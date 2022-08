Wann ist ein Kaiserschnitt notwendig?

Bei einer erneuter Schwangerschaft nach einem Kaiserschnitt besteht ein erhöhtes Risiko für eine Fehllage der Plazenta und das Einreißen der Gebärmutter.

Zudem muss dann oft auch die zweite Entbindung mittels Kaiserschnitt gemacht werden. Wenn frau sich viele Kinder wünscht, ist vor allem bei einer Erstgeburt von einem Wunschkaiserschnitt abzuraten.

Die Gebärmutter bildet sich langsamer zurück als nach einer vaginalen (natürlichen) Geburt. Nach einem Kaiserschnitt sollte man mindestens ein Jahr lang nicht schwanger werden. Es gibt auch die allgemeine Risiken einer Operation wie beispielsweise Thrombosen, starker Blutverlust, Entzündungen, Verwachsungen und Wundheilstörungen.

Keine Mutter sollte sich für einen geplanten oder ungeplanten Kaiserschnitt schämen oder sich danach schlecht fühlen. Jede Geburt ist ein Kraftakt und eine unglaubliche Leistung der Frau, die stolz gefeiert werden sollten!

Für das Kind ist der Kaiserschnitt risikoärmer als eine vaginale Geburt.

Dennoch sind während und nach der Operation Komplikationen und Folgen möglich: Anpassungsstörungen, das sind meist Atemprobleme (Kaiserschnittkinder haben diese häufiger direkt nach der Geburt, vor allem wenn sie zu früh geholt werden.)

Verletzungen bei der Operation

Bindungsstörungen aufgrund von Problemen beim Stillen

erhöhte Infektanfälligkeit, weil das Kind bei der Entbindung nicht mit der natürlichen Bakterienflora der Mutter in Kontakt kommt

Tipps für Mutter und Kind nach einem Kaiserschnitt

Die meisten ungünstigen Nachwirkungen wie Bindungsstörungen oder Verdauungsprobleme sind zum Glück nicht unumkehrbar. WOMAN Mom hat mit Kinderärztin Dr. Monika Resch und Craniosacral-Therapeutin Linda Steinbauer von der Kinderarztpraxis Schumanngasse über die Folgen einer Sectio gesprochen und was sie Müttern raten.

Bonding im OP

Was genau sind jetzt die größten Unterschiede zwischen natürlicher Geburt und Kaiserschnitt? Zuerst mal klarerweise die Geburtsumstände. Hier muss man zwischen geplanter und Not-OP differenzieren. Bei Ersterer stehen Tag, Uhrzeit und das Team fest, man kann sich gut vorbereiten, und die meisten Schwangeren sind mit dieser Entscheidung im Reinen. Kommt es zu Problemen, und dann wird geschnitten, ist das eine potenziell bedrohliche Situation, dementsprechend ist auch die Stimmung im Kreißsaal. Wegen der relativ niedrigen Temperaturen im OP und für die medizinische Untersuchung wird das Kind oft schnell von der Mutter weggenommen. Dadurch kommt das Bonding, der Erstkontakt, bei dem große Mengen des Bindungshormons Oxytocin ausgeschüttet werden, zu kurz. Dieses Hormon ist aber verantwortlich für die Euphorie und die Befriedigung nach der Geburt.

"Gibt es von diesem Erstkontakt zu wenig, kann das für beide sehr frustrierend sein. Gott sei Dank setzt sich der Trend zum Sectio-Bonding durch", erklärt Dr. Resch. Will heißen: "Ist das Kind offensichtlich außer Gefahr, wird es in vorgewärmte Decken gehüllt und der Mutter auf die Brust gelegt. Dort bleibt es dann so lange, wie diese es will. Die Hebamme ist die ganze Zeit dabei, währenddessen vernähen die Ärzte die Wunde." Diese Entwicklung schafft auch Raum für einen weiteren Trend, das Cord Milking. "Dabei wird die Nabelschnur so lange nicht durchtrennt, bis die Plazenta ausgepulst ist. Das heißt, das gesamte Blut, das noch im Mutterkuchen ist, geht über ins Baby."

Hebammen empfehlen nach einem Kaiserschnitt so früh wie möglich mit dem Baby Hautkontakt aufzunehmen, um die Bindung zu erhöhen und ebenso das Stillen zu erleichtern. Viele Krankenhäuser bieten daher spezielle Bonding-Möglichkeiten nach einem Kaiserschnitt an.

Ist das Bonding durch einen Kaiserschnitt unter Vollnarkose oder wegen etwaigen Nachbehandlungen bei der Mutter nicht möglich, kann es in den ersten Stunden auch vom Vater übernommen werden!

So klappt's mit der Verdauung

Ein unvermeidbares Problem bei Kaiserschnitt ist der gestörte Aufbau der Darmflora. Denn auf dem Weg durch den Geburtskanal wird das Kleine mit den Bakterien der Mutter quasi eingerieben. "Sectio-Babys haben viel öfter Bauchschmerzen und Blähungen, weil ihr Darm die Milch nicht so gut verarbeitet. Da gibt es mittlerweile spezielle Probiotika für Neugeborene, die den Darm mit den entsprechenden Bakterien versorgen. So bessert sich das rasch", weiß die Ärztin.

Aus dem gleichen Grund kann das Immunsystem schwächeln, hängt es doch eng mit dem Mikrobiom im Darm zusammen. Studien legen nahe, dass dadurch das Risiko für Diabetes und Allergien erhöht ist. An einer Lösung für dieses Problem arbeiten Forscher an der New York University. In einer Pilotstudie haben sie Babys unmittelbar nach der Geburt mit Bakterien aus der Vagina der Mutter eingerieben. Ihr Haut- und Darmmikrobiom war in der Folge tatsächlich besser als das von Kindern, die dieses Treatment nicht bekamen. Größere Studien stehen hier aber noch aus.

Auch Stillen bessert das Problem, immerhin sind in der Muttermilch Darm- und Immunzellen. "Es dauert zwar bei Kaiserschnitt vier bis fünf Tage, bis die Milch einschießt. Wenn das Kind zu viel Gewicht verliert, soll man deshalb auch kurz zu Flaschennahrung greifen, das nimmt viel Druck aus der Situation", betont Resch. Das ständige Anlegen hat aber eine doppelte Wirkung: Es fördert den Milchfluss und stärkt die Bindung zwischen Mutter und Kind.

Energiefluss fördern

Ein weiteres Thema: Verspannungen. Beim Kaiserschnitt werden die Kleinen im Kopf-Nacken-Bereich aus dem Bauch gezogen. "Viele von ihnen sind deshalb verkrampft", weiß Craniosacral-Therapeutin Linda Steinbauer. "Man merkt das, wenn das Kind immer nur auf eine Seite schaut und sich das Köpfchen vielleicht sogar leicht abflacht, wenn es schwer zur Ruhe kommt, oft aufschreckt.

Jede Spannung nimmt den Babys aber Kraft und Energie, weil die Durchblutung dort nicht so gut ist und damit die Nährstoffversorgung. Wenn man den Kindern das rausnimmt, werden sie viel ruhiger, oft machen sie auch ganz schnell den nächsten Entwicklungsschritt, können sich etwa über Nacht umdrehen." Die Craniosacral-Therapie ist übrigens deshalb auch schon für die Kleinsten so gut geeignet, weil es eine ganz sanfte Methode ist, Energie wieder in Fluss zu bringen und Verspannungen zu lösen.

Die Mutter unterstützen

Bleiben schließlich noch die Mütter, die sich von dem traumatischen, weil ungeplanten Ereignis erholen müssen. "Einige Mamis haben das Gefühl, bei der Geburt versagt zu haben. Das macht Stress, dadurch klappt es mit dem Milchfluss oft nicht so gut. Das bringt dann zusätzlichen Druck, die Mutter-Kind-Bindung kann leiden. Viele haben auch das Gefühl, dass im Körper etwas durchtrennt wurde, sie trauen sich nicht, die Narbe anzuschauen oder anzugreifen. Diesen Frauen muss man jede Unterstützung geben", betont Steinbauer und empfiehlt eine Narbenbehandlung. "Das fördert die Durchblutung und bessert die Wundheilung. Und die Frauen haben danach das Gefühl, wieder 'ganz' zu sein!"

Was passiert nach einem Kaiserschnitt?

Schmerzen können danach vor allem in den ersten Tagen auftreten - vor allem bei Bewegungen wie Aufstehen, Husten und Niesen. Solange die Narbe nicht komplett verheilt ist, sollte kein Sport oder anstrengende Bewegungen gemacht werden, bei denen die Bauchdecke belastet wird.

Nach einem Kaiserschnitt gilt ohnehin eine längere Regenerationszeit. Es wird empfohlen, bis zu 6 Wochen nach der Geburt keine körperliche Anstrengungen wie Heben, Tragen von schweren Gegenständen oder schwere Hausarbeit zu machen. Diese sollten erst danach wieder langsam aufgenommen werden. Mehr Informationen bekommst du von deiner Ärtzt:in.

Rückbildung nach Kaiserschnitt

Wenn Naht und Wunde verheilt sind, können Bauchmassagen die Rückbildung der Gebärmutter fördern. Dies unterstützt außerdem Darmtätigkeit und Wochenfluss. Rückbildungsgymnastik wird in speziellen Kursen angeboten und hilft Frauen die Gewebestrukturen in Bauch und Beckenboden zu kräftigen. Dabei gibt es auch Übungen, bei denen auch auf die Kaiserschnittnarbe Rücksicht genommen wird.

Narbe richtig pflegen

Da der Schnitt fast immer in der Bikinifalte gemacht wird, stellt diese meist kein großes ästhetisches Problem dar. Die Bauchmuskulatur und die Haut in dem Bereich der Narbe sollten sechs bis acht Wochen lang geschont werden. Mit speziellen Salben (unbedingt mit Ärzt:in/ Hebamme absprechen) wird eine starke Narbenbildung nach dem Kaiserschnitt verhindert.

In den ersten Wochen ist die Narbe noch rot und erhaben. Mit der Zeit flacht sie ab und ist nur noch als heller Strich erkennbar. Äußerlich verheilt die Wunde normalerweise innerhalb von zehn bis 14 Tagen. Anfangs tut sie natürlich auch weh, ist druckempfindlich oder sie brennt und juckt, während sie heilt.

Das kannst du tun: Massieren

Haben sich die Fäden aufgelöst oder wurden entfernt, kann die Narbe mit einem pflanzlichem Öl oder einer speziellen Narbencreme massiert werden. Dies fördert die Durchblutung sowie die Selbstheilungskräfte der Haut.

Wochenbett nach Kaiserschnitt

Zirka 2 Stunden danach werden Mutter und Kind auf die Wochenbettstation verlegt. Dort bleiben sie, je nach persönlichem Gesundheitszustand meist 4-6 Tage. Frühzeitige Entlassungen sind möglich, stellen aber eher eine Ausnahme dar.



Neben Dingen, die du sowieso in deine Kliniktasche packen würdest, sollten auch unbedingt an weite und bequeme (Umstands-)Hosen und Slips gedacht werden, die nicht auf die frische Narbe drücken können. Ideal sind Hosen mit einem breiten und weichen Bund.

Tipp: Trockenshampoo und feuchte Pflegetücher eignen sich super für die Katzenwäsche, denn du wirst eventuell die ersten ein bis zwei Tage nicht duschen gehen können oder wollen.

Direkt nach der Geburt beginnt dann das eigentliche Wochenbett. Dieses unterscheidet sich kaum zu dem nach einer natürlichen Geburt. Auch nach einem Kaiserschnitt müssen sich Mütter von der Entbindung und von der Operation erholen. Wenige Stunden nach dem Kaiserschnitt werden Frauen schon dazu ermutigt, sich vorsichtig zu bewegen. Je nach dem individuellen Zustand bedeutet dies, sich im Bett aufzurichten oder mit ausreichender Unterstützung ein paar Schritte zu gehen. So kommt der Kreislauf wieder in Schwung und außerdem sinkt das Thromboserisiko sinkt. Es fördert auch den Gang zur Toilette.

Auch, wenn du schon kurz nach der Operation wieder recht fit bist, solltest du es mit den Aktivitäten nicht übertreiben. Der Körper braucht trotzdem viel Ruhe für die Heilung.

Der Wochenfluss tritt nach einem Kaiserschnitt ebenfalls auf, ist jedoch weniger intensiv wie nach einer natürlichen Entbindung.

Schlafposition nach Kaiserschnitt

Die meisten Frauen schlafen nach einem Kaiserschnitt lieber auf dem Rücken, wegen der Narbe. Das Schlafen auf der Seite oder in Bauchlage ist theoretisch möglich. Hebammen und Krankenpfleger:innen stehen dir bei Fragen bezüglich der besten Schlafposition für dich sicher zu Seite.