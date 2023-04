Menschen sind verschieden. Und das ist auch gut so. Während sich der/die eine in der Rolle als stille:r Beobachter:in wohlfühlt, so ist der/die andere gesellig und eröffnet bei jeder Party gern den Dancefloor. Die 16 Persönlichkeitstypen (im Englischen 16 personalities) geben Einblick in den eigenen Charakter, du bekommst eine genaue Beschreibung davon, wer du bist und warum du Dinge auf die Art und Weise angehst, wie du es tust. Das glaubst du nicht? Mach den Test und sieh selbst!

Der MBTI (Myers-Briggs-Typenindikators) Test kann für viele Zwecke eingesetzt werden, z. B. für deine persönliche Entwicklung, Team-Building oder die Planung deiner Karriere. Wenn du deinen Persönlichkeitstyp kennst und verstehst, kannst du beispielsweise lernen, wie man effektiver mit anderen kommuniziert und zusammenarbeitet. Wir haben den Test gemacht und verraten dir, welche Persönlichkeitstypen es gibt und was sie ausmacht.

Was sind Persönlichkeitstypen?

Introvertiert. Extrovertiert. Logisch oder Kreativ. Persönlichkeitstypen sind Kategorien, die Menschen nach ihren charakteristischen Merkmalen, Verhaltensweisen und Einstellungen einteilen. Ähnlich wie bei Geburtshoroskope, die astrologisch basierte Einblicke in unsere Persönlichkeit geben.

Wie sich ein Mensch in bestimmten Situationen verhält, hängt nicht nur vom Zufall oder den Genen ab, sondern auch davon, welchen Charakter ein Mensch hat, und zu welchem Persönlichkeitstyp er gehört.

» Der MBTI teilt die menschliche Persönlichkeit in 16 Typen ein, die jeweils aus vier Merkmalen bestehen. «

Was ist der Myers-Briggs-Typenindikator?

Die Theorie der Myers-Briggs-Typen basiert auf den Erkenntnissen des Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung. In den 1920er Jahren entwickelte Jung seine Typenlehre, welche besagt, dass das Denken und Fühlen sowie das Erkennen und Empfinden eines Menschen nach innen oder außen orientiert sein können.

Katherine Briggs und ihre Tochter Isabel Briggs Myers aus den USA haben Jungs Typologie übernommen und daraus ihre eigene Persönlichkeitstheorie mit 16 Persönlichkeitstypen entwickelt.

Es gibt zahlreicheBuchstabenkombinationen wie INFP, ISTJ oder auch ENTP. Hinter jedem dieser Kürzel steckt eine andere Persönlichkeit mit verschiedenen Merkmalen, die deinen Charakter beschreiben.

Persönlichkeitstypen: Was bedeuten die vier Buchstaben?

Der MBTI teilt die Persönlichkeit auf Basis der Forschungen und Erkenntnisse des Psychiaters Carl Gustav Jung, in vier grundlegende Dimensionen und deren zwei extremen Ausprägungen auf - von denen jeweils eine überwiegt.

Tankst du deine Energien durch die Interaktion mit anderen auf oder mit dir alleine? Extraversion (E) und Intraversion (I)

Die Kategorie zeigt an: Bist du intuitiv, also verlässt du dich eher auf dein Bauchgefühl, oder Sensing, also bist du realistischer und detailorientierter? Intuition (N) und Sensing (S)

Entscheidest du nach Fakten oder Bauchgefühl? Thinking (T) und Feeling (F)

Hast du immer einen Plan? Oder lässt du alles auf dich zukommen und entscheidest dann spontan? Judging (J) und Perceiving (P)

» Die Entwicklung der Persönlichkeit findet während des gesamten Lebens statt. Car Gustav Jung. «

16 Kombinationsmöglichkeiten: Diese besonderen Persönlichkeitstypen gibt es

Für jeder dieser Kategorien wirst du also in einer der zwei Charakteristiken eingeordnet. Die acht für die Eigenschaften stehenden Buchstaben (I/E, N/S, F/T und J/P) können dabei völlig unterschiedlich miteinander kombiniert werden. Daraus ergeben sich dann die folgenden 16 Persönlichkeitstypen:

1 NF: Die idealistischen Weltversteher. Die Diplomat:innen sehen die Welt analytisch und hinterfragen alles. Folgende Typen der NF-Persönlichkeiten gibt es:

Der/Die Advokat:in

INFJ-A/ INFJ-T. Sie sind ruhig und mystisch. Sie haben ein tiefes Verständnis für Menschen, analysieren gerne alles umfassend und richten danach ihr Leben aus. Sie unterscheiden sich von anderen idealistischen Persönlichkeitstypen durch ihre Entschlossenheit und Zielstrebigkeit. Advokat:innen sind keine untätigen Träumer, sondern unternehmen konkrete Schritte, um ihre Ziele zu verwirklichen. Lady Gaga und Nelson Mandela sind berühmte Advokat:innen.

Der/Die Mediator:in

INFP-A/ INFP-T. Mediatoren sind wahre Idealisten. Sie versuchen selbst bei den schlechtesten Menschen und bei Katastrophen das Gute zu sehen und suchen nach Möglichkeiten, Dinge zum Besseren zu wenden. Sie können gut alleine sein und haben tiefgründige Gedanken. Berühmte Mediator:innen sind zum Beispiel: Julia Roberts und William Shakespeare.

Der/Die Protagonist

ENFJ-A / ENFJ-T. Protagonist:innen sind natürliche Führer, voller Leidenschaft und Charisma. Diese Persönlichkeiten machen rund zwei Prozent der Bevölkerung aus, sie sind kontaktfreudig und inspirieren andere zu Leistung und guten Taten. Protagonist:innen strahlen Authentizität und Mitgefühl aus. Berühmte Protagonist:innen sind zum Beispiel: Barack Obama, Oprah Winfrey und Jennifer Lawrence.

Der/Die Aktivist:in

ENFP-A/ ENFP-T. Menschen vom Persönlichkeitstyp des Aktivisten sind wahrhafte Freigeister. Der Unabhängigkeitssinn von Aktivisten ist leidenschaftlich. Sie streben eher nach Kreativität und Freiheit als nach Stabilität und Sicherheit. Berühmte Aktivist:innen sind Quentin Tarantino und Kelly Clarkson.

2 NT: Die Analysten und kühlen Köpfe. Analytische Fähigkeiten, rationale Entscheidungen und Dinge zu hinterfragen macht NT’s aus. Emotionen beeinflussen sie nicht in ihren Entscheidungen.

Der/Die Architekt:in

INTJ-A / INTJ-T. Sie haben immer einen Plan und Ideen. Entscheidungen werden rational getroffen. Strategisches und vorausschauendes Denken sowie Planungsvermögen zeichnet diesen Persönlichkeitstyp aus. Architekt:innen strahlen Selbstbewusstsein aus und haben eine Geheimnisvolle Aura. Michelle Obama und Elon Musk gehören zu berühmten Architekt:innen.

Der/Die Logiker:in

ENTJ-A/ ENTJ-T. Wissen ist Macht. Sie grübeln viel und zerbrechen sich den Kopf über die großen Zusammenhänge und Theorien der Welt. Logiker:innen wollen vor allem zwei Dinge: Verstehen, Zusammenhänge herleiten und Widersprüche erkennen und eigene Ideen entwickeln. Bill Gates und Albert Einstein gehören diesem Persönlichkeitstyp an.

Der/Die Kommandeur:in

ENTJ-A/ ENTJ-T. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp besitzen Charisma und Selbstvertrauen, und projizieren Autorität in einer Weise, die Menschenmengen für ein gemeinsames Ziel mobilisiert. Geborene Führungspersönlichkeiten also. Steve Jobs, CEO von Apple und Harrison Ford sind berühmte Kommandeure.

Der/Die Debattierer:in

ENTP-A / ENTP-T. Ihre besondere Gabe ist eine Schlagfertigkeit, von der andere nur träumen können. Debatierrer:innen haben großen Spaß daran, andere in Wortduellen überlegen zu sein und sind schnelle Denker. Tom Hanks und Céline Dion gehören zu diesem Persönlichkeitstyp.

3 SP. Die Forscher:innen. Sie alle vereint die Offenheit für neue Erfahrungen, eine positive Einstellung zum Leben sowie große Neugier. Sie wollen Eindrücke in der Welt sammeln, etwas erleben, kreativ und frei sein. Auch hier ergeben sich vier verschiedene Persönlichkeitstypen:

Der/Die Abenteurer:in

ISFP-A / ISFP-T. Sie sind sehr charmant, möchten ständig Neues erleben und sind wahre Genussmenschen. ISFP’s können nicht genug von neuen Erlebnissen und neuen Menschen bekommen und schöpfen daraus Kraft. Wenn Abenteurer:innen mit Kritik konfrontiert werden, kann es schwierig für sie sein, weit genug auf Distanz zu gehen und sich nicht aufzuregen. Frida Kahlo und Micheal Jackson sind berühmte Abenteurer:innen.

Der/Die Die Entertainer:in

ESFP-A/ ESFP-T. Extrovertiertheit fällt hier wohl als Erstes auf. Menschen vom Persönlichkeitstyp des Entertainers sind in der Lage, spontan Trubel in Gang zu setzen und jeden zum Mitmachen zu bewegen. Entertainer:innen sind von der Euphorie des Augenblicks gefesselt und übertragen ihre Begeisterung auf andere. Gerne geben sie aber auch emotionale Unterstützung und praktischen Rat. Miley Cyrus und Marilyn Monroe gehören zu berühmten Entertainer:innen.

Der/Die Unternehmer:in

ESTP-A/ ESTP-T. Sie lieben es im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Anstatt untätig herumzusitzen, handeln Unternehmer:innen spontan drauf los, sehr wahrscheinlich, das riskantes Verhalten zum Lebensstil wird. Sie leben für den Augenblick und stürzen sich in die Aktion. Madonna und Bruce Willis gehören zu bekannten Unternehmer:innen.

Der/Die Virtuose

ISTP-A/ ISTP-T. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp sind natürliche Tatmenschen. Virtuosen arbeiten oft in technischen Berufen und es macht ihnen Spaß, Dinge auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Weibliche Virtuose sind besonders selten, da dieser Persönlichkeitstyp schlecht auf die von der Gesellschaft definierten Geschlechterrollen passt. Berühmte Virtosen sind unter anderem Olivia Wilde und Michael Jordan.

4 SJ. Die Wächter:innen. Es sind vernünftige und praktische Denker, die Routinen, Struktur und geregelte Abläufe brauchen. Die vier Persönlichkeitstypen der Wächter:innen sind:

Der/Die Verteidigerin

ISFJ-A / ISFJ-T. Sie würden alles tun, um ihre Liebsten zu verteidigen und zu beschützen. Verteidiger:innen sind zu 100 Prozent verlässlich und ihre Zufriedenheit entsteht allein aus dem Gefühl, etwas Gutes für andere getan zu haben. Obwohl von Natur aus introvertiert, sind Verteidige:innen dennoch sehr soziale Wesen. Aretha Franklin und Selena Gomez sind gehören zu berühmten Verteidiger:innen.

Konsul

ESFJ-A / ESFJ-T. Fürsorgliche, soziale und beliebte Menschen gehören oft zum Persönlichkeitstypen des Konsul. Sie haben eine hilfsbereite Ader, sind Sympathieträgerinnen und vertreten oft ein recht konservatives Weltbild. Ihr Inneres und Äußeres ist sehr geordnet und genauso erwarten sie es auch von der Welt. Taylor Swift und Bill Clinton sind berühmte Konsuln.

Der/Die Exekutive

ESTJ-A / ESTJ-T. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp der Exekutivkraft verinnerlichen die Werte von Ehrlichkeit, Engagement und Respekt. Sie sind gerne bereit, auf schwierigen Wegen voranzugehen und werden für ihre guten Ratschläge und Führungsqualitäten geschätzt. Pflichtbewusstsein und Ehrlichkeit zeichnet sie aus. Faulheit? Das ist für Exekutive unvorstellbar. John. D. Rockerfeller und Frank Sinatra gehören auch zu diesem Persönlichkeitstyp.

Der/Die Logistiker:in

ISTJ-A/ ISTJ-T. Sie sind praktisch veranlagt, zuverlässig und orientieren sich an Fakten. Die charakteristischen Merkmale sind Integrität, praktische Logik und unermüdliche Einsatzbereitschaft. Wenn sie auf ein Ziel hinarbeiten, bewältigen sie jede gestellte Aufgabe mit Genauigkeit und Geduld. Sie leben nach dem Motto: Es ist besser allein zu sein, als in schlechter Gesellschaft. Berühmte Logistiker:innen sind zum Beispiel Angela Merkel, die erste deutsche Bundeskanzlerin und George Washington, der erste Präsident der USA.

Darum faszinieren uns Persönlichkeitstests

Warum handeln wir, wie wir handeln? Warum ist der eine kontaktfreudig und die andere zurückhaltend? Um Antworten auf solche Fragen zu finden, machen Menschen Persönlichkeitstests. Es ist ja auch wirklich faszinierend, mehr über die eigenen Charakterzüge und Eigenschaften herauszufinden.

Du erfährst aber nicht nur mehr über dich, sondern kannst auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen verbessern, indem du lernst, wie du am besten mit anderen Persönlichkeitstypen interagierst. Bei der nächsten Auseinandersetzung mit einer Arbeitskollegin also erstmal den Persönlichkeitstyp herausfinden, um geschickt mit ihr zu diskutieren.

Auch einige Online Dating Plattformen nutzen Persönlichkeitstests, um Menschen zusammen zu bringen, die gut zueinander passen. Zum Beispiel basiert der Parship Persönlichkeitsfragebogen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und verspricht ein optimales Matching. Dank des Persönlichkeitstests erhälst du individuell auf dich zugeschnittene Partnervorschläge. Juhu, dann sollte es mit der Liebe über Dating Apps doch jetzt endlich mal klappen, oder?

WOMAN Test: So läuft der Persönlichkeitstest ab

Bei dem Persönlichkeitstest musst du bei 60 Aussagen einschätzen, inwiefern sie auf dich zutreffen. Die Skala reicht dabei von "stimmt" bis "stimmt nicht". Das Ergebnis erscheint nach etwa 12 Minuten. Hier eine Beispiel Aussage:" Es ist Ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird als dass Sie eine Debatte gewinnen ".

Wichtig beim Test:

Beantworte die Fragen ehrlich (auch wenn dir die Antworten nicht gefallen).

Versuche, keine "neutralen" Antworten zu hinterlassen. So wird dein Ergebnis eindeutiger.

Überlege nicht zu lange. Hör auf dein Bauchgefühl du kennst dich am Besten und somit auch die richtige Antwort.

Nach wenigen Minuten erhälst du dein persönliches Profil mit einem entsprechenden Charaktercode , der dich einem Persönlichkeitstypen zuordnet. Wir haben den Test gemacht und sind überrascht, wie gut das Ergebnis passt. Es lohnt sich auf jeden Fall!