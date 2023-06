Der Charakter eines Menschen lässt sich in 16 verschiedene Persönlichkeitstypen einteilen und gibt Einblicke in Stärken und Schwächen, sowie besondere Persönlichkeitsmerkmale. Das glaubst du nicht? Mach den Test und sieh selbst! INFJs sind die seltensten Persönlichkeitstypen nach Myers-Briggs.

Dieser Typenindikator teilt menschliche Persönlichkeiten nach bestimmten Charakteristika ein, die auf den Erkenntnissen des Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung aufbauen. Der Persönlichkeitstyp des INFJ (Advkaten) vereint die psychologischen Merkmale von Introversion(I), Intuition (N), Feeling (F) und Judging (J). Bei uns erfährst du alles, was du über die besonderen Eigenschaften, Stärken, Schwächen, Ziele und Träume dieses Persönlichkeitstypen wissen musst.

Wofür steht die Abkürzung INFJ?

Introversion (Introvertiertheit)

Introvertiertheit wird oft mit Schüchternheit verwechselt. Das ist aber gar nicht immer so. INFJs sind sich schlichtweg selbst genug und verspüren nicht das Bedürfnis, ständig in Gesellschaft zu sein. Sie genießen es, in ihrer eigenen Gedankenwelt zu versinken und fühlen sich von ihren Mitmenschen schnell ausgelaugt. Ein Rückzug füllt die Reserven aber auch schnell wieder auf.

Intuition (ausgeprägte Intuition)

Ohne rationalen Grund zu wissen, was die richtige Entscheidung ist. Oder auf sein Bauchgefühl hören. All das beschreibt unsere Intuition, eine magische Gabe, könnte man schon fast sagen. Intuitive Menschen sind sehr sensibel, was Missstimmungen in ihrem Umfeld betrifft.

Feeling (Fühler)

Sie kümmern sich um ihre Mitmenschen, sind emphatisch und fühlen sich wortwörtlich in ihr Gegenüber hinein. Sie merken sofort, was in der anderen Person vorgeht.

» Advokat:innen sind sehr selten und machen weniger als ein Prozent der Bevölkerung aus «

Judging (Berurteiler)

Sie schätzen Ordnung und Kontrolle in ihrem Leben. Überraschungen? Nein, danke. Ihr Kontrollbedürfnis ist sehr stark ausgeprägt. Sie wägen vorhandene Fakten ab und treffen erst nach gründlicher Überlegung eine Entscheidung.

Welche Eigenschaften kennzeichnen die INFJ-Persönlichkeit?

Das Hauptmotiv eines INFJ ist es, die Welt für alle Menschen verbessern zu wollen. Das kann auf Dauer natürlich ziemlich anstrengend sein. Als einfühlsame Person agieren Advokaten leise und bedächtig, im Stillen vollbringen sie jedoch große Taten.

Sie handeln mit Kreativität, Phantasie, Überzeugung und Sensibilität – nicht für den eigenen Vorteil, sondern für die Herstellung von Ausgewogenheit.

» Introvertiert, intuitiv, fühlend und urteilend - das sind die besonderen Eigenschaften des INFJ «

Stärken und Schwächen: Das zeichnet Advokaten aus

Stärken

Gut mit Worten. Advokaten haben ein Talent dafür sich auszudrücken und versuchen andere mir ihren Worten für ihre Mission zu begeistern.

Passioniert. Um etwas zu erreichen, strengen sie sich an und kämpfen für das, was ihnen am Herzen liegt.

Einfühlsam. Advokaten können sich unglaublich gut in verschiedene Menschen und Situationen hineinversetzen.

Schwächen

Perfektionistisch. Sie haben eine genaue Vorstellung davon, wie die Dinge laufen sollen.

Sensibel. Advokaten nehmen sich vieles schnell zu Herzen und haben eine extreme Abneigung gegen Konflikte und Kritik.

Mangelnde Rücksicht auf sich selbst. Sie fühlen sich für alles und jeden verantwortlich und kümmern sich dabei oft zu wenig um sich selbst.

Advokaten haben sehr hohe Erwartungen an sich selbst und andere (sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche).

5 berühmte Personen, die auch Advokaten sind

Advokaten sind tiefgehende Persönlichkeiten, die ihren Mitmenschen mit Freude helfen, ihre Innenwelt hingegen, ist kompliziert. Es handelt sich um Menschen mit klaren Idealen, Träumen und Zielen, die ihr Bestes für die Gesellschaft geben. Berühmte Persönlichkeiten sind beispielsweise Martin Luther King. Er war einer der bedeutendsten Anführer der US-Bürgerrechtsbewegung und wollte ohne Gewalt für eine gerechte Welt ohne Rassentrennung kämpfen.

Auch Sängerin Lady Gaga gehört zum Persönlichkeitstyp des Advokaten. Mit ihrer "Born This Way"-Foundation, möchte sie junge Menschen unterstützen und ermutigen, für eine bessere und LGBTQIA+ freundlichere Welt zu kämpfen. Auch Nelson Mandela, der erste schwarze Präsident Südafrikas, war ein Advokat. Seinen Traum von Freiheit und Gleichberechtigung verlor er nie aus den Augen. Goethe und Mutter Theresa gehören ebenfalls diesem Persönlichkeitstypen an.



Wie verhalten sich Advokaten in der Liebe?

Advokaten bevorzugen eine emotionaleVerbindung und sind absolute Beziehungsmenschen. Von einer Freundschaft Plus oder einer lockere Affäre sind sie keine großen Fans. Als fürsorglicher Mensch erwartet ein INFJ von seinem Partner/ seiner Partnerin, dass er/sie ehrlich, offen, emotional und authentisch ist. Daher kann die Suche nach der Liebe auch eine Weile dauern. Richtig so - we don't settle for less.

Advokaten sollten sich daran erinnern, dass sie auf sich selbst achtgeben müssen. Durch die Leidenschaft ihrer Überzeugungen, können sie schnell ihre Belastungsgrenze erreichen und geben in einer Beziehung gerne "zu viel". Wenn in ihrem Leben etwas außer Kontrolle gerät, könnte dies zu Erschöpfung, Krankheit oder Stress führen. Dies wird besonders deutlich, wenn sich Advokaten Konflikten und Kritik ausgesetzt sehen.

Let's talk business: Advokaten im Job

Advokaten sehen ihren Lebenszweck darin, anderen zu helfen. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp finden sich oft bei Rettungseinsätzen und in der Wohltätigkeitsarbeit. Vor allem eins aber ist wichtig: Sie sehnen sich danach, eine Karriere zu finden, die ihren Werten und Träumen entspricht – eine Karriere, die es ihnen ermöglicht, ihre einzigartige Mission in dieser Welt zu erfüllen. Advokaten legen mehr Wert auf Zusammenarbeit als auf Leistungskampf, ermuntern zu Fleiß und helfen anderen, wenn sie gebraucht werden.

Als Manager setzen Advokaten ihre Autorität oft nur ungern ein. Personen mit diesem Persönlichkeitstyp bevorzugen es, diejenigen, die unter ihrer Führung arbeiten, als gleichwertig anzusehen.