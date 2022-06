Egal ob natürliche Entbindung oder geplanter Kaiserschnitt - eine Kliniktasche für die Geburt mit den notwendigsten Utensilien sollte in der Schwangerschaft für die werdenden Eltern griffbereit stehen.

Hier tauchen bereits auch die ersten Fragen auf: Wann soll ich meine Kliniktasche packen? Welche Erstausstattung benötige ich für mein Baby? Was darf ich auf gar keinen Fall vergessen? Und was ist komplett unnötig?

Wann solltest du deine Kliniktasche packen?

Natürlich bleibt es jeder Mama selbst überlassen wann sie ihre Kliniktasche tatsächlich packt. Hebammen empfehlen in etwa 4-6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zu beginnen. Babys halten sich ja selten an genaue Terminvorgaben seitens der Gynäkologie, und so vermeidet man Stress und Hektik und hat zumindest eine Sorge weniger. Außerdem ist das Packen der Kliniktasche auch ein Ritual und Prozedere, das vielen Frauen das Gefühl gibt, gut vorbereitet zu sein.

Grundsätzlich gehören in eine Kliniktasche die Dinge, die Mütter und Neugeborene während des Klinikaufenthalts benötigen. Ob Koffer, Reisetasche oder Weekender ist jeder Mom-to-be selbst überlassen. Man kann auch zwei Taschen packen, Eine für die werdende Mami und die Zweite für das Baby. Auf alle Fälle ist es wichtig individuelle Vorlieben zu berücksichtigen. Jede Frau “braucht” andere Dinge um sich wohl zu fühlen. Einfach aufs “Bauchgefühl” hören.

Viele Kliniken, Geburtshäuser oder auch Hebammen haben selbst schon eigene Checklisten. Aber hier zur Sicherheit die Salon Mama Packliste.

Was muss in die Kliniktasche?

Du solltest unbedingt deine wichtigsten Papiere und Ausweise in die Kliniktasche packen. Und auch rechtzeitig die Geburt in der gewünschten Klinik anmelden oder eine Überweisung von Eurem Gynäkologen mitnehmen.