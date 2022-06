Haarspangen sind eigentlich immer angesagt, aber jetzt kommen wir nicht an den coolen und praktischen Trend-Accessoire vorbei. Der Haarschmuck passt zu allen Frisuren - vom Pferdeschwanz, über den lässigen Shag Cut sowie zum Dutt. Haarklammern, -spangen & Co machen aus jedem simplen Look eine Trendfrisur.

Außerdem sehen sie nicht nur hübsch aus, sondern sind auch ganz schön praktisch. Gerade an heißen Tagen sind die trendigen Haar-Accessoires die besten Begleiter, um tolle Sommerfrisuren zu stylen. Die chicen Pieces sorgen außerdem dafür, dass unser Haar genau da bleibt, wo wir es haben wollen! Wir zeigen euch alles, was ihr über Haarspangen wissen müsst und geben euch Tipps, damit das Styling perfekt gelingt!

Der Haarschmuck war vor allem in Form von Hairclips in den 90ern besonders beliebt - von ganz bunt bis schlicht - gehörten sie damals zum Finish der Frisur auf jeden Fall dazu.

Sie erscheinen als Trend immer wieder mal auf der Bildfläche. 2020 Jahren waren vor allem Haarspangen mit Logos zum Beispiel von Gucci besonders angesagt.

Welche Arten von Haarspangen gibt es?

Spangen halten unsere Haare zusammen und geben einer Frisur oft den letzten Schliff. Zudem sind sie bei Hochsteckfrisuren und als Brautschmuck ein unverzichtbares Tool. Es gibt sie in allen Varianten und Formen - von Haarclips über Klammern bis großen Spangen. Sie können mit Perlen oder Straß verziert sein sowie in bunten Farben Sommerstimmung verbreiten und aus den verschiedensten Materialien gefertigt sein.



Haarnadeln oder Bobby Pins für Frisuren

Diese kleinen Helfer sorgen bei vielen Frisuren und vor allem bei hochgestecktem Haar für den notwendigen Halt. Meistens werden sie dabei so verwendet, dass sie nicht sichtbar sind. Wir haben hier einen kleinen Überblick mit Tipps für dich!

Welche Nadeln eignen sich für was und für welches Haar?

Große Bobbypins

Die glatten leicht gebogenen Klammern sind ideal um eingerollte Haarpartien festzustecken. Sie sind auch das perfekte Tool bei Frisuren für dickes Haar.

Kleine Bobbypins

Diese recht kleinen Haarspangen sind toll für Frisuren mit feinem Haar und um dünne Haarsträhnen zu fixieren.

Geriffelte Bobbypins

Sie sind in der Mitte gewellt und eignen sich für alle Arten von Frisuren und Stylings.

Wusstest du eigentlich, dass du deine Bobbypins wahrscheinlich falsch rum trägst? Die geriffelten Klammern haben nämlich mehr Halt, wenn die wellige Seite unten liegt.

© woman.at

Scroo-Nadel

Diese in sich gedrehte Haarnadel sorgt für extrem guten Halt und lässt sich easy ins Haar drehen, wenn es mal schnell gehen muss. Sie eignet sich für alle Haartypen und ist beliebt bei Dutt-Frisuren.

U-Pin

Die offenen u-förmigen Haarnadeln sind besten geeignet, um Frisuren mit Knoten wie Dutt, Bun oder Chignon zu fixieren. Sie werden dabei zuerst mit dem offenem Ende ins Haar gesteckt und dann zur anderen Seite gedreht.

Tipp Sind Haarklammern und Pins schlecht für deine Haare? Bei feinem Haar solltest du etwas mehr Vorsicht walten lassen. Spitze Kanten können die Haare beschädigen, daher sollten alle Haartypen besser zu Pins mit kugeligem Ende greifen!

© iStock

Dekorative Haarspangen

Breite Bobbypins

Die etwas breiteren Pins gibt es in allen Farben und mit diversen dekorativen Elementen. Sie werden einfach ins Haar geschoben und eignen sich um Strähnen zu fixieren.

Clips

Sie lassen sich besonders gut im Haar befestigen und sorgen mit Perlen oder Strass für coole und trendige Effekte.

Haarklammer / Haarkrebse

Große Klammern eignen sich toll für Bananen-Frisuren und sind die besten Helfer, wenn es wirklich schnell gegen muss. Es gibt sie zudem von klein bis groß und in allen Farben.

Haarspangen Trends 2022 - Die coolsten Frisuren mit Haarspangen

Offene Haare mit Seitenscheitel und Clips

Diesen Trend machen uns Alessandro Michele, der Designer von Gucci und Jared Leto auf Instagram vor.

So geht's:

Der Look passt super zu Locken und Wellen. Haare einfach wie gewohnt stylen. Dann einen Haarclip ungefähr über der Höhe der Augenbraue befestigen.

Bei Virginie Viard, der Kreativchefin von Chanel, bekommen die Models auf dem Laufsteg ebenfalls kultige Haarspangen verpasst. Bei dem Look mit glattem Haar kommt die Haarspange mit der Kamelienblüte besonders gut zur Geltung.

Haarspangen Duo mit Mittelscheitel

Dieser Look, der bei Stars wie Kendall Jenner, Gigi Hadid oder auch Scarlett Johansson sehr beliebt ist, gehört zu den coolsten Frisurentrends mit Haarspangen. Bei diesem Look werden die Hairclips auf beiden Seiten vom Scheitel getragen. Das sieht besonders lässig bei Chiara Feragni mit den rosafarbigen Haarspangen von Prada aus - der perfekte easy Summer-Style!

Eleganter wird es, wenn du deine Haare im Sleek-Look mit Low-Bun, so wie Hailey Bieber stylst.

Sleek Look stylen - So geht's:

Der angesagte Wet-Hair-Look benötigt eine große Menge Gel oder Schaumfestiger. Das Styling-Produkt wird dabei auf den Haaransatz gegeben und dann mit Hilfe einer Bürste aus dem Gesicht gekämmt. Das erzeugt der Eindruck von nassen Haaren.

Die beste Voraussetzung für einen gelungenen Sleek Look ist glattes Haar am Haaransatz. Bei Naturlocken solltest du deine Mähne daher zuerst mit einem Glätteisen oder einem Föhn bearbeiten. Dann wird der Mittelscheitel gesetzt. Anschließend etwas Schaumfestiger oder Gel zwischen den Händen verreiben und flächig über das Deckhaar streichen.



Tipp: Nicht so viel vom Produkt auf einmal auftragen, sonst entsteht ganz schnell ein fettiger Look! Besser mit einer kleinen Mengen starten und solange nacharbeiten bis du das gewünschte Ergebnis erreicht hast!

Locken und Perlen

Edle Haarspangen wie an Model Georgia May Jagger, gesehen bei Vivienne Westwood, helfen wilde Lockenfrisuren im Zaum zu halten und geben ihnen einen edlen Touch.

Party in Farbe

Wenn du Lust hast auf eine auffällige Trendfrisur, dann ist dieser Look perfekt. Farblich abgestimmte Haarspangen sind hier der absolute Blickfang! Dieser Look passt besonders gut zu einem tief geflochtenen Zopf oder einem Pferdeschwanz.

Französischer Zopf mit vielen Haarspangen

Der Zopf ist perfekt für den Sommer und wird mit den vielen kleinen Haar-Accessoires zum absoluten Hingucker.

So wird die Frisur gestylt:

Trockenshampoo oder Haarspray in die Haare geben, das sorgt für die nötige Griffigkeit. Dann einen französischen Zopf flechten. Anschließend den Zopf leicht auseinander ziehen und zurechtzupfen, so wirkt der Zopf besonders lässig. Zum Schluss verschiedene Haarspangen und Pins darauf verteilen.

Low Bun mit Haarspangen

Ein klassischer tiefer Knoten ist zeitlos und passt einfach immer.

So geht's:

Zuerst die Haare zu einem tiefen Pferdeschwanz binden. Dann zu einem Knoten drehen und mit Haarnadeln feststecken. Anschließend mit Haarspray fixieren und ein paar schöne Pins ins Haar stecken.

Die besten Tipps für das Styling mit Haarschmuck und Haarspangen

So sorgst du für extrem guten Halt!

Besprühe Haarklammern und Pins mit Haarspray bevor du deine Haare damit hochsteckst. Geriffelten Bobbypins haben mehr Halt, wenn die wellige Seite unten liegt. Überkreuzt gesteckte Pins halten besonders gut. Das Spangenende sollte immer in Richtung des Haarfalls ausgerichtet sein, um ein mögliches Herausfallen der Haarsträhnen zu vermeiden.