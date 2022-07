Oprah Winfrey kann man zu Recht als Talk-Queen bezeichnen. Keine andere Moderatorin versteht es ihre Gäste so in den Bann zu ziehen, und damit das eine oder andere intime Geheimnis herauszulocken, wie sie. Unzählige Berühmtheiten waren bei Winfrey zu Gast und standen Rede und Antwort bei oft kniffligen Fragen.

Steckbrief: Oprah Winfrey Name: Oprah Gail Winfrey

Oprah Gail Winfrey Geboren am: 29. Januar 1954

29. Januar 1954 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Familienstand: ledig

ledig Größe: 169cm

169cm Kinder: : 1 Kind, das nach der Geburt verstarb

: 1 Kind, das nach der Geburt verstarb Wohnort: Montecito in Kalifornien, USA

Montecito in Kalifornien, USA Beruf: Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin, Autorin, Fernsehproduzentin, Philantropin

Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin, Autorin, Fernsehproduzentin, Philantropin Ausbildung: Studium Kommunikationsdesign an der Tennessee State University

Schwierige Kindheit in Armut

Obwohl Oprah Winfrey heute Millionen auf ihrem Konto hat, startete ihre Kindheit in bitterer Armut. Geboren wurde sie in Kosciusko, Mississippi als uneheliches Kind zweier Teenager. Ihre Mutter – Vernita Lee - war ein Hausmädchen und der Vater Vernon Winfrey ein junger Soldat, der aber später zum Stadtrat aufstieg. Die beiden waren noch minderjährig und lebten auch nicht zusammen.

So wuchs Oprah bei ihrer Großmutter auf, die ein strenges Regime führte. Erst im Alter von sechs Jahren zog sie zu ihrer Mutter nach Milwaukee, Wisconsin. Aber nach zwei Jahren wurde der die Erziehung zu viel und Oprah kam zu ihrem Vater nach Tennessee.

Allerdings nicht für lange Zeit, und das junge Mädchen landete wieder bei ihrer Mutter. Sie wurde als Neunjährige von Familienmitgliedern sexuell missbraucht und mit 14 Jahren schwanger. Allerdings starb ihr Kind kurz nach der Geburt. Die unglückliche Oprah entwickelte eine Esssucht und verfiel dem Alkohol und Drogen. Und es ging wieder einmal zum Vater nach Tennessee zurück, der sehr streng war und auf einer profunden Ausbildung bestand.

Oprah war eine gute Schülerin und begann schon während der Highschool als Nachrichtensprecherin bei einem Radiosender zu arbeiten. Und sie gewann durch einen Wettbewerb ein Stipendium an der Tennessee State University, wo sie das Studium für Kommunikationsdesign absolvierte.

Oprah Winfrey – Ihre Karriere

Mit 19 Jahren startete Winfrey ihrer Karriere bei einem Radiosender in Baltimore als Nachrichtenmoderatorin. Bereits 1983 wurde sie dann in Chicago auf WLS-TV als Gastgeberin einer Frühstückstalkshow engagiert. Der Erfolg war groß, denn Oprah kam beim Publikum äußerst gut an.

Und so wurde das Format kurzerhand in "The Oprah Winfrey Show" umbenannt. Die Show lief auf vielen Fernsehsendern und bekam wieder einen neuen Namen – nämlich kurz und bündig "Oprah". Eingeladen wurden bei dieser Talk-Show Menschen aus unteren sozialen Schichten, die arm waren oder schreckliche Unfälle erlitten hatten. Auch Missbrauch oder Drogenkonsum waren immer wieder ein Thema.

Dieses Fernsehformat wurde binnen kürzester Zeit weltberühmt und lief bis 2011. In den 90ern gründete die Talk-Queen "Oprah’s Book Club". Bei dieser Fernsehshow präsentierten viele Autoren ihre Bücher. Selbst Bill Clinton war bei Winfrey zu Gast, als er seine Autobiografie veröffentlichte. 2011 startete sie dann mit ihrem eigenen Pay-TV-Sender durch, den sie "OWN" nannte, was sich von Oprah Winfrey Network ableitet.

Hier werden Talkshows zu den verschiedensten Themen gebracht, wie etwa Gesundheit, Psychologie, aber auch Realityshows und Kochsendungen. 2012 moderierte sie dort ihr eigenes Format – "Oprah’s next Chapter", das später in "Oprah Prime" umbenannt wurde. Bei dieser Show besucht die Moderatorin Prominente in ihrem Zuhause und verbringt einen Tag mit ihnen.

In der ersten Folge war sie bei Steven Tyler zu Gast. 2021 wurde die Sendung "Meghan und Harry bei Oprah – das Interview" in den USA, dem Vereinigten Königreich und weiteren 67 Ländern ausgestrahlt.

Kritik bleibt nicht aus

Wer Erfolg hat, muss auch meistens mit Kritik kämpfen. So auch Oprah, denn ihr wurde vorgeworfen, durch ihre Medienmacht und Popularität die Show zu missbrauchen. Etwa beim Umgang mit politischen Gästen. So soll sie ein Quentchen dazu beigetragen haben, dass Barack Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, indem sie ihn medienwirksam unterstützte.

Nicht goutiert wurde auch, dass sie Mitarbeitern des Pariser Modehauses Hermès Rassismus vorwarf. Grund dafür war, dass sie 15 Minuten nach Ladenschluss nicht mehr ins Geschäft durfte. Und auch ihre Buchvorstellungen fanden nicht überall Begeisterung, da die Werke regelmäßig zu Bestsellern wurden und angeblich nicht kritisch genug bewertet wurden.

Besonders angeprangert wurde dabei ein Buch von Suzanne Somers, die Krebsheilmittel vorstellte, die jedoch von der Schulmedizin abgelehnt wurden. Auch der Impfgegnerin Jenny McCarthy bot die Talkmasterin eine Plattform.