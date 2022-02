Wir lieben den Sommer und die lässigen Frisuren, die er mit sich bringt: Beach Waves, zarte Babylights, lässige Flechtfrisuren und noch so viele mehr. Bei uns findest du die angesagtesten Trends für Sommerfrisuren! Außerdem geben wir dir die besten Tipps fürs Styling und zeigen die schönsten Accessoires, mit denen du im Sommer definitiv cool bleibst!

Inhaltsverzeichnis

Die coolsten Frisuren für heiße Tage

Schönes Wetter mit Sonnenschein, draußen hat es 30 Grad und jetzt noch ewig an der Frisur basteln? Lieber nicht! Im Sommer mögen wir es gerne entspannt und genießen die Sonnenstrahlen an der frischen Luft. Entdecke die besten coolen Sommerfrisuren für heiße Tage! Glätteisen, Lockenstab und Co? Die lassen wir im Sommer lieber im Schrank und geben ihnen sowie unseren Haaren eine Pause. Mit den folgenden lässigen Styles klappt es!

Beach Waves ohne Hitze

Diese Frisur ist der Klassiker für den Sommer, der nie aus der Mode kommt. Wer nicht von Natur aus mit einer welligen Haarstruktur gesegnet ist, kann den Style auch ohne Hitze erreichen. Der Sommer ist ja schon heiß genug! Einfach die Haare nach dem Waschen in einem Handtuch kurz antrocknen. Dann mit einer speziellen Pflege versorgen, die den Wellen halt gibt und zu lockeren Zöpfen flechten. An der Luft trocknen lassen und dann die geflochtenen Haare mit den Fingern vorsichtig auseinander lösen.

Dutt: Bun & Low Bun

Egal ob mit Scrunchie, hoch oder im Nacken getragen - easy Hochsteckfrisuren, wie der Bun & Low Bun sind im Sommer perfekt. Wir lieben sie, da sie so unkompliziert sind und zudem schnell gemacht sind. Hailey Bieber, weiß am Besten, wie dieser Style geht! Mit einem Haarband oder einem Tuch lässt sich toll ein persönliches Statement setzen. Hier kannst du deine Lieblingsfarben oder Muster zeigen. Zudem bieten sie deinen Haaren und Ohren zusätzlichen Schutz vor der Sonne.

Flechtfrisuren

Geflochtene oder gezwirbelte Zöpfe, die mit hübschen Haar-Accessoires verziert werden, sorgen bei Sommer-Festivals und am Wasser für Coolness!

Blunt Cut

Das englische Wort "Blunt" bedeutet "stumpf" – alle Haare werden auf die gleiche Länge geschnitten. Dieser cleane Look sieht super stylish aus und sorgt für gesunde Spitzen.

Mittelscheitel

Dieser Look ist super unkompliziert, lässt sich einfach zuhause umsetzen und sorgt für eine schnelle Abwechslung. Er passt zu allen Frisuren und zu unterschiedlichen Gesichtsformen. Du kannst ihn super mit Haar-Accessoires, wie Spangen stylen. Im Sommer kombinierst du den Scheitel am besten mit Beach Waves oder dem Sleek Look.

Sleek Looks

Dieser Style lässt sich mit allen Haarschnitten umsetzen. Er funktioniert sowohl bei kurzem als auch bei langem Haar. Zudem verleiht er jeder Frisur einen edlen Touch, der sich auch am Strand super macht. Dieses elegante Styling sehen wir im Sommer gerne!

Babylights

Wir lieben es, wenn unsere Haare am Ende des Sommers, wie von der Sonne geküsst aussehen. Wenn du nicht warten willst, kann dieser Look auch mit Haarfarbe erzeugt werden. Die feinen und zarten Strähnchen, die bei dieser Färbetechnik angewandt werden, sind namentlich von feinem Kinderhaar inspiriert, da dieses in der Gesichtspartie etwas heller ist. Vor allem bei feinem Haar sorgen Babylights für Volumen.

Pferdeschwanz

Der Ponytail ist eine der beliebtesten Sommerfrisuren. Er geht schnell und ist unglaublich wandelbar - ob am Strand, beim Sport oder an der Cocktail-Bar, dieser Style passt in jeder Situation! Ein hoher Zopf hält zudem deinen Nacken kühl.

Tipps: Meersalz-Spray sorgt bei für mehr Griffigkeit und Volumen. Du trägst diesen Style am liebsten täglich? Dann solltest du auf Haargummis mit Metallteilen verzichten, da diese deine Haare strapazieren und zu Haarbruch führen können.

Du suchst nach kreativer Abwechslung? Dann probiere den Bubble-Ponytail aus. Sara von Collagevintage zeigt dir im Insta-Video, wie die Trendfrisur geht!

Die besten Sommerfrisuren der Celebrities

Die Promis wissen, wie's geht und machen uns die besten Hairstyles für den Sommer vor!

Flechtfrisur mit Zöpfen

Rihannas lässige Zöpfe sind perfekt für den Urlaub und machen Lust auf Sonne und Strand.

Der Short Shag von Billie Eilish

Die Sängerin trägt einen easy Undone-Look. Bei diesem Bob sorgen viele Stufen im Haar für einen besonders lässigen Style. Der Cut ist easy zu stylen und passt mit den coolen Wellen perfekt in den Sommer. Den Schnitt wollen wir auch unbedingt haben!

Sanfte Wellen

Die Schauspielerin Halle Berry trägt sanfte Beach Waves mit Babylights. Ein Look der ihr steht und im Sommer angesagt ist!

Eleganter Ponytail

Der chice Zopf von Hailey Bieber ist perfekt für heiße Sommernächte!

Mit diesen coolen Sommerfrisuren sind wir in der heißen Jahreszeit immer perfekt gestylt. Wir lieben sie, da sie easy zum selber machen sind. Und wir zudem einfach großartig am Strand damit aussehen. Außerdem sind sie unglaublich praktisch und die meisten halten uns auch noch den Nacken in der sommerlichen Hitze frei.