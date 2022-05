Für die einen sind sie das perfekte Geschenk, für die anderen fallen sie eher in die Kategorie "unkreativ": Windeltorten. Als Präsent für frischgebackene Eltern oder als Mitbringsel bei einer Babyparty sind sie auf jeden Fall hoch im Kurs.

Und das ist auch kein Wunder, denn so ein Baby braucht viele Windeln. SEHR viele Windeln! Auch wenn die werdende Mama bei der vierten Windeltorte nicht mehr ganz so viel Enthusiasmus zeigt, wird sie ein paar Wochen später vielleicht froh drum sein.

In unserem Artikel gibt’s deshalb alles, was du über Windeltorten wissen musst – plus praktischer Anleitung zum Selbermachen!

Was ist eine Windeltorte?

Wie der Name schon sagt, ist eine Windeltorte ein Turm aus Windeln, der einer Torte ähnelt. In der Regel ist er mit kleinen Babygeschenken und Pflegeprodukten geschmückt.

Der Brauch, werdenden Müttern oder frischgebackenen Eltern so eine Windeltorte zu schenken, kommt ursprünglich aus den USA. Dort werden Windeltorten traditionell zur "Baby Shower" verschenkt.

Wie macht man eine Windeltorte selbst?

Fertige Windeltorten bekommt man in nahezu jedem Drogeriemarkt. Man kann sie aber auch ganz einfach selber machen! Der Vorteil daran: Du kannst sowohl Windelmarke als auch -größe individuell aussuchen und die Geschenke auf die frischgebackene Familie anpassen.



Das brauchst du für deine selbst gebastelte Windeltorte:

etwas Schnur

große Gummibänder

einen Kartonboden für die Basis

bei mehrstöckigen Windeltorten eine leere Küchenpapierrolle

Papier und Kleber für Deko-Elemente

wenn möglich ein paar helfende Hände

Wie viele und welche Windeln brauchst du für das Windelgeschenk?

Das Wichtigste fehlt natürlich noch auf unserer Einkaufsliste: die Windeln! Für welche Marke du dich dabei entscheidest, bleibt ganz dir überlassen. Vielleicht weißt du sogar, ob deine schwangere Freundin große Marken wie Pampers oder besonders hautfreundliche Windeln wie die von Lillydoo bevorzugt?

Je nachdem, wie viele Stockwerke deine Windeltorte später haben soll, brauchst du für dein Kunstwerk unterschiedlich viele Windeln.