenste Typ in der Bevölkerung und der seltenste Typ unter Frauen (mit ENTJ) ist?

Architekt:innen beherrschen souverän das Wissensspektrum, das sie sich über lange Zeit hinweg angeeignet haben. Für sie gilt: Wissen ist Macht.

Man denkt mehr, wenn man alleine unterwegs ist. Wenn sie alleine sind, kommen ihnen die besten Einfälle und Ideen.

Selbstbewusst und Willensstark. Sie sind wahre Perfektionisten mit extrem hohen Leistungsstandards für sich und andere. Aufgeben? Niemals!

Es ist einsam an der Spitze. Sie sind oft unabhängig und selektiv in Bezug auf ihre Beziehungen und bevorzugen es, sich mit Menschen zu verbinden, die sie intellektuell anregend finden.

Sie beschäftigen sich gerne intensiv mit einem Projekt oder einer Idee und geben sich große Mühe, um ihre Ziele zu erreichen.

Architekt:innen sind die geborenen Karrieremenschen und brillieren mit ihrem Wissen und ihren Ideen gerne in hohen Positionen.

In ihrer Kindheit wurden sie oft als "Bücherwürmer" angesehen. Sie sind neugierig und schätzen die Möglichkeit, durch das Lesen ihr Wissen zu erweitern.

(c) iStock

Stärken und Schwächen: Das zeichnet Architekt:innen aus

Stärken

Innovation. Sie haben die Gabe eine langfristige Vision zu definieren und für komplexe Probleme innovative Lösungen zu entwickeln.

Neugierde. Sie haben einen großen Wissensdurst, sind begeisterungsfähig und interessieren sich für die verschiedensten Lebensbereiche.

Unabhängigkeit. Sie stellen eigenen Regeln auf und gestalten ihr Leben nach ihren Vorstellungen. Wer sich übermäßig anpasst, ist in ihren Augen nicht frei "Außergewöhnliches" zu schaffen.

Schwächen

Emotionale Distanz. Zu den Romantiker:innen gehören sie nicht grade und zeigen ihre Liebe nicht durch gefühlvolle Liebesgesten. Auf ihre Mitmenschen wirken sie manchmal sogar eher kalt.

Perfektionismus. Nichts ist ihnen genug. Optimierungsmöglichkeiten und neue Herangehensweisen, lassen sie nicht los. Ab einem gewissen Grad kann dieses Verhalten jedoch fast schon ein bisschen exzessiv sein.

Ungeduldig. Sie haben keine Zeit oder Nerven für Inkompetenz. Das macht sie leider etwas arrogant oder ungeduldig.

Wie verhalten sich Architekten in der Liebe?

Date Smart. Sie sind hochintelligente, intensive Menschen, die viel Einsicht und Tiefe in verschiedene Bereiche ihres Lebens einbringen - so auch in ihren Beziehungen. Leider ist es für INTJs jedoch nicht einfach, sich fallen zu lassen und einen passenden Geistesverwandten zu finden. In der Liebe neigen sie dazu, zu viel über Dinge nachzudenken.

Sobald sie ihre:n passende:n Partner:in gefunden haben, nehmen sie ihre Beziehungen sehr ernst, sind treu und daran interessiert, die Beziehung stetig zu optimieren. Dabei sollten sie natürlich nicht vergessen, dass Liebe kein Projekt ist, sondern sich fallen lassen. Für Architekt:innen eine echte Herausforderung.

» INTJs zählen zu den Menschen mit dem höchsten Einkommen. «

INTJs sind geborene Karrieremenschen

Sie sind geborene Karrieremenschen. Sie haben eine Vision, ein Ziel und geben immer 1000%. Voraussetzung: Sie haben eine Position, in der sie mit ihrem Wissen und ihren Ideen brillieren können. Ein normaler 9 to 5 Job ist ihnen nicht genug. Nicht selten kommt es vor, das Architekt:innen in die Selbständigkeit übergehen und sich nicht davor scheuen Risiken einzugehen.

INTJ Persönlichkeiten bevorzugen Einzelarbeit. Im Rahmen der Teamarbeit sehen sie sich mit zu vielen Emotionen konfrontiert. Sie trauen anderen Menschen wenig zu und sind gern ihr eigener Boss. Sie genießen die Herausforderung, komplexe Ideen zu verstehen und das eben am liebsten allein.

5 berühmte Personen, die als Persönlichkeitstyp Architekt:innen sind

Michelle Obama. Im Jahr 2009 wurde sie die erste afroamerikanische First Lady der USA an der Seite ihres Ehemannes, US-Präsident Barack Obama. Schon in der Schule gehörte sie durch viel Fleiß und Ehrgeiz zu den besten Schülerinnen.

Auch Elon Mask, der zu den wohlhabendsten Menschen der Welt zählt, gehört dem INTJ-Persönlchkeitstypen an. Bereits im Alter von zehn Jahren interessierte er sich für Computer und Programmiersprachen.

Friedrich Nietzsche ist weltweit einer der bekanntesten Philosophen. Nietzsche war ein hervorragender Schriftsteller und forderte die Menschen auf, etablierte Denkmuster zu hinterfragen und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Seine philosophischen Schriften sind geprägt von einer kritischen Haltung gegenüber traditionellen Annahmen und macht ihn somit ebenfalls zu einem besonderen Vertreter der INTJ Persönlichkeit.

Hillary Clinton. Sie hat eine bemerkenswerte politische Karriere hinter sich. Sie war die First Lady der Vereinigten Staaten während der Amtszeit ihres Ehemanns, Präsident Bill Clinton und setzt sich seither für Frauenrechte und Themen wie Lohngleichheit ein.

Bill Gates. Der technologische Visionär. Der Mitgründer von Microsoft hat frühzeitig erkannt, wie wichtig Computer und Software für unsere Zukunft sein würden. Er hat die Informationstechnologie revolutioniert und Millionen von Menschen ermöglicht, den Computer im Alltag zu nutzen.