Messy Bun: So stylst du den lässigen Dutt

Was ist ein Messy Bun und welche Variationen gibt es?

Wörtlich übersetzt ist ein Messy Bun ein unordentlicher Dutt. Diese Frisur sollte also nicht zu streng, aber auch nicht zu locker sitzen. Unperfekt perfekt eben. Das Gute ist: Die Frisur ist durchaus wandelbar. So kann der Dutt tiefer im Nacken oder höher am Kopf platziert werden. Auch in Kombination mit dünnen, eingeflochtenen Strähnen sieht der Messy Bun toll aus!

Der Messy Half Bun, bei dem nur eine abgetrennte Haarpartie zum Dutt geformt wird, ist eine beliebte Variation dieser Frisur. Die unterschiedlichen Styling-Varianten machen den Messy Bun übrigens auch wandelbar und für verschiedenste Anlässe tragbar: So kann ein tiefsitzender, "undone" Dutt zum Ballkleid oder einer eleganten Bluse toll aussehen, während ein hoch sitzender Messy Bun wiederum super zu casual Styles passt.

Ein Half Bun hingegen macht sich auch super zu einem hübschen Sommerkleid. Zusätzlich kann je nach Anlass auch mit verschiedenen Accessoires wie etwa Haartüchern oder Haarnadeln mit Blumen- oder Perlen-Applikation gearbeitet werden.

So gelingt dir der Messy Bun - ein Tutorial

Du möchtest dir selbst einen Messy Bun zaubern? Nichts leichter als das, denn in unserem Tutorial erklären wir Schritt für Schritt wie du den Look selbst zuhause kreieren kannst.

Hilfsmittel für den perfekten Undone-Look

Mindestens genauso wichtig, wie die Technik sind auch die Hilfsmittel. Um deine Haare im Zopf zu schonen, solltest du bei deinem Messy Bun auf Haargummis ohne Metall zurückgreifen. Besonders empfehlenswert sind Spiralhaargummis wie jene von Invisibobble. Diese sorgen für einen festen Sitz und sind im Haar so gut wie nicht sichtbar.

Für alle, die mit dünnem und wenig Haar zu kämpfen haben, empfiehlt sich außerdem die Verwendung eines Haardonuts. Ein solcher Ring wird einfach auf den zuvor gebundenen Pferdeschwanz gezogen. Das Haar wird dann über den Ring gelegt bis es nicht mehr sichtbar ist und anschließend mit einem Haargummi und/ oder Haarklammern fixiert. Übrigens: Einen Haardonut kannst du auch ganz einfach selbst aus einer alten Socke basteln, indem du den vordersten Teil wegschneidest.

Messy Bun bei feinem Haar

Grundsätzlich steht der Messy Bun absolut jedem und jeder! Die Frage nach der Machbarkeit ist aber natürlich eine andere. Gerade jene, die feines Haar haben wissen, dass ein Messy Bun dann nicht ganz so einfach zu stylen ist. So gelingt ein Messy Bun selbst bei dünnen Haaren.

Messy Bun bei kürzeren Haaren

Wer eine nicht allzu lange Mähne hat kennt wahrscheinlich das Problem: Bei gewissen Frisuren können die Haare nicht vollständig eingebunden werden. Besonders beim Dutt haben wir dieses Thema, denn dieser sitzt häufig höher. Eine gute Lösung bei kurzen Haaren, um dennoch einen Messy Bun tragen zu können ist daher ein tief sitzender unordentlicher Dutt.

So geht's: Binde deine Haare – je nachdem wie kurz sie sind – zu einem tiefen Dutt fest, sodass alle Haare halbwegs im Bun sind. Für einen extra Eyecatcher kannst du auch eine dekorative Haarnadel durch den Bun stecken, der lockere Strähnen hält. Abschließend zupfe noch etwas an deinem Ansatz und schon ist der Zopf durch locker heraushängende Strähnen messy genug. Abschließend solltest du das Ganze mit Haarspray fixieren, damit der Look auch möglichst lange hält.