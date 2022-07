Anfänge ihrer Karriere

Julia Roberts liebte das Schauspiel, sah aber eine Ausbildung als sinnlos an. Und das, obwohl sie von den Erfolgen ihres Bruders beeindruckt war, der an der Royal Academy of Dramatic Art in London und an der American Academy of Dramatic Arts in New York Schauspiel studiert hatte und sogar für einen Golden Globe Award nominiert war. Julia zog es lieber vor, gleich in medias res zu gehen und spielte während ihrer Schulzeit in Amateurtheatervorstellungen mit. Später arbeitete sie gelegentlich als Model in New York, wo sie bei ihrer Schwester Lisa wohnte.

Um ihr Leben zu finanzieren, nahm Julia Roberts viele Jobs an. Etwa in einem Schuhgeschäft oder in einer Eisdiele. Der Wunsch Schauspielerin zu werden ließ sie jedoch nicht los. Unterricht wollte sie jedoch nach wie vor nicht nehmen, aber ihr Südstaatenakzent störte sie gewaltig. Und so nahm die junge Powerfrau Sprechunterricht und absolvierte unzählige Vorsprechtermine bei diversen Agenturen.

1986 war es dann endlich soweit und Julia bekam ihre erste Rolle, und zwar in der Komödie "Firehouse". Ihr Auftritt dauerte sage und schreibe genau 15 Sekunden. Der Bruder von Julia Roberts konnte sich das relativ erfolglose Bemühen seiner Schwester nicht mehr länger ansehen und half ihr. So bekam sie eine Rolle in "Blood Red – Stirb für dein Land".

Der Film war leider nicht sehr erfolgreich, aber Julia dachte nicht ans Aufgeben. Sie erfuhr, dass Schauspieler gesucht wurden, die ein Instrument beherrschten. Und zwar für den Film "Satisfaction". Kurzerhand nahm sie Schlagzeug- und Bass-Unterricht und ergatterte schlussendlich die Rolle einer Musikerin die Bassgitarre spielte.