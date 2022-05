Geburt: Von der Geburtsvorbereitung bis zum Wochenbett [Überblick]

Liegend im Bett zu gebären ist wohl die bekannteste Position. Es gibt jedoch auch andere Positionen, in denen sich viele Frauen während der Geburt wohler fühlen und die auch noch weitere Vorteile mit sich bringen. Die Hebamme unterstützt normalerweise dabei, die angenehmste Position zu finden. Frauen spüren oft selbst, welche Geburtsposition ihnen gut tut.

Gerade aufrechte Positionen

Sie kann die Dauer der Geburt verkürzen, da die Schwerkraft auf der Seite von Mutter und Kind ist. Die Gebärende hat aufrecht mehr Lungenvolumen und kann dadurch besser atmen. Das wirkt sich auch positiv auf die Sauerstoffversorgung des Kindes aus. Durch die Muskelspannung in einer geraden Position erhöht sich der Druck im Bauchraum und das Zusammenziehen der Bauchmuskeln (Bauchpresse) verstärkt sich. Diese helfen das Baby herauszuschieben.

Sie ermöglicht auch das Beckenkreisen oder -schaukeln. Durch diese Technik kann der Wehenschmerz aktiver verarbeitet werden. Zudem erleichtern die Bewegungen die Drehung des kindlichen Kopfes in die richtige Position.

Vorteile der aufrechten Position

Kürzere Geburtsdauer

Wehen sind meist regelmäßiger und häufiger

Mehr Bewegungsfreiheit

Dammschnitte kommen in aufrechten Positionen seltener vor.

Welche aufrechte Positionen für die Geburt gibt es?

Zu den aufrechten Gebärhaltungen gehören Stehen, Hocken sowie Knien und Sitzen.

Im Stehen kann man das Becken recht gut bewegen, und dadurch den Wehenschmerz besser verarbeiten und die richtige Drehung des Babyköpfchens wird unterstützt. Dadurch kann der Geburtsverlauf beschleunigt werden. Der Vater kann die Mutter dabei stützen oder sie lehnt sich an eine Wand. Alternativ gibt es manchmal auch die Möglichkeit sich an einem von der Decke hängenden Tuch zu stützen, was noch mehr Bewegungsfreiheit gibt.

Im Hocken wird der Beckenausgang bestens erweitert, da sich der Beckenboden leichter dehnt. Zudem hilft die Schwerkraft dem Baby Richtung Beckenausgang zu gelangen. Auch das Pressen nach unten wird erleichtert. Beim Hocken muss die Frau von beiden Seiten von Partner, Hebamme oder Geburtshelfer:innen gestützt werden.

Das Knien wird von Frauen oft als recht angenehm empfunden, da sich die Wehen in der Position gut verschmerzen lassen und auch Rückenschmerzen meist erträglicher sind. Das Becken bleibt in dieser Haltung ebenfalls gut beweglich. Die werdende Mutter kann die kniende Position gut durchführen, indem sie sich mit Oberkörper und Armen abstützt (Vierfüßlerstand) oder einen Gymnastikball zur Hilfe nimmt.

Wenn die Anstrengungen der Geburt Frauen die Kraft raubt, kann Sitzen als angenehm empfunden werden. Dabei kann ein spezieller Gebärhocker zum Einsatz kommen, ein kleiner Stuhl ohne Lehne mit einer Aussparung für das Baby. Diese Position ist aber auch auf einem Stuhl oder in einem Bett möglich. Halt bieten dabei die Stuhllehne oder der Partner. Manchen Geburtskliniken verfügen über ein Romarad. Auf diesem kann die Frau in sitzender Position gelagert werden kann. Der große Vorteil ist, dass die Frau dabei nicht ins Hohlkreuz fallen kann, dadurch stehen Lendenwirbelsäule und Becken in einer idealen Formation für die Geburt.

Die liegenden Gebärpositionen

Zu den waagerechten Gebärhaltungen zählen die Rücken-, Seiten- und Halbseitenlage. Sie eignen sich gut, damit sich die Frau ausruhen kann. Werden das Abstützen der Hände und Füße gut möglich gemacht, ist eine natürliche Geburt im Liegen auch gut zu schaffen. Der Nachteil vom waagerechten Liegen ist, dass die Schwerkraft ungenutzt bleibt, um den Geburtsverlauf zu verkürzen.

Vorteile der liegenden Position

Durch Druck auf den Bauch der Mutter beziehungsweise den Steiß des Kindes (Kristeller-Handgriff) kann die Austreibungsphase beschleunigt werden.

Der Damm ist gut erreichbar und kann durch spezielle Handgriffe vor Verletzungen geschützt werden.

Falls Saugglocke, Zange oder ein Kaiserschnitt zum Einsatz kommen müssen, wird keine Zeit zur Umlagerung verloren.



Mögliche Komplikationen

Es laufen leider nicht alle Geburten problemlos ab. Es kann unter der vaginalen Entbindung zu Komplikationen bei Mutter oder Kind kommen. Die moderne Medizin kann die meisten Probleme jedoch schnell und sicher lösen. Diverse Maßnahmen, wie Saugglocke oder Geburtszange, können bei Komplikationen helfen, das Baby schnell und sicher auf die Welt zu bringen. Es gibt aber auch Gründe, die dazu führen, dass eine Geburt operativ mit Kaiserschnitt beendet werden muss.